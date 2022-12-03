Санкционная политика Брюсселя привела к возникновению невиданного ранее энергетического кризиса в Европе

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3 декабря 2022, 12:44 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

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Поставки трубопроводного российского газа рухнули более чем на 80%, а оптовые цены на электроэнергию и газ в Европе выросли в 15 раз с начала прошлого года. Трубопроводы Северного потока разрушены таинственными мощными подводными взрывами, а мечты о европейской зеленой экономике исчезли как сон при массовом запуске угольных тепловых станций в странах ЕС.

Переход на дорогой американский СПГ уничтожил конкурентоспособность целых секторов европейской экономики. Европейские производители стали, удобрений, продуктов химии, аккумуляторов, которым требуется огромные объемы энергии, начинают переносить свои промышленные операции в США. Экономисты предупреждают, что колебания цен на энергоносители и проблемы с цепочками поставок в Европе могут привести к эпохе деиндустриализации в странах Европейского Союза. Грядущая зима сулит Европе без российского газа острый дефицит энергии, заоблачные цены на энергоносители и глубокую экономическую рецессию, соединенную с рекордной инфляцией. На фоне серьезнейших экономических проблем Европы, президент Джо Байден подписал дискриминационный закон о снижении инфляции, который предполагает выделение около $750 млрд в виде прямых субсидий и налоговых льгот для американских производителей, который вступает в силу с 1 января 2023 года. Это еще сильнее усиливает раскол между трансатлантическими партнерами и способствует переносу производственных мощностей из Старого в Новый свет. Люксембургский производитель стали ArcelorMittal сокращает производство на двух немецких заводах и переносит его в Техас, амстердамская химическая компания OCI объявила о планах инвестировать в свой завод по производству аммиака в Техасе, в Volkswagen и датская ювелирная компания Pandora планируют расширение своего производства в США. Американские власти прямо заявляют, что сегодня для любой европейской производственной компании, которая имеет значительный процент доходов от продаж в Северной Америке, было бы разумно рассмотреть возможность создания предприятия в США для географической диверсификации. На этом фоне начался официальный визит президента Франции Макрона в Вашингтон с целью скоординировать политику трансатлантического партнёрства. Накануне визита Эммануэль Макрон неоднократно публично заявлял, что подписанный Байденом американский закон несправедлив, нарушает правила ВТО и является сверхагрессивным по отношению к своим европейским партнерам, однако уже в Соединенных Штатах президент Франции значительно смягчил свою позицию и сказал, что «Франция пришла сюда не для того, чтобы просить о каком-то исключении для своей экономики. Мы пришли, чтобы поделиться тем, как последствия этого регулирования повлияют на нас». В ответ Байден вежливо пообещал Макрону внести определенные поправки в закон о снижении инфляции, что возможно сократит потенциальный ущерб экономике европейских партнеров. Время покажет можно ли верить устным обещаниям президента Соединенных Штатов и сбудутся ли прогнозы о полной деиндустриализации Европы.

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