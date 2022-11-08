Бали, Бали, нас и тут неплохо кормят

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 ноября 2022, 09:05 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: globallookpress.com

Чем ближе даты саммита G20 на экзотическом Бали, а пройдет он 15-16 ноября, тем жестче спорят нынешние пикейные жилеты - политологи: приедет ли Путин, встретятся ли в туалете Байден и Си, долетит ли до Бали самолет Зеленского или встретится вдруг со стаей дрессированных боевых птиц. Спорят о чем угодно, кроме главного - куда катиться мир?

А мир последние 2000 лет катится, как всем известно, в тартарары! Правда, за последние 50 лет скорость значительно увеличилась. Содом с Гомморой отвоевали себе новые территории. Храмы превратились в супермаркеты по продажам всего на свете. Ложь перестала быть смертным грехом, а вошла в сонм добродетелей. Вот как раз эти вопросы на саммите двадцатки точно подниматься не будут.

Так что давайте вернемся к спорам политологов. Ну, во-первых, как мне кажется, туалетов на Бали должно хватить каждому президенту. Байден и Си, естественно, встретятся и в узком кругу, и в составе делегаций. Но вряд ли эта встреча принесет мир и благополучие в американо-китайские взаимоотношения. Как говорил афористичный генерал Лебедь: "Два медведя в одной берлоге не уживутся". А Китай уже объявил, вопреки мнению наших пропагандистов, что на земле есть только две силы Америка и Поднебесная, которым и предстоит решать судьбы мира.

Зеленский торжественно долетит и улетит из обесточенного Киева на сияющий Бали и обратно. Это в прошлые времена за уничтожение вражеских командующих давали Звезды Героев, ныне могут дать если не в морду, то в послужной список. А сам благополучно долетевший президент Незалежной наверняка станет суперзвездой, ну или бородатой женщиной, которых так любят на нынешних ярмарках тщеславия.

Но главной темой, как ожидается, станет судьба украинских зерновых. Украина была главным поставщиком хлеба в Индонезию. В среднем украинский экспорт зерновых оценивался в 2 с лишним миллиона тонн ежегодно. А всего Индонезия закупала порядка 10 млн. тонн зерна. В силу известных обстоятельств украинский импорт приказал долго жить. И что теперь кушать голодным индонезийцам непонятно. Конечно, какую-то часть подкинет Австралия, какую-то часть Аргентина. Но говорят, что украинское зерно шло по каким-то смешным ценам. А страна кенгуру вряд ли себе позволит демпинговать.

А так как нас уже обвинили в мировом голодоморе, то может ну их вместе с Бали?

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции