Елбасы уходит в историю: зачем Токаев приедет к Путину в Кремль

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25 ноября 2022, 17:25 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пока Россия проводила «денацификацию» и «демилитаризацию» украинцев, в Казахстане состоялась деелбасизация Нурсултана Назарбаева. Многие из нас уже подзабыли, что «горячие» события 2022 года начались именно в этой стране с массовых новогодних протестов. Президент РФ Владимир Путин поначалу с трудом выговаривал имя Касыма-Жомарта Токаева, но тот, в свою очередь, не обижался и называл своего российского коллегу «надежным союзником».



«Я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным», - заявлял Токаев летом этого года на экономическом форуме в Катаре.



В ближайший понедельник состоится их очередная встреча, причём Касым-Жомарт Токаев прибудет в Кремль практически сразу после состоявшихся в Казахстане выборов. Культ верховного елбасы Нурсултана Назарбаева окончательно повержен, и теперь казахстанцы будут наслаждаться политикой свежеизбранного президента. Напомним, что за Токаева проголосовали более 80% избирателей. Причём сам Касым-Жомарт предварительно и вовремя заявил, что монополии на власть в Казахстане больше не будет.



Стоит отметить, что в отношениях России с Казахстаном далеко не всё так гладко. Во-первых, новый казахстанский президент уверенно заявляет, что намерен проводить многовекторную внешнюю политику, а это в нынешних условиях заставляет россиян насторожиться. Во-вторых, выступая на ПМЭФ-2022 в июне Касым-Жомарт Токаев открытым текстом сообщил Владимиру Путину, что Казахстан против признания ЛНР и ДНР, а также других «квазигосударственных территорий». В-третьих, отношения между Россией и Казахстаном то и дело с обеих сторон подогреваются различного рода политологами и общественными деятелями. Последним примером этому является заявление российского политолога Дмитрия Дробницкого в эфире одного из ток-шоу на государственном телеканале. Он неожиданно сообщил своим коллегам и зрителям, что Казахстан является следующей проблемой для России после Украины. На это заявление пришлось даже отреагировать пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который назвал подобные высказывания политологов «крайне неловкими». Не остались в стороне и официальные лица Казахстана.



«Заявление российского политолога Дробницкого о том, что следующей проблемой может стать Казахстан, потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, теперь уже явно попахивает прямой угрозой в адрес нашего государства», - отметил сенатор Мухтар Кул-Мухаммед.



Помимо прочего, он напомнил россиянам, что Казахстан уже более 30 лет является независимым государством и состоит при этом вместе с Россией в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ.



Тем временем Дмитрий Песков сообщил, что 28 ноября президенты Путин и Токаев вместе позавтракают в Кремле. Они подпишут некие документы и обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Оренбурге. Едва ли по итогам этой встречи мы услышим какие-либо громкие заявления, но это и хорошо, поскольку, похоже, что в наши дни тишина важнее.



Последствия крушения СССР аукаются по сей день не только на Украине и в Казахстане. Сегодня стало известно, что спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев призвал в экстренном порядке дерусифицировать названия районов Бишкека. В настоящее время в состав столицы Киргизии входят Первомайский, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы. Изменить их названия планируется в соответствии с государственным языком.



Известно также, что во время последних выборов в Киргизии, которые состоялись ровно год назад, впервые в парламент этой страны не прошёл ни один русский кандидат. При этом депутатами были избраны узбек и таджик.





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