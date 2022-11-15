Не нужен нам берег научный?

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15 ноября 2022, 08:14 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как известно: "наука знает много гитик", но не знает, что есмь этот самый гитик. Да, в принципе это и не важно, главное, чтобы приносил пользу Родине в это тяжкое время. Все для фронта, все для победы!

Президент России Владимир Путин, на днях, встречался лично с Президентом РАН академиком Геннадием Красниковым. Далеко не полная стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Отдав ритуальную дань приоритету фундаментальной науки: "любая фундаментальная наука – прикладная, только иногда может быть прикладной характер через пять-десять лет", высокие разговаривающие стороны перешли к обсуждению быстрых практических результатов.

- Мы предлагаем формировать консорциумы, объединения без образования юрлиц: это фундаментальная наука, отраслевая наука, вузовская, высокотехнологичные предприятия. Формируется сквозная цепочка под конкретный результат.

Причём финансирование этой цепочки может идти из разных источников: это Минобрнауки, госзадание, Минпромторг, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и в том числе, что очень важно, промышленность и бизнес. Тем самым мы решаем две задачи – это, с одной стороны, увеличение ресурсов под финансирование, с другой стороны, показываем важность наших фундаментальных исследований, что они заканчиваются не только статьями, но и реальными результатами, - сказал академик Красников. Что ему ответил Путин неизвестно, стенограмма на этом обрывается.

Ключевое понятие здесь "увеличение ресурсов под финансирование". Не секрет, что Русь-Матушка как рачительная домохозяйка на научные "химеры" тратит совсем немного. Советчики Правительства из ВШЭ год назад подсчитали, что по удельному весу затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП), Россия (1,04%) существенно отстает не только от топ-5: Израиль — 4,9%, Республика Корея — 4,6%, Тайвань — 3,5%, Швеция — 3,4%, Япония — 3,2%, но и многих других стран, занимая лишь 37-е место.

Причем и эти деньги, "птички-невелички", не сосредоточены в одном месте, скажем в Академии наук или в Миннауке, а размазаны по множеству министерств, ведомств, госкорпораций прочих "курчатников". В которых успешно осваиваются, без всякой надежды стать надеждой и опорой государства российского.

– Больше 20 лет в бюджете страны нет строки «на науку» – всё это роздано федеральным органам исполнительной власти. Это приводит к тому, что практически отсутствует координация, как межотраслевая, так и региональная, – а также в цепочке «третьей оси»: от фундаментальных исследований до технологий, - считает академик Кирпичников.

Нет координации - нет боевой слаженности в исследованиях. Зато есть триллионы рублей, которые различные структуры тратят на научные модные «инновационные» исследования. В большинстве случаев, например, на создание «вакцины по заболеваниям птиц, которая уже давным-давно работала, т.е. этого не нужно было делать», как рассказывала академик Ирина Донник.

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