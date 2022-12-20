С юанем наперевес

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20 декабря 2022, 08:57 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В материале "Китайские дрожжи" "АН" вкратце рассказали о структуре российско-китайской внешней торговли: "нефть в обмен на телефончики". Однако в официальном формате это преподносится по другому: "в этом году будет поставлен рекорд внешторгового оборота РФ и КНР в 200 млрд. долларов". А чтобы электорат не вдавался в детали, ФТС засекретил статистику экспорта/импорта. Китайский "росстат" нашему примеру, правда, не последовал.

Такая же картина маслом и с китайскими инвестициями в российское народное хозяйство, слегка потрёпанное (конечно же незаконными!) чужеземными санкциями. Итак, что мы знаем о вкладе Пекина в нашу борьбу?

Согласно китайской статистике, за первые 8 месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили 450 млн. всеми проклятых "американских рублей", увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению нашего Минпромторга, наши совместные инвестиции в каком-то кем-то обозримом будущем составят еще 1,3 млрд. долларов. Премьер Мишустин ещё сильнее задрал планку, мол, в портфеле ещё "79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 млрд долларов".

Правда, практически одновременно появились сообщения о том, что "Россия в первом полугодии 2022 года не получала финансирования и инвестиций Китая по линии инициативы "Один пояс, один путь". Хотя китайцы и выложили другим странам за этот отчётный период 28,4 миллиарда долларов. Даже не бедствующая Саудовская Аравия получила около 5,5 миллиарда долларов чуть ли ни кэшем. А мы, лучшие друзья, увы.

Вообще, китайские инвестиции штука загадочная. Суслик наоборот: все о них говорят, но их фактически то и нет. Судите сами. По данным Банка России, экспорт капитала в форме прямых инвестиций (т. е. инвестиций, обеспечивающих контроль над компанией) из Китая к нам: 2019 – 136 млн. долл; 2020 – 75; 2021 – 11. И доля Пекина в общем объёме российского импорта иностранного капитала в том же 2021 году составила смешные 0,08%. Всего накопленных прямых инвестиций на 1 января 2022 года 360 млн. долл. К общему объёму накопленных российских прямых инвестиций это неразличимые 0,09%.

Но то компании, может, Поднебесная развивала своими ресурсами нашу экономику? Как бы не так: накопленные китайские инвестиции лишь 3 млрд. 313 млн. долларов. Или 0,5% от общих инвестиций. То есть, фактически китайские товарищи приходили на рынок краткосрочных облигаций, наваривались и домой! Вот тебе, бабушка, и друг, сосед и брат. Но это все цифры, крестики - нолики в финансовых компьютерах. Но куда реально китайские коммунистические господа вложили хотя бы озвученные 450 млн. долларов? А вот эта тайна великая есть!

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