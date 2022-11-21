Россия никогда не будет на обочине истории

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о риске для России «остаться на обочине истории», если страна не будет уделять достаточно внимания развитию внешней торговли.
«Европа не преминула воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свои позиции в Центральной Азии. Конкуренция — вещь хорошая, особенно когда речь идет о влиянии, инвестициях, и наверняка пойдет на пользу центральноазиатским республикам. Возможно, увидим более высокие темпы роста, увеличение доходов населения, больше свобод и верховенства права», — написал Дерипаска у себя в телеграм-канале.
На обочине истории - не удачное выражение. Уже все, что происходит с Россией войдёт в мировую историю. Для истории неважно какого цвета и негатива происходящее.
Видимо, Дерипаска имел в виду обочину мировой единой экономики, отстроенной под доллар Гегемона? Или он имел в виду обочину мировой развитой экономики, составляющие которой не будут включать экономику России?
Необходимо признать, что весь мир сейчас осознал ключевую ресурсную, сырьевую и энергетическую роль в мировой экономики. И эта роль сосредоточена на России. Об этом говорит состояние Европы и различных стран после введения санкций.
Таким образом, возможно ли такое, когда ресурсная страна со своими недрами и потенциалами окажется на обочине мировой экономики? Это абсурд!
Всё, что происходит - это временно.
Но Дерипаска оптимист он надеется, что Россия окажется на обочине, но будет существовать. Иные эксперты вообще поднимают проблему мира без России. И это тоже абсурд... Нужно помнить, что стоит проблема не выживания России, а проблема выживания мира!
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