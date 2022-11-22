Не брат ты нам, Касым-Жомарт

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22 ноября 2022, 08:22 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: globallookpress.com

Похоже, что наши среднеазиатские "братья и сестры" начинают новую партию покера, вероломно перебежав в соседний игровой зал. А там мировая элита сидит и развивающейся элитой погоняет. И как оно у "братьев" принято, начинают прошлых партнеров ругать-переругивать. И это полбеды, докатились до того, что родственников бывших друзей неприличными словами называют. Таковы они наследники Сырым Датова.

Старый-новый президент очень независимого Казахстана Касын-Жомарт Токаев, выигравший выборы с европейским счетом почти в 90 процентов, а до этого буквально чудом усидевший на троне с помощью российских миротворческих десантных штыков, вновь вильнул собакой. Он назвал субъекты Российской Федерации ЛНР и ДНР каким-то загадочным словом "квазигосударства". То есть как бы государства, но не совсем государства.

Особенно это загадочно звучит в устах президента государства, которое фактически никогда в своей истории самостоятельным то и не было. Последние лет двести - триста оно (он? она?) все время куда-то входило. Нынешние границы Казахстан обрел только в 1936 году как советская равноправная республика. А в 1991-ом, держа нос по ветру, стал самостоятельным ребенком. Но продолжал носить ключи на шее и варежки на резинках.

И надо заметить, что ребенок еще не очень благодарный. В прошлом году поданные Токаева отправили на экспорт 7 млн. тонн прекрасного зерна. А еще нефть и уран. И многое другое. И кляли при этом агрессором и захватчиком проклятый Союз, при котором была распахана целина и построена вся промышленность. Но это обычный для наших бывших братьев постсоветский комплекс Электры.

Соперниками Токаева на выборах были уважаемые люди: председатель профсоюза фермеров, еще один профсоюзный босс, соцработница, юрист-строитель. Все они прошли спецкомиссию на знание родного (казахского) языка. Прошли успешно. Немудрено, все ФИО кандидатов бывших чужды языку русскому. То есть ни одного официально русскоязычного кандидата! И это при официальных 18% русских! А в северных областях и все 80 процентов. Вот интересно, спрашивала ли избирательная казахская спецкомиссия у спасителей-десантников Ульяновской бригады: "Парле ву де казах?"

Все российские начальники отправили вслед за "первым" поздравительные телеграммы вновь избранному Касым-Жомарту. Вопрос: "Зачем?" Протокол, туды его сюды?! На всякий случай?! Зачем лицемерить с человеком (?), который называет субъекты России квази, зачем поздравлять странного соседа с тем, что этот сосед будет тебя купать мордой лица в сортире?! Да уже купает, судя по видеороликам в их секторах тик-тока, подскока и наскока: "кто не пляшет, тот"...

Я глубоко уважаю, почти как Вольтер, право другого индивидуума иметь собственное мнение. Выбрали и выбрали. Вам детей крестить. Но хаять и наживаться на одном и том же: тут ценности, тут насилие над нежной казахской душой, категорически нельзя. Это унизительно. И в первую очередь для вас. До поры до времени это проскакивает, а затем коллективный Бодров скажет: "Не брат ты мне!" и тогда понесется душа в рай. Хоть святых выноси.

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