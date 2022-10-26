Израильское танго втроем

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26 октября 2022, 08:45 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Лиля Брик любила Владимира Маяковского и своего мужа Осипа. Маяковский любил Лилю и как-то, наверное, жалел Осипа. Чувства рогоносца Осипа идентификации не поддаются. "Высокие, высокие отношения", - как говорилось в одном известном фильме в похожей ситуации.

Почему это я вдруг вспомнил о поэтическом танго втроем столетней давности? А геополитические новости, чтобы им пусто было, навеяли. Есть на земле маленькое государство, которое вызывает у половины земного шара если не любовь, то как минимум симпатию. А у второй половины - ненависть. Государство называется Израиль. Еще есть Иран, который вызывает симпатию у тех, кто ненавидит Израиль, и ненависть у тех, кто влюблен в Тель-Авив. И есть Москва, которая сами знаете что сейчас вызывает у многих, и даже у Буркина-Фасо, а именно опасливое уважение.

И вот давно и прочно замужняя за "натой" Украина атакует Израиль на предмет выплаты алиментов в виде систем ПВО. Мол, наше руководство само из ваших, а над их головами неопознанные ирано-российские "герани" летают, бомбят. Да и не только "герани", вообще все украинское небо вместо перелетных птиц оккупировали российские ВКС. Ни Солнца, ни Луны не видно.

Израиль отвечает: "Начальство мы к вам не посылали, его вам Россия в опломбированном печатью "КВН" вагоне отправило. Насчет неба сочувствуем, но мы же вам каски и бронежилеты поставили! Кутайтесь и укрывайтесь".

Третий танцор, Москва, официально говорит: "Какой такой Иран-герань? Герань наши цветочки, посконные и домотканые, на заводе в Урюпинске - 15 выращенные. Да и ПВО ваше нам по барабану, но в нашу СВО вмешиваться все равно не стоит. Выскажем озабоченность в ООН".

Если же говорить серьезно, то в Тель-Авиве действительно пока не понимают к кому склониться. Не секрет, что Вашингтон ежегодно закачивает миллиарды долларов в свой анклав на Ближнем Востоке. И давление на Тель-Авив идет очень даже не шуточное. Однако удары пока отбивает самое влиятельное в Конгрессе еврейское лобби. Там свои обмены, размены, подножки и подсечки.

Другой вопрос, что Тель-Авив иррационально, но до дрожи боится усиления, любого усиления: экономического, политического, военного Ирана. И сенсационное появление на украинском ТВД ударных беспилотников, из-за своей технической отсталости практически не регистрируемых новейшими системами ПВО, стало неприятным сюрпризом для командования ЦАХАЛ. Израиль справедливо опасается, что такие машинки могут быть собраны и на палестинских коленках, и, как уже показала практика, доставить немало неприятностей.

Поэтому все, даже простой пиар, если он идет на пользу Тегерану, для Израиля нож острый. Из-за этого вопрос о поставках систем ПВО Украине (от "цветочков" не спасет, но более масштабным целям придется несладко!) висит в воздухе. Прагматичные израильтяне пока выжидают на чью чашу весов в конфликте сядет военная удача. И, как всегда, поддержат победителя.

А пока прощупывает реакцию Москвы на предмет: "А не побомбить ли нам Дамаск? И что за это будет?" Целая серия авиа и ракетных налетов на аэродромы и другие стратегические сирийские объекты прошла в последнее время. Часть удалось отбить, часть нет. Как всегда, это прошло безнаказанным. Все израильские "птички-стервятники" вернулись на базу. Официальных протестов МИД РФ в сети не обнаружено. Значит, шоу должно и будет продолжаться.

О запутанных московско-тегеранских отношениях читайте только на сайте "АН".

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