Кроссовки для председателя Си

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 ноября 2022, 15:43 Михаил Смиренский,

Фото: pixabay.com

4 ноября, в День народного Единства России канцлер Олаф Шольц тоже решил стать поближе, но – к народу Китая, для чего и прилетел в Пекин. Коллегу Макрона, узнавшего о готовящемся визите, друг Олаф в компанию не взял, сославшись на возможную тесноту в салоне лайнера.



Шольц говорил сущую правду: вместе с ним в столицу Поднебесной двинулся весь цвет еще функционирующей хоть при свечах, но пока немецкой экономики – от BASF, BMW до производителей кроссовок Adidas. Зачем?

«Мерседес» не выдержал двоих?

О немецком автогиганте, неосмотрительно для себя сбежавшем из России, поговорим позже, сейчас о том, что же заставило Шольца, забыв о конфликте своих хозяев из Вашингтона с коммунистом Си Цзиньпином, рвануть именно к нему в гости?



Вариантов причины этого, уже оплеванного и германскими, и французскими СМИ визита много, но «живее всех живых» один: до канцлера Германии стала доходить вся пагубность «любви» США к Евросоюзу и Германии – особенно. Если Китай всегда строил свой бизнес по простому правилу: зачем изобретать велосипед, если его можно скопировать (?), то янки предпочитают целиком переманивать к себе чужие мега-проекты вместе с готовыми ноу-хау, интересными мыслями, кадрами, производствами и т.д. Обещают льготные налоги и огромную прибыль. Иногда даже не обманывают. Правда, потом многие европейские компании быстро становятся… американскими, но это ведь потом.



- «…Бизнес никогда не вернётся, компании уходят и многие безвозвратно теряются. Мы также теряем своё благополучие. Мы дали хороший повод посмеяться над нами!» - уверен депутат Бундестага Штеффен Котре. – «…Немецкая промышленность мигрирует, рабочие места уходят в Америку, т.е. в ту самую страну, которая в ответе за всё, в том числе – за Украину!» - вторят ему немецкие СМИ. И ведь правильно говорят! Вернее, пересказывают то, что ранее открытым текстом говорили европейцам и наши политики с дипломатами. И президент Путин о том же говорил Шольцу. Не услышали. Не захотели. А может, испугались реакции Вашингтона? В общем, из России просто сбежали, как когда-то их деды бежали из-под Москвы. Огромный рынок для немцев потерян, сотни миллиардов прибылей – тоже. А что дальше?



Тут на горизонте и замаячил Китай с его полутора миллиардами человек населения. Вообще, экономики этих стран и раньше были тесно связаны: торговый оборот между Китаем и Германией в последнее время составлял около 800 млрд. долларов! Химический гигант BASF давно коптит небо Поднебесной смогом своих заводов, а знаменитые немецкие кроссовки «Адидас» и подавно испокон веку шьются на местных китайских фабриках. Многие физкультурники планеты, бегающие в них на утренних разминках, вообще уверены, что готовятся к рекордам в исконно национальной китайской обуви! Но одно дело быть компаньонами, совсем другое дело – прийти сюда в качестве слабого просителя, что Шольц и явил всему миру: Си Цзиньпин при встрече даже не подал ему руки!



Вероятно, понимая это, в составе свиты немецких бизнесменов в самолете Шольца не оказалось например будущего очевидного главы концерна «Мерседес» Олу Коллениуса. Может по тому, что почти 10% акций концерна уже принадлежат китайскому миллиардеру Ли Шуфу? Если Шольц считает китайских магнатов миролюбивее американских, ему можно лишь посочувствовать, как и немецкому автопрому в целом: потеряв российский рынок, Германия надеется отжать кусочек китайского? Макрон, который это уже понял давно, просился в поездку с Шольцем неспроста: убежавшие из России французские «Рено» и «Ситроены» тоже ведь надо кому-то где-нибудь втюхивать! В частности, поэтому в немецкой авиаплацкарте ему и отказали. Впрочем, у Шольца (как и у забытого на аэродроме Макрона) помимо чисто экономических идей на этот визит к переизбранному ХХ съездом КПК Си Цзиньпину были и другие планы. Какие?



Желаю, чтобы все!

Конечно, наивно думать, что первые лица государств встречаются, чтобы лично обсуждать только проблемы со сбытом каких-то автомобилей, для этого есть соответствующие министры и бизнесмены. Вопрос об автопроме можно обозначить в высокой беседе при случае, ненавязчиво, как бы «между прочим», если позволит ситуация и общий настрой встречи. А общий настрой беседы Шольца и Си Цзиньпина по отзывам западных наблюдателей был далёк от общения закадычных друзей.



Во-первых, Шольц, очевидно забыв, что находится в Китае, а не на прусском строевом плаце, начал требовать от собеседника, чтобы тот срочно повлиял…на Россию по вопросу Украины! Требовать чего-либо именно от Китая, приехав тем более в страну в качестве просителя, вообще неприемлемо! Впрочем, если вспомнить, что с немецкой стороны визит готовила дремучая в нюансах дипломатии фрау Бербок, удивляться тональности канцлера не стоит. Си Цзиньпин в лучших традициях восточного словесного искусства ответил, что «…необходимо не допустить возникновения ядерного кризиса в Евразии», думая очевидно в ту минуту и о Тайване. Вернее – о США, которые перечеркнув здравый смысл, легко присовокупили к созданной ими же украинской проблеме и ситуацию с Тайванем: «…нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне», - ответил Шольцу глава Китая. Кого Си Цзиньпин имел в виду под «третьей стороной», особо расшифровывать, думается, не надо.



Вообще, если отбросить в сторону дипломатические правила и деликатности протокола, то требование Шольца от китайского собеседника по сути решить с Россией проблемы, которые Евросоюз под контролем США самостоятельно создал на Украине, по-человечески бестактно. Что Си Цзиньпин дипломатично и обтекаемо отметил, сказав: «Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем». Другими словами говоря, Шольцу дали понять, что ситуацию можно улучшать лишь отказавшись от выполнения воли только США.



Сама Германия, это уже давно поняла: более 200 тысяч служащих с 400-сот крупнейших предприятий (Porche, BMW, Bosch) остановили работу и вышли на улицу. Профсоюзы, чья сила в Германии очень велика, забастовку подержали, а это уже для властей совсем тревожно.





P.S. Айн, цвай, полицай…

Зима, о которой так долго рассуждали в Европе, уже практически за окнами бюргерских домов и этот климатический нюанс ничего хорошего, в том числе Германии не сулит. Уже анонсированные веерные отключения электроэнергии приведут к тому, что будут обесточены и многие банкоматы. Поэтому немецкие власти призвали своих граждан срочно снимать уже сейчас свои сбережения и хранить их налом дома, чтобы было на что зимними вечерами купить спасительный шнапс, яйки, млеко, сало…



Новость вогнала в ступор немецких полицейских шуцманов, зато вызвала восторг у местных урок, среди которых уже отмечены и многочисленные ОПГ из Незалежной: ведь автоматически отключатся и все охранные частные сигнализации в домах и квартирах, где те бабки будут лежать!



В общем, за что боролись…

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