Может перенести ненадолго столицу России в Донецк?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 декабря 2022, 18:02 Павел Никитин

Всю осень жильцы ярославского многоквартирного дома, расположенного в центре города, ведут битву за то, чтобы Управляющая компания «Кировский управдом» передала им по акту подвальчики для использования их в случае необходимости в качестве временных укрытий.

Уже зима на дворе, а дело так все и не решено. Может, у управляющей компании нет средств, чтобы привести убежище в порядок?! Нет, собственники жилья готовы сами на свои собственные средства смастерить что-то подобие укрытий. Может, ярославцам следовало обратиться в Оперативный областной штаб, какие созданы сейчас по указанию президента страны в каждом регион для обеспечения безопасности граждан в случае, если атаки противника будут перенесены в глубь РФ? Они и туда направили стопы за помощью – им ответили, что обратились… не по адресу! Может, Ярославская область относится к регионам, которые не попадают в перечень тех, кому следует отбросить мирную дремоту? И тут не так! Путин ввел свои указом в Ярославской области, и во всем Центральном федеральном округе «повышенный уровень опасности».

Это не только ярославская картинка, в целом страна демонстрирует бюрократическую беспечность, никак не хочет поверить, что война на Украине вот-вот может перекинуться вглубь России. Кто только не написал об этой угрозе – а все одно нет в это веры! Даже атака на стратегический аэродром в Саратовской области, расположенный в 650 км от территорий, контролируемых ВСУ, не всколыхнула, не встревожила. Страна как воспринимала происходящее, как временную напасть, так и продолжила ее воспринимать. Ситуация между тем, становится всё более напряжённой.

«Британия может рассмотреть вопрос передачи Украине оружия большой дальности в случае, если Россия продолжить наносить удары по украинских гражданских объектах,»—заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Джентльменское предупреждение – «Ребята, завтра мы перенесем огонь вглубь страны, готовьтесь!» - вовсе не свидетельство благородства противника. Он подл и коварен – это лишний раз подтвердила недавно баба Меркель, признавшись, что она и другие единомышленники по общеевропейским ценностям устроили Минские соглашения лишь для того, чтобы выиграть время для войны с Россией. Если Министр обороны Великобритании говорит, что его страна «может рассмотреть вопрос передачи Украине оружия большой дальности», не стройте иллюзий, будьте уверены -дальнобойки уже давно на месте, на Украине! Из них осталось лишь пальнуть! И США «не завершают подготовку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину» - а уже переправили эту самую систему Зеленскому. Мы лохи, если свято верим в то, что противник нас заранее станет предупреждать о переброске на фронт военной техники! Может, нам еще и маршрут обозначить, по которому она будет доставлено? Точную дату и время?

Наша уверенность, что война никак не может докатиться до центра России - копия веры Сталина перед началом Великой Отечественной войны в то, что Германия может напасть на СССР. Чем это обернулось мы хорошо знаем.

Живучесть беспечности, ее распространение – следствие убаюкивающей политики полумер, которая проводится в ходе СВО. На этот курс указывает многое. К примеру, ничем не подкрепленные угрозы. Сколько можно причитать, что «переход через следующую красную линию» обернется кошмаром для Украины, чуть не ядерной войной? Только ленивый не пошутил по поводу бесконечного проведения «красных линий». На днях даже Зеленский надсмеялся над такого рода заявлениями, с ехидной улыбкой обронив, что «Путин никогда не применит ядерное оружие, так как слишком любит свою жизнь». Украинский Пеннивайзе никогда бы не посмел задирать российского президента, если бы не чувствовал себя безнаказанным. Его резиденция самое безопасное место на Украине. Он принимает у себя высоких зарубежных гостей, устраивая для них спектакли с ревом воздушных сирен и укрытием в бомбоубежищах – они бегут туда, семеня ножками и горбясь, как крысы, хотя отлично понимают, что никто не собирается их убивать. Когда Зеленский посещает Изюм, или другой населенный пункт, тот тут же следом за его столичной резиденцией, превращается в самое необстреливаемое местечко на Украине. У нас что война? Или игра в поддавки? Мы что воюем только с простыми украинцами? Что цель СВО во что бы то ни стало, даже ценой собственных жертв, сберечь жизнь украинским политикам? Дело дошло до вселенского позора: Зеленский на днях выступил в режиме онлайн перед лидерами G7! Что мы никак не можем разбить системы правительственной связи Украины? Никогда не поверю!

Наконец-то (почти после года СВО!) мы отважились ударить по энергетическим объектам Украины! Правильно! Иначе, как бы мы сегодня смотрели в глаза жителям Донецка, которых обстреливают реактивными снарядами каждый день, и которым дикторы ЦТ с унылым видом всякий раз сообщают о самом интенсивном обстреле за все время СВО.

Нам должно быть стыдно перед нашими донецкими, херсонскими, луганскими и прочими соотечественниками на Украине за постоянное отставание, за привычку скользить по поверхности, черепашью реакцию на события, которые требует стремительной и смелой реакции, а не полумер. Наша половинчатость породила даже слухи о «сговоре с США». Конечно, это полная чушь, но то, что верхи, подчас, опасаются проявлять решительность – факт очевидный. Значит, жива вера, что стремление воевать в белых перчатках найдет на Западе понимание, что кому-то это зачтется. Но от такой политики только вред. Проявление доброй воли усиливает представление о нашей слабости - а это в свою очередь приводит к все большей поддержке Украины. Вчера Европейский союз согласовал введение очередного, девятого (!) пакета антироссийских санкций. Что бы мы не делали для задабривания Запада - все оборачивается боком. Чего стоит только печально известная зерновая сделка! Ни зерновая сделка, никакие другие сделки, которые, якобы, готовятся следом, не спасут Россию от Международного трибунала в случае победы противника. Такой трибунал уже готовится. На Украине идет обучение местных судей, как выдать обычные военные действия за преступления. Руководит подготовкой украинских судей никто иной, как сэр Ховард Моррисон - британский судья, участник международного уголовного трибунала над Милошивичем.

Все чаще, приходит мысль перенести столицу России в Донецк. Всего на денек-два. Чтобы до всех, наконец, дошло, что обстреливать Донецк - то же самое, что обстреливать Москву. Может, тогда страна встрепенется? Встанет на военные рельсы начнет мыслить и действовать трезво, здраво, в соответствии с реалиями. Может, перевести в Донецк и правительство? Также на денек-два. Не сомневаюсь, этого ему хватит, чтобы враз стать решительным, причем, до такой степени, что, оно, наконец займется, тем, что и положено заниматься на войне – воевать без всякой оглядки.

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