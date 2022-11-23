Экономика страны показала устойчивость к вызовам

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23 ноября 2022, 15:11

Российская экономика в 2022 году испытывает беспрецедентный масштаб внешних шоков. Формируется принципиально новая модель ее вовлеченности в мировую экономику. Изменения затронули внешнеэкономические связи, финансовую сферу, доступ предприятий к технологиям, бюджеты разных уровней, занятость населения, на которую повлияла и частичная мобилизация.

Несмотря на то, что экономическая ситуация в стране, сложившаяся в результате санкций ряда западных стран оказалась непростой, уже к концу осени можно уверенно констатировать, что российская экономика обладает высокой степенью устойчивости к шокам и масштабным внешним воздействиям. Причины этому разные.

Во-первых, Россия является крупным экспортером важных для мировой экономики сырья и товаров, прежде всего, природного газа, нефти, металлов, минеральных удобрений, зерна. При резком подорожании цен на энергоносители и другие виды сырья, являющихся основными товарами российского экспорта, это определило сохранение поступлений доходов даже при сокращении физических объемов экспорта.

Во-вторых, в стране с населением в полторы сотни миллионов человек есть гигантский внутренний рынок. Поэтому даже в условиях максимальной изолированности от мировой экономики Россия будет работать и развиваться.

Наконец, еще одной из причин устойчивости отечественной экономики стали грамотные действия органов власти – правительства, Центробанка, органов управления регионами, которые смогли оперативно принять масштабный пакет антикризисных мер, способствующих минимизации негативного воздействия санкций. Такие меры быстро удалось развернуть еще и потому, что многие инструменты вынужденно вводились в условиях пандемии коронавируса.

Отличительной особенностью текущего момента является высокая неопределенность в дальнейшем развитии событий. По оценке Минэкономразвития, в январе-сентябре валовой внутренний продукт сократился на 1,8 процента. Падение производства происходит на фоне разворачивающегося кризиса в мировой экономике и это может усугубить негативные прогнозы. По прогнозу Банка России, физический объем экспорта из-за санкций и замедления мировой экономики сократится по итогам 2022 года на 15-16 процентов, а импорт на 22,5-23,5 процента. В таких условиях, бизнес, как никогда ранее, стал сокращать непрофильные расходы или, как говорят, «резать косты», то есть сокращать расходы компаний в трудные времена.

На минимизацию негативных явлений, в том числе возникших из-за воздействия санкций, как раз нацелена в настоящее время деятельность российских властей всех уровней. В экономической политике на первый план вышло импортозамещение в его новой роли обеспечения технологического суверенитета, прежде всего в промышленности. Процесс должен пониматься не только как статистически отражаемое сокращение доли импорта в производстве, но главным образом качественное изменение его структуры. Здесь остается немало сложных вопросов. Среди них - снижение объема импортируемого оборудования, попавшего под запретные санкции со стороны западных партнеров, а также услуг в сфере технологического обеспечения деятельности жизненно важных производств и работы инфраструктурных объектов. При этом растут требования к учету разного рода рисков, повышению отдельных элементов экономической безопасности.

Структурная перестройка экономики требует ускоренного внедрения новых технологий в секторе ОПК, производстве транспортных средств, электронике, энергетике, других отраслях. Успешные примеры импортозамещение пока сосредоточены в менее технологически развитых отраслях, например в агропромышленном комплексе, деревообработке.

В этих условиях возрастает роль господдержки развития отраслей экономики, которая может иметь различные формы, включая прямые субсидии производителям отдельных видов товаров, поддержку системообразующих предприятий, представление разного рода льгот и преференций, модернизации инфраструктуры, необходимой для функционирования компаний. Понятно, что в условиях вызовов 2022 года ряд активных государственных мер будут жизненно необходимым, поскольку без них при закрытости внешних рынков из-за санкций, ограниченности возможностей осуществления финансовых операций, многие предприятия могут закрыться.

Частично драйверами экономического развития, которое может привести к созданию новых рабочих мест и оживлению производств, должна стать дополнительная поддержка оборонных отраслей промышленности. Но нужно учитывать, что такого рода трансформация экономики возможна, но рациональна лишь в краткосрочной перспективе, все же основными потребителями благ экономики должны оставаться граждане или бизнес. Мы с этим вопросом хорошо знакомы по советскому периоду нашей истории.

Сложившаяся ситуация приводит к переосмыслению национальных проектов, запущенных в 2018 году и существенно пересмотренных в условиях пандемии ковида в 2020 году. Нужно сказать, что, несмотря на очевидные сложности в текущем году, темпы возведения различных инфраструктурных объектов, создаваемых в рамках нацпроектов, практически не снижались, а меры прямой поддержки граждан и бизнеса даже увеличились. Тем не менее, не исключено, что в существующих условиях возможна очередная корректировка нацпроектов и пересмотр их в сторону некоторого сокращения. Ранее, в начале лета, незначительному финансовому сокращению подверглись госпрограммы, кроме тех, которые включали прямые выплаты гражданам – последние, наоборот, выросли. Собственно, сокращение некоторых расходов как раз-таки и нужно для баланса бюджета и концентрации трат на самых актуальных направлениях, таких как социальная поддержка граждан.

Воздействие вызовов этого года по-разному отражается на состоянии регионов страны. Влияние западных санкций в большей степени негативно проявляется в тех субъектах федерации, которые активнее других были вовлечены во внешнеэкономические отношения. Тем не менее, до последнего времени большинство регионов испытывали инерционный рост, а иногда даже оживление экономики, связанное с перестройкой в сторону внутреннего спроса. Отмечается и поворот на Восток, в связи с необходимостью работать с дружественными странами-партнерами, что также дополнительно стимулирует развитие отдельных регионов Сибири и Дальнего Востока. В целом, спокойнее других возможный кризис пройдет в регионах с диверсифицированной структурой экономики, прежде всего в Москве, других столичных и индустриально развитых регионах.

Надо признать, что в ближайшее время ситуация в отечественной экономике будет непростой, даже трудной, и, во многом, будет зависеть от многих внешних событий. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что экономика страны показала устойчивость к вызовам.

Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

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