Владимир Чуков: есть определённая связь между нашей экспедицией в Канаду и поисками пропавшего самолета Н-209

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 ноября 2022, 12:45

Фото: Из личного архива автора

На вопросы издания «Аргументы недели» согласился ответить выдающийся российский полярный путешественник, Президент Экспедиционного центра «Арктика», человек, который организовал и провел более 40 экспедиций в Арктике и Антарктиде. Первый человек в мире, который четырежды достиг Северного полюса на лыжах автономно, который впервые в мире на лыжах автономно пересек Северный Ледовитый океан от берегов России до Канады. Почётный полярник, Действительный член Русского Географического общества, Заслуженный мастер спорта СССР, Член международного Клуба исследователей "Explorer's Club» Владимир Семенович Чуков.

- А как вы шли в Канаду?

Мы в Канаду шли без лодок, хотя ранее применяли их при преодолении разводьев или широких трещин. Позже мы убедились, что достаточно подождать, пока положение дрейфующих льдин изменится и появится возможность воспользоваться «ледовыми мостами» или же на водной поверхности появится молодой лед, по которому можно будет преодолеть полыньи или трещины. В феврале - марте, когда средняя температура не выше – 20-25 градусов, для этого достаточно 3-4 часов.

- Ну раз про Канаду начали разговор, я знаю, что вы участвовали в поисках самолета Н-209 Сигизмунда Леваневского, который бесследно исчез в 1937 году где-то на Северном полюсе?

Да, есть определённая связь между нашей экспедицией в Канаду 1998 года и поисками Н-209.

- А вы сейчас этим занимаетесь?

Конечно, наша группа занимается, и это небыстрый процесс. Лично я не участвовал в поисковых экспедициях, но всегда с интересом изучал материалы этих поисков, книги и фильмы, посвященные этой теме. Но это никак не может служить источником объективной информации. А его, где только не искали. Вначале на Аляске, потом в Якутии. Искали даже на Ямале, и оттуда была получена заметка «тайна самолёта Леваневского открыта». Но эти люди, по-моему, преследовали цели не самолёт найти, а о себе заявить.

У меня очень глубокое уважение ко всем людям, которые отдали кусок своей жизни и времени этим поискам. В основном рассматривались версии крушения на Аляске. Они и по сей день там ищут. А наша версия другая, главное - никого не хочу обидеть, ведь мы все по «одну сторону баррикад». Дополнительно изучив те крохи информации, не только я, многие специалисты (я сам не поисковик) пришли к иному выводу. Далеко не все радиограммы экипажа были «расшифрованы». Некоторые из них доходили отрывочно, с большими помехами, разобраться в них, не будучи специалистом, очень сложно. Мы собрали таких специалистов-профессионалов, и работа продолжает вестись.

Одна из версий такова - экипаж продолжил полет по маршруту в направлении Аляски, но самолет «не дотянул» в результате нехватки горючего и упал на подлете к её берегам. Экипаж погиб. Предположения о том, что тяжелый самолет ДБ-А на колесном шасси мог совершить посадку на дрейфующие льды в августе месяце, мы отмели сразу — это не реально.

Попросили высказать свое мнение военных медиков-психологов из НИИ авиационной и космической медицины: какое решение может принять командир экипажа в аварийной ситуации, в условиях перерасхода топлива, обледенения и неблагоприятных погодных условиях, когда до Аляски еще около 1500 км, а ближайший берег, канадский, всего в 600 км. Вряд ли экипаж пойдет на верную гибель, а будут другое решение искать. Командир наверняка будет думать, как спасти жизнь экипажа и, по возможности, спасти самолет. На борту 6 человек - опытные советские арктические летчики, а не камикадзе. Они не могли сдаться и продолжать лететь на Аляску, понимая, что это - верная гибель. Мы пришли к выводу, что самолет Н-209 С.Леваневского изменил курс и последние часы летел в направлении ближайшей суши - Канадского Арктического архипелага. Такие предположения были высказаны, ещё в 1937 году, в заметке штурмана А. Белякова, участника чкаловского перелета, но как-то его тогда не услышали, хотя это было опубликовано в газете «Правда» и с этим материалом сегодня может познакомиться каждый желающий.



Но главный аргумент в пользу «канадской версии» — это радиограммы. К сожалению, во внимание принимались только те, которые можно было дешифрировать и понять. Кстати, в последней такой радиограмме сообщалось, что впереди видны ледяные горы.

Однако это были далеко не последние выходы в эфир радиостанции самолета С. Леваневского. Правда, это были отдельные обрывки морзянки на частоте самолета и с позывным РЛ самолета Леваневского. В них определялись сигналы SOS и часто повторялись цифры 83 и 179. Без сомнения цифры эти - координаты самолета Н-209, выполнившего аварийную посадку. Не о погоде же сообщать в такой ситуации экипажу. И таких обрывочных радиосигналов на частоте Леваневского было принято около 15 раз. В последний раз это было 30 сентября 1937 г., то есть спустя 1,5 месяца после его исчезновения.

После принятия двух таких радиограмм была попытка «достучаться» до Штаба поиска, но ответ был весьма сдержанным: поблагодарили, пообещали принять во внимание и сообщили официальное мнение руководства о том, что наши летчики героически погибли смертью храбрых, вот и весь ответ. Был 1937 год, и, возможно, такого ответа было достаточно, чтобы тема была закрыта. А там война и судьба самолета Н-209 и его экипажа на долгие годы ушла из поля зрения.

И вот спустя полвека найдено подтверждение неучтенных радиодрам, а это значит, что, как минимум, ещё полтора месяца после предполагаемой аварии, экипаж самолета или хотя бы его часть был жив. А это говорит о том, что была совершена посадка, причем весьма успешная, поскольку радиостанция (ламповая!) сохранила свою работоспособность и в течение всего этого времени предпринимались попытки передать координаты местонахождения. Следовательно, экипаж оставался на одном месте в надежде, что будут предприняты поиски в канадском секторе, а обнаружить самолет значительно проще, чем отдельных людей. И еще один аргумент в пользу этой версии. Радиостанция могла работать только при наличии питания.

Никакие аккумуляторы в течение такого срока обеспечить этого не могли. Значит, сохранилась возможность запуска двигателей и можно предположить, что серьёзных повреждений фюзеляжа не было, и экипаж оставался внутри самолета.

В 1998 году, завершая свой трансполярный переход из России в Канаду через Северный полюс, мы проходили на лыжах через этот район. Мы шли сквозь тяжелые торосы и сеть трещин и разводьев, держа «в прицеле» маленький островок Уорд-Хант, который четко вырисовывался на горизонте благодаря невысокой конусообразной горе высотой метров около 200.

Однако за несколько сотен метров до берега лед совершенно изменился. Он был ровным, покрытый раскисшим снегом, с гигантскими лужами талой весенней воды. Ведь на дворе было лето, 20 июня. Лыжи были истёрты в труху, продукты на исходе, жара, шли в футболках, воды по колено, палатку поставить негде. Это был шельфовый ледник Уорд-Хант, который не стаивал круглый год. Уверен, что в августе, когда талая вода уходит в океан сквозь многочисленные трещины, выполнить посадку на такой лед вполне реально. Координаты этого района 83° 14’ C Ш и 74° 10’ З Д. Не эти ли цифры читаются в последних обрывочных радиограммах?

- Там самолет думаете?



Да, в этом районе самолет вполне мог выполнить посадку.

Но сейчас ледовая ситуация там существенно поменялась. На космических снимках вокруг острова Уорд-Хант летом открытая вода и куски плавающего льда. Однако, нам серьёзно повезло. Изучая информацию об этом районе, я наткнулся на короткое сообщение в «New York Time’s», в котором говорилось, что в 2003 году шельфовый ледник Уорд-Хан разрушился и прекратил свое существование.

- Эта эпопея чем-то напоминает сюжет романа Каверина «Два капитана», зачитывалась им в детстве.

Возможно, так оно и есть. Все с ног на голову сейчас поставлено, не обломки самолета надо искать, а могилы людей. Уверен, что они хоронили своих товарищей, скончавшихся первыми, на берегу, как этого требовали Христианские обычаи. Внутри самолета могли остаться тела лишь самых последних. А самолёт мог остаться на льду. Со временем он постепенно погрузился в лед. Возможно, он нынче просто лежит на дне, возможно вынесен двигавшимися льдами в океан. Надо искать.

Известен факт, что канадский поисковик, Бил Тума обнаружил американский самолет, совершивший вынужденную посадку в конце 40-х на ледовый купол Гренландии на глубине более 12 метров. То же могло произойти с самолётом Леваневского, который лежит на дне залива. Вот тема для нынешних кинодокументалистов. Советские арктические летчики, в числе которых был Герой Советского Союза с медалью за № 2 Сигизмунд Александрович Леваневский. Кстати, в этом году мы отметили его 120-летие, а также 85-летие арктической трагедии самолета Н-209.

Читать интервью полностью: «Почетный полярник Владимир Чуков: Сорок арктических экспедиций – это сорок жизней»

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