Мобилизация и ответственность

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13 ноября 2022, 12:30 Константин Куликов,

Военком Петербурга: за отказ от получения повестки уголовная ответственность. Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что за отказ от получения повестки в рамках мобилизации гражданину грозит уголовная ответственность. Об этом военком сообщил 3 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ещё один «эксперт» сообщает: «Стоит обратить внимание, что если гражданин не придет по повестке в военкомат, то для такого «уклониста» будет распространяться уголовная ответственность в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса РФ». Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

К счастью для них и им подобных, в РФ нет ответственности за введение населения в заблуждение из-за некомпетентности должностного лица (если это не повлекло определенных последствий - КоАП РФ Статья 13.15.), а если взглянуть на большинство госслужащих с которыми мы сталкиваемся, то приходит понимание, что их даже не увольняют за это, а следовало бы, порядка было бы больше. Ну а теперь давайте разбираться как оно в действительности…

Уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена

7 октября 2022 год, Сенатор Клишас: Уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена. Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил о том, что военкоматы не могут угрожать уголовной ответственностью за уклонение или отказ от мобилизации, так как действующее законодательство такой ответственности не предусматривает. Андрей Клишас является доктором юридических наук, профессором и специалистом по конституционному праву, теории государства и права. Часть правоведов ссылается на пленум Верховного суда, который в 2008 году указывал, что ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу») касается только призывников. Мобилизованные не могут быть субъектами преступления, которое фиксирует эта статья. «Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно».

Подтверждает это и Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. В УК РФ отсутствует норма, предусматривающая ответственность за данное деяние. В Уголовном кодексе отсутствует статья, конкретно предусматривающая ответственность за уклонение от мобилизации. То есть обязанность мобилизовываться у граждан России есть, а ответственности за уклонение от мобилизации нет. Те составы преступлений, которые закреплены в гл. 33 УК, не могут быть применены к лицам, уклоняющимся от мобилизации, поскольку субъектом этих преступлений являются только военнослужащие, что следует из понятия «преступления против военной службы», закрепленного в ч. 1 ст. 331 Кодекса. Как, преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения военных сборов. Лицо, находящееся в запасе и подлежащее мобилизации, получившее повестку с требованием прибыть в военкомат для прохождения медкомиссии, еще не является военнослужащим (оно станет таковым только после прохождения военно-врачебной комиссии, результатом которой будет признание призывника годным к военной службе и получение им после этого предписания прибыть в часть). Следовательно, данное лицо не может быть привлечено к ответственности за преступления, установленные гл. 33 УК (например, за дезертирство), даже если сознательно уклоняется от явки в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии – то есть фактически уклоняется от мобилизации.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы".

2. Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее - призывники).

При рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, информация, что за отказ получить повестку наступает уголовная ответственность так же не верна. Уголовной ответственности подлежат злостные нарушители закона, которые намеренно без уважительной причины уклоняются от воинской службы в течение долгого времени. Ответственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины. Указанное подтверждает и юридическая практика.

5 октября 2022 год, было возбуждено первое уголовное дело за отказ от получения повестки. 35-летнему местному жителю вменена ч. 1 ст. 328 УК РФ из-за того, что он, получив повестку, не явился в военкомат.

7 октября 2022 год, Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении первого в России дела об уклонении от мобилизации незаконным. Более того, главу пензенского СК наказали за незаконное уголовное дело о мобилизации. Ему вынесено неполное служебное соответствие, утверждает правозащитник Павел Чиков.

Важно! Следует обратить внимание и на то, что отсутствует конституционный Закон, который бы определял порядок осуществления правосудия в период мобилизации.

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"

Статья 7. Подсудность дел военным судам

1. Военным судам подсудны:

2) дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, дела о преступлениях, совершенных гражданами (иностранными гражданами) в период прохождения ими военной службы, военных сборов, а также дела, отнесенные к компетенции военных судов Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

8. Подсудность дел военным судам, а также порядок осуществления ими правосудия в период мобилизации и в военное время определяются соответствующими федеральными конституционными законами.

Поправки в УК с "мобилизацией" и "военным временем"

Установление уголовной ответственности и ее применение за уклонение от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ) и от прохождения альтернативной гражданской службы (часть 2 статьи 328 УК РФ), самовольное оставление части или места службы (статья 337 УК РФ), дезертирство (статья 338 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (статья 339 УК РФ).

20 сентября Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, но они не связаны с отказом от получения повестки, наказание ужесточается за отдельные виды преступлений во время мобилизации, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий и военного положения. Теперь к уклонистам и военным преступникам будут применяться следующие меры:

— Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях: лишение свободы до 3 лет. При наступлении тяжких последствий - до 10 лет.

— Самовольное оставление части: от 5 до 10 лет лишения свободы.

— Дезертирство: до 15 лет лишения свободы.

— Уклонение от воинской службы путем симуляции болезни: до 10 лет тюрьмы.

— Нарушение правил несения караульной и пограничной службы, умышленное повреждение военного имущества: до 10 лет.

— Уничтожение военного имущества в условиях военного времени по неосторожности: до 5 лет.

— Добровольная сдача в плен (если нет госизмены): от 3 до 10 лет. Но если преступление совершено в первый раз и военнослужащий принял меры для своего освобождения, вернулся в часть и не совершил никаких преступлений во время нахождения в плену, то уголовное наказание может быть отменено.

— Мародерство в условиях военного времени - до 6 лет заключения, если оно повлекло за собой ущерб в особо крупном размере, тяжкий вред здоровью или убийство - до 15 лет тюрьмы.

— Срыв гособоронзаказа: в зависимости от тяжести последствий от 8 до 10 лет лишения свободы.

КоАП РФ Статья 21.5. Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы".

2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы"

2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

О запрете на выезд

29 сентября 2022 год, Володин напомнил о запрете на выезд для военнообязанных. Он сослался на закон «О мобилизации», в соответствии с которым в России должен проводиться призыв по частичной мобилизации. При этом в Минобороны, Госдуме и Ростуризме ранее говорили об отсутствии ограничений на выезд.

Володин в своём телеграм канале заявил, что согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», состоящие на воинском учете граждане после объявления мобилизации не могут выезжать с места жительства без разрешения от военкомата — этой нормой сейчас должны руководствоваться все военнообязанные.



После этой публикации Володину, по его словам, поступило разъяснение Минобороны: так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов.



Сенатор Клишас тоже отметил свою позицию после постов Володина: «Вот это правильно. Читаем внимательно Закон и руководствуемся позицией Минобороны».



Песков прокомментировал разночтения в сообщениях о возможности выезда из России в свете частичной мобилизации: обилие информации, ошибки бывают, главное их исправлять.

Является ли уголовным преступлением отъезд из России в период «частичной мобилизации»? Если у вас нет мобилизационного предписания явиться в военный комиссариат, вы никак не ограничены в пересечении границы. В федеральный, а уж тем более, в международный, розыск, могут объявить только тех лиц, которые совершили уголовное преступление и имеют статус обвиняемых.



Если я уезжаю из России, уволившись с работы, но не открепившись от военкомата, будут ли у меня проблемы с законом? Человек, покидающий пределы РФ более чем на 6 месяцев, должен сняться с военного учета. При этом удаленно сняться с учета невозможно. Не выполнение данной обязанности влечет наличие в действиях административного правонарушения. (п. 1 ст. 10 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию).



Могут ли вручить повестку в аэропорту после возвращения в РФ? Да, могут.



Можно ли оформлять плановый оплачиваемый отпуск во время частичной мобилизации?

Если вас не призвали, повестки у вас нет, то да. Вы не обязаны уведомлять об этом военкомат.



Несет ли компания уголовную или административную ответственность в случае невручения повестки? Для юридических лиц уголовная ответственность в Российской Федерации не применима, только административная.

Если не оповестить сотрудника о том, что ему пришла повестка, работодателя могут привлечь к ответственности и оштрафовать на сумму от 1 000 до 3 000 руб., ст. 21.2 КоАП. Накажут за нарушение или руководителя компании, или ответственного за ведение воинского учета в организации. Чтобы избежать ответственности, вручите повестку сотруднику, а у себя оставьте извещение. Если военнообязанный откажется получить повестку, составляется акт об отказе. Если сотрудника не будет на работе, составляется акт о том, что повестку невозможно вручить в связи с отсутствием сотрудника на работе.



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы".

6. При отграничении уклонения от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ) от неисполнения гражданами обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) судам следует устанавливать, с какой целью лицо не исполняет возложенные на него обязанности.

Если лицо, имея умысел на уклонение от призыва на военную службу, убывает на новое место жительства (место временного пребывания) или выезжает из Российской Федерации без снятия с воинского учета, а также прибывает на новое место жительства (место временного пребывания) или возвращается в Российскую Федерацию без постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, содеянное им следует квалифицировать по части 1 статьи 328 УК РФ.

Т.е. если гражданин переехал, и будет доказано, что целью смены места жительства был умысел уклонение от получения повестки и призыва на военную службу, то возможна ответственность. Тут важно знать что Конституция РФ Статья 51 (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого) и УПК РФ Статья 14 (Презумпция невиновности) делают умысел почти недоказуемым.

Ответственность по призыву к мобилизации коснулась не только граждан РФ

Интересный факт, Киргизия и Узбекистан предостерегли своих граждан от участия в спецоперации на Украине 21 сентября, Совет федерации одобрил закон, по которому иностранные граждане, заключившие контракт с российской армией на срок не менее года, могут подать заявления о предоставлении гражданства в упрощенном порядке.

Посольство Киргизии в России и Генеральная прокуратура Узбекистана предостерегли сограждан от участия в военных действиях на территории иностранных государств. За подобные действия в обоих государствах предусмотрено уголовное наказание. «В связи с принятием Государственной Думой РФ законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, российского гражданства Посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах», — следует из сообщения на сайте посольства. С аналогичным заявлением выступила Генеральная прокуратура Узбекистана. «Призываем наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, не вступать в вооруженные силы, не участвовать в боевых действиях и еще раз предупреждаем, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», — говорится в заявлении прокуратуры. Генеральная прокуратура Казахстана ранее выступала с похожими предостережениями. Она начала предупреждать своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории других стран с февраля 2022 года.



И в завершение, хочется напомнить, что депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".

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