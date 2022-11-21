Россия никогда не будет на обочине истории

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21 ноября 2022, 13:03 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Олег Дерипаска, Igor Russak/globallook.com

Российский бизнесмен​ Олег​ Дерипаска​ заявил о​ риске для России «остаться на​ обочине истории», если страна не​ будет уделять достаточно внимания развитию внешней торговли.

«Европа не​ преминула воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свои позиции в​ Центральной Азии. Конкуренция​ — вещь хорошая, особенно когда речь идет о​ влиянии, инвестициях, и​ наверняка пойдет на​ пользу центральноазиатским республикам. Возможно, увидим более высокие темпы роста, увеличение доходов населения, больше свобод и​ верховенства права»,​ — написал Дерипаска у​ себя в​ телеграм-канале.

На обочине истории - не удачное выражение. Уже все, что происходит с Россией войдёт в мировую историю. Для истории неважно какого цвета и негатива происходящее.

Видимо, Дерипаска имел в виду обочину мировой единой экономики, отстроенной под доллар Гегемона? Или он имел в виду обочину мировой развитой экономики, составляющие которой не будут включать экономику России?

Необходимо признать, что​ весь мир сейчас осознал ключевую ресурсную, сырьевую и энергетическую роль в мировой экономики. И эта роль сосредоточена на России.​ Об этом говорит состояние Европы и различных стран после введения санкций.

Таким образом, возможно ли такое, когда ресурсная страна со своими недрами и потенциалами окажется на обочине мировой экономики? Это абсурд!

Всё, что происходит - это временно.

Но Дерипаска оптимист он надеется, что Россия окажется на обочине, но будет существовать. Иные эксперты вообще поднимают проблему мира без России. И это тоже абсурд... Нужно помнить, что стоит проблема не выживания России, а проблема выживания мира!​

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