Картель ОПЕК+ успешно борется против своего антипода, созданного Соединенными Штатами

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 декабря 2022, 16:19 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Организация мировых продавцов нефти вступает в непримиримую борьбу с организованным США картелем покупателей нефти потолка на мировую цену черного золота.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выступая на Бюджетном форуме Саудовской Аравии 2023 года в Эр-Рияде заявил, что решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в день стратегически оказалось правильным, если принять во внимание последние события на мировом рынке. В своем выступлении он подчеркнул, что консенсус членов ОПЕК имеет положительное значение для рынка, а в предстоящем году альянс продолжит уделять особое внимание стабильности мирового рынка нефти. Министр особо отметил, что каждый член альянса ОПЕК+ принимал участие в принятии этих важных решений. Принц Абдулазиз еще раз повторил, что ОПЕК+ действует всегда исключительно в соответствии с экономической точки зрения, не связанной с никакими политическими процессами. Сегодня группа ОПЕК+ стремится уменьшить колебания рынка, и у нее есть программы, видение и цели для сохранения энергетического рынка. Другими словами, если коллективный Запад старается политическими методами контролировать мировой рынок черного золота с целью экономического наказания России, то страны ОПЕК+ наоборот выступают гарантами стабильности мировой энергетической системы. Стоит отметить, что члены ОПЕК+, коалиции 23 стран, возглавляемой Саудовской Аравией и Россией, встретились для обсуждения политики в начале этого месяца и договорились сохранить добычу на прежнем уровне. Напомню, что ранее в октябре представители ОПЕК единогласно решили сократить экспортные поставки на два миллиона баррелей в день, что чрезвычайно усложнило положение США в их попытках экономически наказать Россию. По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, то, что происходит сейчас в плане введенных антироссийских санкций и установления ценовых потолков действительно не принесло явных результатов, в том числе меры по введению потолка цен, которые вошли в силу 5 декабря. Сегодня мы пока видим состояние неопределенности в будущих последствиях. Альянс ОПЕК+, собравшийся 4 декабря, подтвердил свои предыдущие решения несмотря на угрозы коллективного Запада, в том числе скорректировал частоту ежемесячных заседаний Совместного министерского комитета по мониторингу добычи, чтобы он проводился каждые два месяца, при этом наделил комитет полномочиями проводить дополнительные заседания. Для большей гибкости реагирования принято решение о проведении по запросу любого члена ОПЕК срочной министерской встречи, чтобы быстро отвечать на любые изменения на мировом рынке нефти. По словам арабского министра, влияние европейских санкций на российскую нефть и меры по ограничению цен пока не принесли никаких четких результатов, а сама успешность их реализации остается абсолютно неясной. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил на форуме, что будущая реакция России на ограничение цен также добавляет еще больше неопределенности в отношении фактического воздействия этих мер на мировые рынки. Мнение министра энергетики крупнейшего в мире производителя нефти о низкой эффективности введения Западом потолка цен полностью эмоционально отвергается министром США Джанет Йеллен. Она заявила, что «тщательно продуманный план на установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, разрабатывавшийся США восемь месяцев, был реализован в тот момент, когда Европа ввела запрет на импорт российской нефти, что вызвало опасения по поводу скачка цен, который ударит по европейским союзникам, и без того страдающих от высоких цен на энергоносители». По плану американцев должны быть тонко сбалансированы две цели – нанести жестокий удар по бюджету России и при этом полностью сохранить объемы экспорта серьезно подешевевшей российской нефти, поступающей на Запад. По мнению Джанет Йеллен все идет пока хорошо. Однако, хорошо известны частые случаи ошибочных финансовых прогнозов и ожиданий американских монетарных властей, озвученных Джанет Йеллен. Так месяц назад министр финансов США уже призналась, что не смогла предвидеть чудовищный рост инфляции в Соединенных Штатах до рекордного уровня. Ранее она также публично заявляла, что американские санкции финансово уничтожат российский рубль как валюту, что удалось полностью предотвратить эффективным противодействием монетарных властей России. В этих условиях высокой неопределенности продолжает поступать информация о том, что заявления министра финансов США скорее основаны на политкорректных ожиданиях американских властей, а не на реальных фактах. Так по сообщению агентства Рейтер из Сингапура цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник после заявления президента Владимира Путина о сокращении добычи в ответ на ограничение западных цен на ее экспорт. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 76,51 доллара за баррель к 07:30 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента выше, или на 0,8%.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции