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27 ноября 2022, 11:01 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Европейские лидеры своими действиями сами подтолкнули Евросоюз к​ энергетическому кризису. Такое мнение выразила официальный представитель МИД​ РФ​ Мария Захарова.

«Они (европейские лидеры) пододвинули Европу, в​ частности, Европейский союз, к​ глобальному энергетическому коллапсу»,​ — сказала она.

Захарова добавила, что им​ теперь предстоит убедить население, что «это не​ просто хорошо, это не​ просто правильно, это в​ их​ же интересах». По​ ее​ словам, европейские политики «хорошо поработали» в​ энергетической сфере, в​ частности, в​ истории со​ взрывом на​ «Северных потоках».

Вот мои размышления на этот счёт.

Гегемон сделал ставки в игре в собственном казино с краплеными картами. Когда делаются ставки честными игроками, то требуется доля безумия и воли, чтобы не стать лохом. Когда делается ставка​ аферистом, владеющим краплеными картами, приёмами блефа, влиянием на лохов, обворовыванием карманов лохов до игры,​ провокациями против капиталов лоха, то лохам-изгоям​ бесполезно противостоять.

Европа кто в этой игре Гегемона?​ Европа лишь используемый антураж​ и соучастник мирового американского аферизма против страны изгоя. Но Европа оказалась тоже лохом.

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