Как «щенок Путина» американских ослов в стойло загнал

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 ноября 2022, 16:27 Михаил Смиренский,

Фото: pixabay.com

Дональд Трамп, которого ещё на своих президентских выборах Байден обозвал «щенком Путина», наконец смог достойно ответить своему противнику: Республиканская партия побеждает демократов на выборах в Конгресс США. Что дальше?





Как проснулись – прослезились?

Когда хозяином Белого дома стал Трамп, в Госдуме случился массовый забег за шампанским депутатских помощников: избранники радовались так, как если бы новый президент США лично каждому из них завещал свои миллиарды. Эйфория закончилась так же быстро, как и «Вдова Клико» в добротных бутылках: получив власть, Трамп начал закручивать санкционные гайки против России с одержимостью непроспавшегося сантехника. «Миротворец» Обама, говорят, от зависти хотел даже записаться в члены ЛГБТ. Удержали…



На собственный же вопрос: «Станет ли он (Путин – «АН») моим новым лучшим другом?» Трамп сам и ответил еще в 2014 году после возвращения Крыма в состав России: «США обязательно должны наложить санкции!» Вот так друг… Многослойная мораль для президентов Америки – дело обычное и пока шла предвыборная суета, Трамп заигрывал с Россией, как и с моделями конкурса «Мисс Вселенная», который еще в 2013 году он на собственные бабки провёл в Москве. Много болтал: «Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо!» (Кто бы спорил? – авт.). Правда, в жизни делал всё, чтобы таковых отношений не случилось.



В июле 2017 года президент США Трамп договорился с Владимиром Путиным о будущем сотрудничестве, а уже в августе с той же улыбкой… подписал Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», среди которых в числе первых обозначил и нашу страну. Далее – по нарастающей!



Во-первых, «друг Джо» заявил, что Россию нужно лишить всех займов от мировых финансовых структур с помощью МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и т.д. Лишили. Второй пакет санкций Трамп притянул хоть за уши, но к американскому закону «О контроле за химическим и биологическим оружием». При чем тут Россия, новый американский лидер не смог объяснить даже собственной супруге, которая иногда из новостей CNN узнавала о том, сколько секретных американских биохимических лабораторий разбросано сегодня как раз вблизи российских границ в бывших советских республиках. Верные Вашингтону западные СМИ попытались было списать все на «дело Скрипалей», одно время это было на Западе модной темой, затем информационный запал угас, читатель устал читать про т.н. «российский яд» (что официально опровергла даже влиятельная английская (!) экспертиза в Порт-Дауне – авт.). Понимая, что тема уходит, в Вашингтоне в приказном порядке велели Минфину США немедленно вводить санкции и против стран, заподозренных в любой лояльности к России. Те взяли под козырёк. В ущерб себе держат так до сих пор.



Вишенкой на торте в «налаживании дружеских отношений» Трампа с Кремлем стали конечно санкции против «Северного потока-2». Сначала вспомнили о законе «О защите энергетической безопасности в Европе» от 2019 года и начали экономически душить компании, принявшие участие в строительстве СП-2. Одновременно в том же списке появился и новый потерпевший: «Турецкий поток». Эта «дружественная» инициатива США ударила по 120-ти компаниям из 12 стран мира.



Отдельные санкции вводились против трубоукладчиков, и их фирм-собственников. Список пополнили и российские морские спасатели, и ООО «Мортранссервис», и многие другие. Не помогло: мы СП-2 достроили. Тогда его взорвали.



Взрывали англичане уже при Джо Байдене, который при всей своей личной неприязни к Трампу в мировой антироссийской политике по сути является лучшим и последователем, и учеником своего предшественника. К чему мы так подробно о «делах давно минувших лет»? А вот к чему.



А на прощанье я скажу…

Отбивающийся от обысков в своих поместьях Дональд Трамп, конечно, мечтает вернуться в Белый дом: во-первых, чтобы от души «в ответку» поглумиться и над стариной Джо, и его патологическим сыном Хантером, ну и затем, чтобы попытаться вновь вернуть Америке однополярное лидерство на планете, которое так внезапно у нее отобрала Россия. Многое в этом процессе значат и прошедшие выборы в Конгресс, где хоть с минимальным отрывом, но вперед вышла Республиканская партия, оставив ослов Джо Байдена щипать травку на политическом газоне. Но «многое» ещё не значит «все»: окончательный итог будет ясен после подсчёта голосов в Джорджии – штате чернокожем, а потому – капризном.



Во всяком случае, об импичменте Байдену (о чём громко мечтали республиканцы) можно уже забыть: голосов не хватит. Но даже эта новость явно не радует сегодняшний Киев: получать на халяву очередные шальные миллиарды они даже при сохраняющем свой президентский пост Байдене уже не смогут – республиканские слоны будут массово затаптывать подобные инициативы. Тем более, Дональд Трамп, конечно, не забыл, что именно Владимир Зеленский лично похерил когда-то его слезницы нарыть на Байдена подробности с их сыном Хантером финансовых бесчинств в Незалежной. Но и наши политики уже осмотрительно не пьют шампанского: американская поддержка Украине будет продолжена, как и обещали янки, «до последнего украинца», так как таковая является единой для обеих партий. Возможно, республиканцы возьмут под свой контроль размеры этой помощи и отчетность по ее расходованию. Конечно, поменяют и адресность откатов от бюджетных миллиардов в свою пользу: кто скажет, что в «демократической» Америке не воруют и не берут взяток, пусть первым кинет в меня снаряд от Хаммерса.



В целом поведение США по возвращению доминирования в мире останется без изменений: будут продолжаться повальные вовлечения в собственную политику и школьников, и студентов, и зрелых людей. Например, лишь в Грузии уже запущена программа «Воспитание будущего», на что бюджет США отстегнул пробные 14 миллионов долларов. Наверное, хотят сначала рассмотреть – сколько бабок из этого скромного потока дотекут до будущего, и сколько сгинет в грузинском настоящем?



15 ноября Дональд Трамп обещает сделать некое «громкое» для нации заявление. Вариантов у интриги всего два: либо он объявит о своем намерении снова баллотироваться в президенты США, либо о том, что не намерен. Второе, если включить здравый смысл, для самого Трампа было бы предпочтительнее: во Флориде с блеском выиграл выборы губернатора его однопартиец Рон Десантис, которого в США уже называют очередным президентом. (Не думаю, что новый лидер откажется от такой перспективы ради амбиций Трампа.) Нам же остается лишь ждать и освобождать Украину от фашистов, что и делаем.





P.S. За ВДВ!

Если в США новым президентом и впрямь станет Десантис, возможно там появится и новый праздник – День десантиса. Если будут проблемы с организацией его проведения, обратитесь к России: не только подскажем, но и покажем с выездом на место!

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