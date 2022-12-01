Институт меняют по рублю

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1 декабря 2022, 08:33 Сергей Алексеев

В деле о банкротстве ОАО «Сибцветметниипроект» проглядывают сомнительные схемы наживы контролирующих предприятие лиц.

От расцвета до банкротства

Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии (ОАО «Сибцветметниипроект») известен, как один из старейших проектных институтов Сибири и Дальнего Востока. За 65 лет успешной работы по проектам НИПИ были построены Сорский ГОК в Хакасии, Олимпиадинский ГОК, Новоангарский ГОК, Мазульский рудник в Красноярском крае, Ярославский ГОК в Приморском крае, комбинат «Туваасбест», ГОК «Бор-Ундур» в Монголии и другие крупнейшие предприятия отрасли - всего более 500 объектов. Образованный в 1949 году «Сибцветметпроект» был акционирован в 1994-м в ОАО. Четверть долей предприятия тогда находилась в собственности Российской Федерации, но в 2013 году Росимущество избавилось от 25,5% доли в уставной капитале предприятия, продав ее за 27,8 млн рублей Александру Южанникову. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», руководителями «Сибцветметниипроекта» до процедуры банкротства предприятия являлись Сергей Иванов (до 2014 года) и Александр Южанников (с 2014 по 2016 годы). Сегодня обществом руководит конкурсный управляющий Александр Костюнин, а акционерами института указаны (по данным на 2016 год) Сергей Неделин (31,7%), Виктор Иванов (26,19%), Константин Иванов (18,48%), Александр Южанников (15,04%) и Сергей Иванов (1,17%).

Проблемы у «Сибцветметниипроекта» начались в 2008 году. Тогда председатель Совета директоров Александр Южанников и гендиректор предприятия Сергей Иванов заключили с ООО «ОзГОК» договор генерального подряда на проектирование строительства Озерного горно-обогатительного комбината в Бурятии. Проектный институт должен был выполнить три этапа инженерных изысканий, за что получил от заказчика аванс в размере 450,7 млн рублей. В итоге работы полностью выполнены не были, что подтверждается последующими решениями Арбитражного суда Республики Бурятия, куда в поисках справедливости обратилось ООО «ОзГОК». Если поднять судебные документы, находящиеся в открытом доступе через систему kad.arbitr, мы увидим, что ОзГОК перечислил в адрес «Сибцветметниипроекта» 450,7 млн рублей. Однако, согласно выводам судебного эксперта, объем выполненных подрядчиком работ оказался не соответствующим указанному в договоре. Таким образом, арбитраж определил взыскать с ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии» неотработанный аванс в размере 155,9 млн рублей. При этом, как указано в судебных документах, представители «Сибцветметниипроекта» для отчета предъявили заказчику фиктивные бумаги и акты выполненных работ.

ОзГОК считает, что полученные от него в рамках договора деньги, специально выводились на фирмы-однодневки (ООО «Лидер-Строй», ООО «Компания Лидер», ООО «Стройпроект», ООО «Неолит», ООО «Агропромсервис» и др.). Предвидя взыскание этих сумм, Александр Южанников и Сергей Иванов предприняли попытку разделения бизнеса, вероятно, с целью вывода активов на отдельное юр. лицо ООО «СЦМ-Недвижимость». Тем не менее, попытка была пресечена ООО «ОзГОК», которое своевременно подало в арбитражный суд иск об обеспечительных мерах.

В 2014 году генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект» Сергей Иванов подает иск на банкротство возглавляемого им предприятия. Однако, видимо, понимая, что могут возникнуть подозрения в преднамеренном банкротстве, забирает заявление, а спустя некоторое время иск о несостоятельности проектного института поступает от компании ООО «КрасТехНед». Однако если мы посмотрим совладельцев этой компании, то увидим там знакомые по руководству «Сибцветметниипроектом» имена Сергея Неделина и Константина Иванова. Отсюда можно сделать вывод, что некое ООО «КрасТехНед» лишь аффилированная «Сибцветметниипроекту» компания, что может свидетельствовать о том, что проектный институт хотят обанкротить его же собственники. Напрашивается мысль, что причиной этих действий может быть нежелание выплачивать ОзГОКу эти 155,9 млн рублей за невыполненные работы. На то, что компания «КрасТехНед» «липовая», указывает и определение Арбитражного суда Красноярского края от 19 марта 2015 года, который установил, что задолженность «Сибцветметниипроекта» перед истцом в размере 30,6 млн рублей была искусственно создана.

Тем не менее, решением суда от 26 февраля 2016 года ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Задолженность «Сибцветметниипроекта» и проценты перед ООО «ОзГОК» в общей сумме 168 млн рублей внесены в реестр кредиторов должника. Конкурсное производство «Сибцветметниипроекта» с небольшим перерывом на внешнее управление продолжается до сих пор.

Подозрительные связи

Внимательно вникая в дело о банкротстве «Сибцветметниипроекта», невольно натыкаешься на персону действующего депутата Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Александра Глискова. Изначально дел о банкротстве проектного института вела судья Слесаренко И. В., но в июне 2016 года по непонятным причинам она была вынуждена взять самоотвод, и судьей арбитражного дела назначают судью Арбитражного суда Красноярского края Нину Доронину. В 2017-2018 годах интересы акционеров ОАО «Сибцветметниипроект» в рамках дела о банкротстве предприятия представляли адвокаты из юридической фирмы «Глисков и партнеры», которая, согласно открытым данным, принадлежала (в настоящий момент ликвидирована) депутату Александру Глискову.

Занимательный факт — депутат Глисков является выпускником 1995 года юридического фактультета Сибирского федерального университета, как и судья Доронина. Это подтверждается информацией с сайта вуза о выпускниках юрфакультета. Также данный факт был озвучен непосредственно судьей Ниной Дорониной при рассмотрении дела (зафиксировано в аудиопротоколе судебных заседаний): «в зале судебного заседания присутствует в качестве слушателя Глисков А.А. – мой (т.е. судьи Дорониной Н. В.) однокурсник». Отметим, что, согласно информации с официального сайта вуза, юрфак СФУ на год позже депутата Глискова и судьи Дорониной окончила Председатель Арбитражного суда Красноярского края Лариса Касьянова, а на два года позже — в 1997 году - начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин. Интересно также, что Александр Глисков, согласно его биографии с сайта Законодательного собрания Красноярского края, в 1995—2006 годах являлся преподавателем кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического факультета КГУ (будущего СФУ), в то время, когда на факультете еще учились будущая судья Касьянова и будущий следователь Северин (на заочном отделении). Однако достоверной информации о том, что вышеуказанные личности как-то пересекались в университетский период нет. Но об этом чуть позже...

Итак, когда интересы акционеров ОАО «Сибцветметниипроект» представляли адвокаты Александра Глискова, судья Нина Доронина чудесным образом принимала все решения в интересах акционеров банкрота Позже практически все решения судьи Дорониной были успешно обжалованы в судах вышестоящих инстанций.

В 2019-2021 годах интересы акционеров «Сибцветметниипроекта» стали представлять иные адвокаты, и судья Доронина стала выносить, на наш взгляд, более объективные решения. Однако в 2022 году на отдельные судебные процессы (а именно по спорам об отстранении конкурсного управляющего и об оспаривании торгов по реализации имущества банкрота) в качестве слушателя стал приходить лично господин Глисков, несмотря на неочевидность своих интересов в деле о банкротстве проектного института. И именно по этим двум обособленным спорам судья Доронина вновь принимает решения в пользу акционеров. Кроме того, почему-то существенно затягивается процедура изготовления и опубликования судебных актов. Таким образом, на наш взгляд, можно усмотреть некую взаимосвязь между появлением в процессе депутата Глискова и принятием судьей Дорониной судебных актов в пользу акционеров, стремящихся, по всей видимости, добиться скорейшей ликвидации банкрота в свою пользу.

По мнению некоторых участников процесса, судья Доронина допускала к заседанию лиц, не имеющих права участвовать в деле, затягивала сроки его рассмотрения, диктовала представителям контролирующих должника лиц, что им надлежит предоставить и сделать, чтобы дело было разрешено в их пользу, отстранила конкурсного управляющего по заявлению представителя собрания акционеров Мальцева и так далее. ООО «ОзГОК» писало жалобу на действия судьи в квалификационную коллегию Арбитражного суда Красноярского края с целью добиться ее замены, но получило, на их взгляд, лишь отписку, а сама же Нина Доронина написала, что она не подлежит отводу, поскольку нарушений нет.

В борьбе за кредиторов

В течении 2016-2020 годов независимые арбитражные управляющие ОАО «Сибцветметниипроект» в рамках дела о банкротстве предприятия сумели вернуть в конкурсную массу банкрота около 60 млн рублей, а также имущество, отменив множество сделок и займов контролирующих должника лиц, которые выглядели, как фиктивные, взыскав с них и аффилированных с ними фирм деньги в виде убытков. Также из реестра кредиторов было исключено более 170 млн рублей сфальсифицированных задолженностей. Действия контролирующих банкрота лиц и компаний Арбитражный суд Красноярского края квалифицировал, как недобросовестные с намерением причинить имущественный вред кредиторам.

Так, согласно документам краевого арбитража, были исключены из реестра кредиторов требования: ООО «КрасТехНед» в размере 34,6 млн рублей, ООО «Промкомстрой» - 73 млн рублей, ООО «СЕТ» - 40 млн рублей и пр., а также фиктивные договоры займа с Южанниковым А. Ю. В размере 14,7 млн рублей, Ивановым К. В. – 6,7 млн рублей, Ивановым С. В – 1 млн рублей и пр. Были возращены должнику автомобили Mercedes-Benz GL 500, ГАЗ-31105, VOLVO XC-60, Снегоход Polaris, а за незаконно удерживаемый автомобиль AUDI A6 в конкурсную массу банкрота с Александра Южанникова была взыскана рыночная цена автомобиля.

Интересно, что, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году гендиректор ОАО «Сибцветметниипроект» Александр Южанников как единственный учредитель создает ООО «Сибцветметниипроект», на которое, возможно, пытался вывести бизнес должника. Сегодня в суде рассматривается спор, где истцы доказывают, что от лица фирмы-двойника Южанников заключал договоры с заказчиками работ ОАО, что якобы принесло убытки «Сибцветметниипроекту» в размере 70,2 млн рублей. Также, как прозвучало в решении Третьего апелляционного суда от 05.08.2021, Южанников в процедуре наблюдения перевел 50% платежей ОАО «Сибцветметниипроект» за аренду помещений через, как уже указанно выше, аффилированное ООО «КрасТехНед», выведя около 19 млн рублей.

Арбитражные управляющие ОАО «Сибцветметниипроект» в 2017-2019 годах подали в правоохранительные органы более 10 заявлений о хищениях денежных средств, а также о наличии, на их взгляд, признаков мошенничества в действиях контролирующих должника лиц, в том числе о преднамеренном банкротстве проектного института с подтверждением всех фактов решениями Арбитражных судов. Однако правоохранительные органы Красноярского края по непонятным причинам так ни одного дела и не возбудили. Невольно возникает вопрос, не проистекает ли эта лояльность из связи заинтересованного в банкротстве предприятия депутата с высшим чином регионального следствия?

А в 2022 году замначальника Следственной части ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю Чикирда С.В. возбуждает уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ОАО «Сибцветметниипроект» Михеева. По заявлению Южанникова ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201. УК РФ) по результатам торгов. По мнению защиты господина Михеева, уголовное дело возбуждено с целью оказания давления на конкурсного управляющего, кредиторов и покупателя имущества, судебной перспективы данное дело не имеет. Акционерам должника якобы выгодно признать торги недействительными, а уголовное дело является неким инструментом и им в этом помогает, поскольку материалы оперативно-розыскной деятельности в полном объеме приобщены в материалы арбитражного дела о банкротстве проектного института. При этом, несмотря на позицию акционеров должника и возбужденное уголовное дело в отношении арбитражного управляющего Михеева, Арбитражный суд Красноярского края, незаконных действий инкриминируемых Михееву не выявил. Тем не менее, как утверждают адвокаты управляющего, все допросы по уголовному делу проводит лично замначальника Следственной части ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю, что, возможно, говорит об «особой сложности и важности» данного уголовного дела.

На сегодняшний день борьба конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве ОАО «Сибцветметниипроект» с его акционерами продолжается. В расписании краевого арбитража уже имеются новые заседания по рассмотрению судом очередных заявлений от акционеров, обжалования уже принятых судом решений. Будем надеяться, более широкое освещение данного дела не позволит заинтересованным лицам, используя свое положение и связи, беспрепятственно «слить» за копейки некогда мощнейшее предприятие, выведя из него имущество и оставив безответными требования кредиторов.

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