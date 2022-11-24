Как заставить чиновника работать

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 ноября 2022, 08:40 Константин Куликов,

Июль 2022 год. Зловонные стоки и полчища мух. Жители Первоуральска уже несколько месяцев пытаются решить проблему с затопленным подвалом. Вода с каждым днем прибывает, а нечистоты, уверены люди, разрушают фундамент. Жители рассказывают: канализационные стоки из ближайшего коллектора просочились сквозь землю в подвал. Коммунальные службы откачали воду, но проблему это решило только на время. С каждым днем, говорят обитатели дома, зловонный бассейн растет, разрушая фундамент. А управляющая компания на жалобы жильцов не реагирует.

«Пишем письма, постоянно жалуемся на проблемы. Отзыва не видим. Звонила с февраля месяца. Потом мы написали письма. Пришли, нам сказали, что все сделали. Но подвал так и затоплен, ничего не сделано», — говорит жительница Первоуральска Юлия Салимгареева. Отчаявшись достучаться до управляющей компании, первоуральцы обратились в местный «Водоканал». Накануне к дому приехали ассенизаторы, чтобы осушить «чёрный бассейн». По словам коммунальщиков, проблему жители создали себе сами. «Проблема была в том, что был засор на сетях канализации. Проблема банальная — в канализацию сбрасывают непотребные вещи: тряпки, средства личной гигиены. Из-за этого возникают засоры», — сказал заместитель директора ПМУП «Водоканал» Андрей Кушев. Но жители дома с этим не согласны. Они уверены, что причина потопов куда серьезнее — вызвать их, по словам людей, мог неисправный коллектор. (Источник: «ВЕСТИ-УРАЛ»).

Ноябрь 2022 год. Общественница и экс-депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова заявила РИА Новости, что разлила фекалии в офисе "Водоканала" в Первоуральске, потому что только так можно было обратить внимание на проблему многоэтажки, подъезд которой шесть лет топит нечистотами; ответственная за работу системы канализации компания на просьбу агентства разъяснить ситуацию пока не откликнулась. Судя по постановлению об административном правонарушении, составленному полицией Первоуральска (есть в распоряжении РИА Новости), общественницу уже оштрафовали за мелкое хулиганство. "Крылова 11 ноября в 11.00... разлила фекальные воды на имущество, принадлежащее "Водоканалу" – компьютер, компьютерное кресло, стол, принтер, клавиатуру, системный блок... тем самым повредила чужое имущество и нарушила общественный порядок... Назначить административный штраф в размере одной тысячи рублей", – говорится в постановлении.

В городе Первоуральске Свердловской области решили проблему жителей дома на улице Емлина с канализационными стоками в подвале. Об этом «Газете.Ru» сообщила экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова. После инцидента с ведром Крылова была задержана и оштрафована по статье о мелком хулиганстве. Политик объяснила, что будет обжаловать штраф, так как ведро с фекалиями, по ее словам, разлилось случайно.

«У меня не было хулиганских побуждений. Я хотела отдать им фекалии. Секретарь начала приглашать ко мне специалистов, но пришла заместитель директора по экономическим вопросам, они вызвали охрану и начали мне рассказывать про какой-то цирк и какое-то шоу. Тем самым спровоцировали меня оставить это ведро на стойке. Оно соскочило, я не выливала его туда. Поэтому я пойду в суд, даже если адвокаты окажутся дороже, чем сам штраф. Кстати, штраф жители мне уже перевели сами», — добавила Крылова.

Политик отметила, что администрация «Водоканала» намерена взыскать с нее ущерб за сломанную технику.

«Я сразу все фиксировала, заставляла сотрудников полиции на камеру включить системный блок, который не залит был. Мышка, клавиатура не работали, признаю. Системный блок включился, окна все открывались. Мышка подзависала, но в принципе система работала», — заключила Крылова.

С видео произошедшего можно ознакомиться тут.

Ещё один случай, когда чиновники устранили проблему после «радикальных мер», произошел в городе Шахтерске. Инцидент, произошёл в городе Шахтерске на встрече жителей Углегорского района Сахалина с губернатором Валерием Лимаренко, и закончился благополучно. Людмиле Аникеевой, запустившей в порыве негодования заплесневевшим ботинком в мэра города, присутствовавшего на встрече, квартиру выделили на следующий день. Людмила Аникеева до сих пор не может сдержаться, когда речь заходит о случившемся. "Да поймите меня правильно, я не выжила из ума... И не скандалистка со стажем. Вы походите на моем месте по кабинетам, может, тогда поймете, каково это", - говорит она взволнованно. "Три года прошло в посещениях властных кабинетов и переписках с чиновниками, в походах в суд и прокуратуру. Имея на руках даже решение суда, уже три года не могу добиться от городской администрации переселения из аварийного жилья. Как же так?" - говорит она. Заплесневелый ботинок она прихватила на встречу с главой региона, чтобы доказать, что условий в сыром с промерзающими стенами доме не выдерживают даже вещи. Полиция вывела Аникееву из зала. Прямо с собрания полиция доставила ее в участок. Там составили административный протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Единственное, что она сказала в свое оправдание: "Довели". Суд ожидался быстренько, на следующий день, в пятницу. Однако тут вмешались соцсети, история с ботинком облетела всю страну. И мне, честно говоря, понравилась реакция полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева. Он, мне кажется, правильно воспринял в этой истории роль ботинка. "Задача всех органов государственной власти, включая глав регионов и мэров городов, - улучшать качество жизни, помогать гражданам в решении их вопросов. Одна из таких задач - расселение людей из ветхого и аварийного жилья... Если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, то единственный способ привлечь их внимание остается ботинок". И пообещал в ситуации разобраться, заметив, что нет никаких оснований для того, чтобы как-то наказывать женщину. - Дело мое должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд Углегорска, - рассказывает она. - Но заседание не состоялось. Вызвали в полицию, сообщили о прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения. Официальный документ, сказали, получите по почте. (Источник: Российская газета - официальный печатный орган Правительства Российской Федерации).

Январь 2022 год. Жители петербургского Комарово вывалили кучу мусора перед зданием местной муниципальной администрации. Об этом рассказали депутаты в группе поселка во «Вконтакте». Несколько мужчин подъехали к муниципалитету, выгрузили бытовые отходы и уехали как ни в чем не бывало. В комментариях предполагают, что это может быть как обычное хулиганство, так и протестный перформанс, вызванный плохой уборкой мусора. (Источник: Комсомольская правда). Подобный инцидент произошел и в 2017 году. В Крыму активисты вывалили мусор рядом с местом жительства и работы двух чиновников, которые отвечают за уборку. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. «В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова», — отмечается в сообщении. Нараев напомнил что «на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров». Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении долгого времени. Министр также отметил, что общественники выполнили обещание главы Крыма Сергея Аксенова, который заявлял, что готов быть оштрафованным за организацию вывоза мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.«По факту несанкционированного размещения отходов Минприроды Крыма возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц», — добавили в ведомстве. Штраф для физических лиц за организацию свалок составляет до 2 тысяч рублей (статья 8.2 КОаП РФ). (Источник: Lenta.ru).

«Радикальные» меры, может и более действенные, но рекомендую решать задачи законными способами…

Как законно заставить чиновников работать

1. Как запросы в органы заставляют власть работать. Любая система, которая строится на правилах и инструкциях всегда имеет слабые места, нестыковки и бреши. Она с лёгкостью может «упасть» как плохонький интернет-сервер, если её хорошенько перегрузить. Если мы задались целью найти эффективный и быстродейственный ресурс влияния одного гражданина на целую систему органов власти, то искать этот ресурс, прежде всего, нужно там, где у органа власти установлена безусловная обязанность реагировать на сигналы гражданина. Сделать это можно даже не выходя из дома, при наличии интернета через сайт организации. Почти у всех структур РФ есть сайты, а в них электронные приемные и формы обращений. Так же можно свои сообщения отправлять через АО «ПОЧТА РОССИИ». ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Этот закон даёт право каждому гражданину обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления и к конкретным должностным лицам. Обращаться можно как с конструктивными вопросами, так и с любыми другими (Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению). Следует воздерживаться разве что от сообщения ложных сведений (в некоторых случаях за это предусмотрена даже уголовная ответственность УК РФ Статья 306. Заведомо ложный донос). И каждая структура РФ и их должностное лицо обязаны дать ответ в течение 30 дней в письменном виде (Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения). Если не успел ответить в законом установленный срок, то чиновник может быть привлечен к административной ответственности (КоАП РФ Статья 5.59). Практически в каждом органе (например, ФМС, ФНС, Роспотребнадзор, Росреестр, Росздравнадзор, прокуратура, все министерства и т. д.) есть регламент обработки обращений граждан и ответа на них. Количество обращений, которые вы можете направить в структуры РФ, не ограничено. Вы можете писать по десятку писем в день, предлагая высадить деревья во дворе, построить беседку, жалуясь на слишком яркие фонари, призывая отселить всех бомжей за черту города, возмущаясь тем, что на вашей улице гадит слишком много собак и т.д. Не обязательно, чтобы ваше обращение было разумно и направлено по адресу. Даже если орган власти не обязан ничего предпринимать по вашему вопросу, «бедный» госслужащий всё равно должен прочесть всё то что ему написали и дать вам вежливый отказ (обычно это отписка, особенно когда вы только начали поднимать вопрос) со ссылками на законодательство. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. (Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения). Если отправили письмо по почте, то ответ поступит в место жительство. А вот если через сайт организации, то обычно можно выбрать. Вы можете потребовать выдать ответ в электронном виде. Однако я рекомендую просить направить ответ обычной почтой на бумаге. Это существенно усложняет для госслужащих весь процесс. Сначала его нужно распечатать, а если он на двух и более листах, то и скрепить. Затем отдать на подпись руководителю, поскольку те, кто обязан отвечать на ваши обращения (руководители и их заместители), на самом деле не справились бы с ними и отписывают их в работу более низким чинам. Далее секретарша должна забрать подписанный ответ и отнести его в завканцелярией, которая засунет его в конверт, заполнит его от руки и отдаст курьеру, чтобы тот отнёс его на почту. Как видите, это сложнее, чем просто отправить электронное письмо вам на почту, в чём будет задействован всего один человек. Сложности с вашим обращением в орган власти не заканчиваются для него направлением вам ответа. Все обращения должны быть зарегистрированы и подшиты, затем сданы в архив, а через определённое время — уничтожены (для чего формируется комиссия и составляются акты). Для многих органов также установлена обязанность вести статистический учёт обращений по их характеру, направленности, адресанту, результату и т. п. По данной статистике очередной госслужащий обязан периодически составлять отчёт. И все эти мелкие затраты времени и сил при огромном потоке обращений граждан в целом парализуют работу как минимум нескольких отделов органа власти. Тут так же следует учесть, что каждую отписку вы можете обжаловать в вышестоящие инстанции. И хотя закон это запрещает, неграмотные вышестоящие чиновники довольно часто отправляют ваше сообщение тому, чьи действия обжалуются (Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется). Но в любом случае этому же чиновнику придётся объясняться перед вышестоящим, и что-то отвечать и ему и вам. И если с этим плотно надоедать, то существует шанс, что в итоге чиновники займутся вопросом. Что должно содержать сообщение, что бы оно было рассмотрено, указано в Статье 7. Требования к письменному обращению. Несмотря на законное право «заспамить» органы власти идеями и претензиями, помните, что вокруг вас есть огромная масса событий и вещей, которые действительно являются вескими основаниями для обращений. Система хрупка, и если рассерженным гражданам откроется вся прелесть такого ресурса, это снизит желание ленивых чиновников отлынивать от работы.

2. Страх лишиться премии. Любой чиновник боится лишиться премиальных, если таковые входят в систему оплаты труда. Что касается чиновников, то ежемесячные и ежеквартальные премиальные являются существенной частью их заработной платы, поэтому депремирование – это то, чего чиновники очень боятся. А применение указанной меры воздействия возможно лишь в случаях привлечения чиновника к дисциплинарной ответственности. Поэтому не надо стесняться и при написании жалобы вышестоящему должностному лицу следует обязательно указать, что необходимо рассмотреть вопрос о привлечении недобросовестного чиновника к дисциплинарной ответственности.

3. Гнев руководства. Как бы то ни было, но практически каждый чиновник боится гнева начальства. Ведь именно от начальника зависит дальнейшее продвижение по карьерной лестнице, а также выплата премиальных. А любому начальнику не нравится, когда на его подчиненного поступают обоснованные жалобы. Поэтому совершенно уместным является запись на прием к непосредственному начальнику провинившегося чиновника. В ходе такого приема вы сможете не только передать свою письменную жалобу, но и рассказать о бездеятельности и неправомерных действиях нижестоящего должностного лица во всех красках.

4. Коллективные жалобы. В отличие от индивидуальных жалоб должностные лица с большой опаской относятся к коллективным обращениям. Потому как такие обращения свидетельствуют о систематичности и массовости нарушений со стороны должностного лица. По коллективным обращениям, обычно проводят более тщательные проверки и принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений. В связи с чем, если в решении вопроса несколько заинтересованных, то лучше формировать коллективное обращение.

5. Правда и публичность. Правда и публичность неправомерности действий чиновника наверное это то, чего чиновники боятся больше всего. Поэтому если вы уверены, что распространяемая вами информация является правдой и подтверждается фактами из достоверных источников, то можно смело обращаться в СМИ, создавать и распространять видео по социальным сетям и т.п., чтобы сведения о недобросовестности действий (бездействия) чиновников получили всеобщую огласку. В этом случае шансы уйти от наказания у чиновника сводятся к минимуму.

6. Судебное разбирательство. Конституция Российской Федерации. Статья 46 2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. Статья 52 Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Статья 53 Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Обжалование действий чиновника возможно в порядке подчиненности, а так же через прокуратуру, но ещё одним важным рычагом как можно отстоять свои права является суд. Сумма госпошлины при подаче административного искового заявления является незначительной – 300 рублей для физического лица. Так же следует помнить что в случае, если решение суда вас не удовлетворило, его можно обжаловать.

7. Общественный контроль. Проверить работу структур РФ может любой гражданин РФ.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля. 1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Статья 4. Общественный контроль. 1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.

Для понимания как это работает на практике, пример проведения общественного контроля тут.

В тему:

Коррупция в России, и топ 3 известных коррупционеров

Удивительные налоги и штрафы в РФ, прежние и новые

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции