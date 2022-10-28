Санкции нас связали

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28 октября 2022, 10:05 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В материале "АН" "Израильское танго втроем" мы вкратце поговорили о роли Израиля в сложном израильско-иранском-российском многоугольнике. О слепой исторической ненависти Тель-Авива к Тегерану, которая замешана на множестве факторов. И хватит о грустном, давайте поговорим о любви шиитов и православных.

В середине 70-ых годов прошлого века, моя бабушка Тамара Петровна уехала в командировку в Иран помогать поданным шаха Мохаммеда Реза Пехлеви строить железную дорогу, в районе Тебриза. Спокойно проработала там несколько лет, пока не началась Исламская революция и к власти не пришел аятолла Хомейни. Советских специалистов эвакуировали. Отношения на многие годы были заморожены. Бабушка до самой смерти очень тепло говорила об иранцах.

Собственно настороженность в ирано-российских отношениях продолжалась до начала сирийской компании. Там стороны присмотрелись другу к другу. И Москва с удивлением обнаружила, что санкционный Иран, к которому относились свысока, не замахиваясь на стратегические гиперболоиды инженера Гарина, вполне себе клепает эффективное и дешевое оружие батальонного применения. Чего у нас и в помине не было. Слишком маленькие бюджеты, вероятно.

Но это, конечно, не главное. Основной точкой сближения шиитов и православных начальников стала идея многополярного мира. Мира, в котором все люди братья, а женщины сестры. Мира без экономического жандарма в лице Вашингтона. "Они сошлись: вода и пламень!"

Итак, что нужно Тегерану от Москвы. Первое, как любому государству под санкциями, ему нужны внешние рынки, как сбыта, так и закупок. Причем эта улица с обоюдным движением. Товарооборот ирано-российской торговли с апреля по октябрь вырос на 70 процентов и достигнет к концу года 4 млрд. одинаково проклинаемых долларов. Говорят, что Иран откроет и свое производство автомобилей у нас в стране. Те, кто их уже видел, в полном восторге: "Мотоколяска для инвалидов, как у нас в советские времена были!" Но, как говорится, построенному автозаводу в радиатор не смотрят. Опять же, сухофрукты у них хорошие.

Второе, ядерные и военные, а также гражданские технологии. Про первые ничего говорить не будем, это, как известно, фейк фейкович, а вот некоторые ещё сохранившиеся у нас технологии авиастроения Тегерану бы сгодились. В общем непаханое поле для сотрудничества братьев по санкциям.

Третье, российское пока ещё недобитое образование и фундаментальные исследования, а точнее, мозги в области мирного атома и прочих загадочных вещей. Все это цениться не только в странах "третьего мира", но в них особенно. По данным "АН" за последние пару-тройку лет многие российские ученые получили предложения о сотрудничестве с Тегераном. Причем, по отзывам некоторых, суммы контрактов изрядно воодушевляли.

У России тоже есть свой бубновый интерес. Об этом поговорим отдельно. Но пока вывод.

У нас с Ираном давние счеты, в конце концов, в Тегеране убили солнышко русской поэзии, прозы и дипломатии господина Грибоедова. Но эта вселенская трагедия меркнет на фоне нашей общей нелюбви к развратной Америке и шайтаноподобной Европе. И, следовательно, у нас впереди долгий славный путь совместного противостояния. Да, честно говоря, и за автора "Горе от ума" персы сполна заплатили: бриллиант "Шах" в целых 88,7 карат.

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