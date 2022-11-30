Возродить военную финансовую службу

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30 ноября 2022, 22:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как стало известно "АН", ветераны военной финансовой службы обратились к президенту страны с письмом о совершенствовании финансовой системы обеспечения военнослужащих. Особенно находящихся в зоне проведения СВО.



Как известно, а может быть и неизвестно широкой аудитории, на передовую банкоматы с наличкой почему-то не завозят. То есть, даже имея в потайном кармане банковскую карту, которую боец обязан хранить как знамя части, он может ей только любоваться. Даже проверить: пришло ли денежное довольствие, сколько его, родимого, пришло, и можно ли переправить заначку жене, но в окопе это проблематично. "А онлайн банкинг?" - спросите вы. И попадете пальцем в небо. Интернет на передке тоже большая редкость.



Вот эту систему ветераны-финансисты и предлагают усовершенствовать в своем письме. Предлагается "создать автономную и независимую систему банковского и финансового обеспечения Вооруженных Сил, способную решать задачи как в мирное, так и в военное время, в том числе на иностранной территории". А также "сформировать специализированное полевое учреждение Банка России для проведения расчетов по государственному оборонному заказу в условиях мирного времени и по мобилизационному плану экономики".

"Это обеспечит гарантированное финансирование войск и сил в любых условиях их жизни и деятельности с организацией своевременного и эффективного использования государственных средств при жестком контроле, а также позволит в значительной мере поставить заслон утечке и накапливанию в коммерческих банках и иных кредитных организациях важной информации о сущности и назначении финансовых программ оборонного характера, численности и предназначении войск и других секретов государственной и военной тайны", - считает Председатель МОО «Совет ветеранов финансово-экономической службы» генерал-полковник в отставке Василий Воробьев.

Ветераны передали свое обращение в Администрацию Президента России.

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