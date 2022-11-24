Речь Зеленского на Бали и важные дела Путина

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 ноября 2022, 19:36 Михаил Смиренский,

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

G-20 о котором так долго говорили буржуины состоялся на острове Бали, до того знакомом состоятельным людям несколько разнузданным отдыхом с вкраплением экзотических вольностей. Очевидно, местечковая вседозволенность и подсказала организаторам идею провести серьезный экономический (!) форум именно здесь: дескать, и о делах своих покалякают, и немного в кулуарах расслабятся. Те и расслабились.



Как Сергея Лаврова ловили за пуговицу.



В преддверии G-20 представитель Пентагона Джон Кирби умудрился выболтать одну из главных буржуинских тайн своего шефа Блинкена: «Если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он сделает это!» Странное, однако, хобби у госсекретаря США…



Впрочем, некогда вполне умеренная «американская мечта» (стать богатым и успешным – авт.) уже давно вырвалась за рамки своей же умеренности. Сегодня США предпочитают богатеть за счет устраиваемых ими же госпереворотов в других странах, замораживания (читай - кражи) чужих активов, отъема частной или уничтожения государственной собственности и проч…



Очевидно, в этой сомнительной коллекции не хватало лишь пуговицы с мундира Лаврова. Сразу успокоим читателей: все его пиджаки остались в целости. Наверное, потому что наш министр оказался прозорливее: на Бали он прилетел точно по графику, гораздо раньше предполагаемых обидчиков и сразу начал в своей резиденции работу над документами. Байден, например, опоздал почти на час. Неловкость американцы попытались спрятать за фейк о том, что Лавров дескать, прямо с трапа попал в местный госпиталь. Но не прошло…



Почему – Лавров?



Владимир Путин, официально приглашенный на этот саммит лично президентом Индонезии, тем не менее, на мероприятие не поехал, доверив миссию опытному и авторитетному Сергею Лаврову. Западные СМИ тут же заискрили конспирологическими версиями – «почему»?



Официальное разъяснение Кремля дало ответ на эти вопросы: дескать, сегодня у Путина в России и без того хватает важных дел, господа. Одна лишь военная операция на Украине (начатая Россией не без старательного подзуживания Запада – авт.) – это не дворовые «казаки-разбойники». Это борьба идеологий и, увы, чужие жизни, а Владимир Путин ещё и верховный Главнокомандующий России!



Вообще, оправдываться перед Западом и их СМИ мы не обязаны, но кое-что пояснить все-таки можем. Например, общий международный фон этого на словах чисто экономического форума, на деле как раз от экономики был далек. Начав с глупости про «пуговицу Лаврова», Запад договорился до того, что на Бали «…для Путина нет места!» При этом якобы, собирались главными темами встречи сделать обсуждения вопросов энергетики, глобального потепления, борьбы с ковидом, голодом в слабых странах, антитеррором и т.д. Вот те раз!



Бороться с ковидом без России, где была изобретена самая первая и действенная вакцина от этого рукотворного (!) недуга – это логично? «Страдать» по поводу голодающих стран Азии и Африки без России, которая заявила о готовности безвозмездно (!) передать этим странам сотни тысяч тонн российского зерна – это логично? Болтать о борьбе с международным терроризмом, при этом собственноручно взрывая мирные дома, школы, детсады, газопроводы или минируя чужие судоходные фарватеры – это логично? А обсуждать «бла-бла-бла» давно обесцветившуюся «зеленую» повестку, от которой уже отмахнулась ее изобретательница Грета Тунберг (видимо вместе со всеми сегодня вырубает шведские скверы на дрова) – это логично? Нет, это безнравственно, аморально и абсолютно непродуктивно! Тем более, когда во время всей этой словесной фэнтези-жвачки в мирном Стамбуле гремит мощнейший взрыв: убитые, раненные… Анкара уже заявила: подоплёка теракта чисто политическая, за взрывом маячит США, официальная Турция даже не приняла американских соболезнований. И снова – тишина… Так с кем и о чем говорить нам на высшем уровне?



Ко всему, на нынешнем саммите не было обозначено никаких конкретных прорывных инициатив, все опять свелось к привычной русофобии, «Россия – геть!» и т.д. На этот словесный перфоманс г-ну Зеленскому между тем отвели аж двадцать минут вдохновленной болтовни, при том как остальным выступающим дали лишь по три минуты! Но даже за это время он ничего нового не сказал, лишь призвал…не пускать русских на Украину аж в течение 100 лет! Удивительно, что не брякнул: «… Лично прослежу!»



P.S. А на прощанье я скажу…



На своей пресс-конференции Сергей Лавров коротко подвёл итоги своих встреч на «полях саммита», подтвердил готовность России вести переговоры, но они, увы, запрещены Зеленскому…самим же Зеленским, о чем министр напомнил его боевым друзьям Макрону и Шольцу.



Назвав требования Зеленского «неадекватным и нереалистичными», Сергей Лавров улетел в Москву. А миротворец Зеленский запустил в Польшу боевую ракету. Занавес…





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