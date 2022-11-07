Гонка от лидера

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2022, 15:01 Михаил Смиренский,

Нынешнее отношение Запада к России напоминает мне далекую картинку детства, виденную в зоопарке: наивный бельчонок, распушив хвост, старательно мчится внутри вращающегося колеса к мифическому рекордному финишу.

Он не понимает, что ни самой финишной ленточки, ни ожидаемого рекорда в этом марафоне просто не существует, а потому не будет и аплодисментов. Но то, что простительно зверьку, не может оправдывать осознанную неразумность взрослых людей. Тем более – с огромными полномочиями.

Кушать подано! Садитесь пыль глотать, пожалуйста.

Экс-гинеколог, а ныне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, очевидно насмотревшись былых профессиональных кошмаров, вдруг востребовала от Евросоюза не только заморозить сотни миллиардов российских золотовалютных запасов, но и попросту… отнять их! Юристы всех стран именуют подобные инициативы «грабежом», тётушка же Урсула, отвечающая за создание европейских законопроектов, облагородила свою инициативу невнятно «легализацией» и «законной конфискацией». М-да…

Иначе говоря, главная законница Старого Света предлагает …узаконить банальное уголовное преступление, что частично уже и происходит: российские миллиарды, странной щедростью ЦБ засунутые на «ответственное хранение» в западные банки, сегодня именно России и неподвластны. Впрочем, г-жа фон дер Ляйен решила эту пилюлю неуклюже подсластить, призвав коллег-соучастников не тратить шальные бабки на цацки и дворцы, но передав их… Украине для восстановления разбитых нашими «Искандерами» их схронов, казарм, укрепрайонов, стыдливо названных «инфраструктурой».

В Москве инициативе экс-гинеколога не обрадовались: депутаты Госдумы назвали даму «воровкой» (оставив за рамками эмоций странную рачительность Минфина и ЦБ), пресс-секретарь президента Песков тоже конкретизировал этот акт валютного вандализма словами о том, что наши «деньги просто сворованы». Так и мы о том же.

Безусловно, пойти на такой «скачок» в одиночку, без отмашки Вашингтона Урсула фон дер Ляйен не могла: и сумма огромная, да и в Белом доме конечно уже «по-братковски» теоретически распиленная «как надо». Скорее, даму интересовала строка, в которой указана лично её фамилия, если указана вообще. (Украина там если и значится, то скорее – в разделе «Прочее» - авт.)

Американцам же к подобным операциям «по-понятиям» вообще не привыкать: начав отнимать у российских горе-олигархов наворованные яхты, поместья и даже тырить их карманную мелочь (Фридману якобы уже не на что купить салфеток для протирки пыли), они вошли во вкус и добрались до зданий российских торгпредств, консульств, баз отдыха дипломатов, по всем международным законам вроде неприкосновенных. Но это для тех, кому закон писан.

А зачем нам английский? Посольства грабить будем!

Во вкус экзотического рейдерства американские власти начали входить давно (венесуэльские миллиарды, афганская казна, банки Ливии и т.д.), но конкретно по отношению к России – 4 апреля, когда в Испании была арестована мега-яхта Виктора Вексельберга, оставив ошарашенному владельцу лишь пыль от трапа на причале и ощущение того, что в печальном марафоне он не одинок.

Роман Абрамович лишился более 40 «объектов недвижимости» лишь во Франции, среди которых – вилла «Шато де ла Круа», принадлежавшая до того…британскому королю Эдуарду-III. Цена «садового домика» - 120 млн. долларов. В Париже у олигарха отняли ключи от личных апартаментов, на острове Сент-Барт в Карибском море отжали поместье площадью в 28 гектаров ценой 90 млн. долларов. В список попала и мелочевка типа самолетов, яхт, футбольного клуба. Всего – примерно на миллиард долларов. Хоть обратно на Чукотку губернатором избираться…

Андрей Мельниченко (любящий классическую живопись, но мало что в ней понимающий: накупил у мошенников на сотни миллионов жутких подделок) тоже попал: вилла Альтаир на Антибах, крупнейшая в мире яхта «А» заморожены французскими властями. Цена попадалова хоть пожиже, чем у коллеги, но тоже щупается: около 650 млн. долларов.

Не избежал рейдеровского внимания и Алишер Усманов: в Италии у него отняли бронированный «Майбах», не предложив взамен даже проездного на трамвай. В Германии – яхту «Дилбар» и так, по мелочевке – всего где-то миллионов на 600 долларов…

Про Фридмана уже сказали: тому якобы горничным даже платить нечем, а сам, что такое пылесос, мокрая тряпка, он и не знает. Список бедолаг обширен, о чем с наслаждением пишет любимый ими «Форбс». В общем, процесс «глотания пыли», как сказал когда-то президент, в разгаре. Но в масштабах России это конечно – частная мелочь. Как говорится, «за что боролись»… Гораздо циничнее и опаснее выглядят факты отъема собственности государственной.

Если не брать во внимание оставшуюся за границей после революции собственность ещё Царской России (хотя, почему? – авт.), сегодня по данным Мингосимущества за рубежом (в 120 странах) расположено 3643 объектов, принадлежащих России. Это и посольства, и консульства, и торгпредства, и базы отдыха, и объекты Православной церкви. В Швейцарии, например России принадлежит даже скала возле деревеньки Андермат в память о знаменитом походе Суворова через Альпы. Нельзя сказать, что зарубежные власти оставили нашу госсобственность своим вниманием. Наоборот – в своих объятиях душат нас в прямом смысле. Например.

В 2017 году здания российского государственного консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне … были переданы Россией американской стороне по жесткому требованию последней. При этом американцы провели в зданиях незаконные обыски, так и не пояснив, что именно искали. Даже не извинились. МИД России деликатно назвал это международное беззаконие «недружественным шагом».

Там же в США у России варварски отняли и две резиденции для отдыха сотрудников: в штате Мериленд и в штате Нью-Йорк. Сергей Лавров назвал все эти факты «грабежом средь бела дня». ООН, которой необходимо было экстренно вмешаться в эти факты оголтелого пиратства, промолчала, тем самым невольно поддержав нашего главу МИДа. И на том, как говорится, спасибо. А недавно в Польше у наших дипломатов отняли базу отдыха и - тишина…

На самом деле, всё может дойти до того, что Евросоюз, спасая свою мифическую «целостность», действительно примет закон, к которому и призывает его проамериканский модератор фон дер Ляйен: конфисковать чужие активы, если их используют «в обход западных санкций». Тогда автоматически сам собой похерится и закон о «неприкосновенности» частной и иной зарубежной собственности. В первую очередь – российской. Провокация Великобритании на газопроводе СП-2 и увод наших «золотых» миллиардов – весьма яркая и громкая заявка на это.

P.S. Говорите громче, вас неслышно!

Исходя из того, что формулировка «обход санкций» - очень размытая и лишенная юридической обоснованности фраза, можно ожидать, что ее субъективность вдохновит многих западных лидеров на дальнейшее беззаконие. Что может Россия противопоставить в этом случае? Да многое.

Глава Крыма Аксенов, например, заявил, что на полуострове будут конфискованы все объекты бизнеса и недвижимости, имеющие отношение к украинским властям. – «Зарабатывать в Крыму враги России не будут», - заявил он. Наконец-то…

Пример крымчан как некогда стахановский почин должен быть услышан и федеральным Центром: все например, ахают, что из России уходит «Мерседес», при этом по льготным ценам продавая свой бизнес нашим бизнесменам. Но почему – «продавая»? Не жирно ли будет и на этом бегстве отжать пару-тройку миллиардов в конечном итоге наших налоговых денег? Уходя-уходи, никто всхлипывать не будет.

В 2010 года по дну Тихого океана был проложен кабель секретной спецсвязи Unity длиной 10 тыс. км между США и Японией. Цена общения – 300 млрд. долларов. Такие же каналы связи существуют между США и Евросоюзом. Без них США невозможно контролировать все действия своих европейских колоний и планировать очередные пакости против России. Тем более – руководить ими. А спутники Илона Маска, которые Пентагон силой «убеждения» бесплатно заставил тоже работать на нужды Зеленского? Говорят, Маску очень не нравятся слова «силой» и «бесплатно».

Поэтому наиболее агрессивным нашим недругам из НАТО и Евросоюза, мечтающим в России что-нибудь взорвать, сжечь или разрушить, хочется напомнить слова Владимира Путина о том, что «Россия еще ничего и не начинала». Уж кто-кто, а дама-гинеколог-модератор фон дер Ляйен прекрасно понимает, о чем идет речь.

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