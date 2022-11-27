Американский мировой аферизм и страны-лохи

Европейские лидеры своими действиями сами подтолкнули Евросоюз к энергетическому кризису. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они (европейские лидеры) пододвинули Европу, в частности, Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала она.
Захарова добавила, что им теперь предстоит убедить население, что «это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах». По ее словам, европейские политики «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности, в истории со взрывом на «Северных потоках».
Вот мои размышления на этот счёт.
Гегемон сделал ставки в игре в собственном казино с краплеными картами. Когда делаются ставки честными игроками, то требуется доля безумия и воли, чтобы не стать лохом. Когда делается ставка аферистом, владеющим краплеными картами, приёмами блефа, влиянием на лохов, обворовыванием карманов лохов до игры, провокациями против капиталов лоха, то лохам-изгоям бесполезно противостоять.
Европа кто в этой игре Гегемона? Европа лишь используемый антураж и соучастник мирового американского аферизма против страны изгоя. Но Европа оказалась тоже лохом.
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