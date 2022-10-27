Есть ли народное единство: непростой исторический путь России

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 октября 2022, 13:56 Вадим Кулинченко,

Фото: pixabay.com

В этом году День народного единства отмечается в месяц изгнания интервентов из России, когда ополчение под руководством Минина и Пожарского, а также казаков князя Дмитрия Трубецкого, окончательно изгнало польско-литовские войска из Москвы.



Официально годом окончания смуты считается 1613 год, когда на престол был избран юный Михаил Романов, но изгнание иноземцев было завершено уже в 1612 году.



Четвёртого ноября Русская Православная Церковь отмечает праздником обретения одной из самых почитаемых на Руси иконы – Пресвятой Богородицы Казанской. Праздник был установлен в 1649 году в память избавления Москвы от нашествия поляков в 1612 году.



Список с иконы был прислан из Казани князю Д. М. Пожарскому, который возглавил народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде старостой Кузьмой Мининым.



Исходом польско–литовских войск из земель московских надо считать их поражение в битве на Девичьем поле первого сентября 1612 г., когда объединённые силы второго ополчения Минина-Пожарского вкупе с остатками первого ополчения под руководством князя Дмитрия Трубецкого наголову разбили спешащего на помощь осаждённым в Московском Кремле полякам и литовцам, войска великого гетмана литовского Ходкевича, который потерпев поражение начал отступать из пределов государства Московского.

Но это, как говорится, военная сторона вопроса.



А вот русский взгляд на историю России вообще не сформирован до сих пор. Все концепции и оценки, которые до сих пор получили широкое распространение в системе образования и в умах читающих людей, имеют мало общего с реальной историей и игнорируют множество фактов, которые изменили бы оценки на противоположные. Но все эти факты «не вписываются» в то, что принято считать общепризнанным.



Так и в изгнании поляков из России в 1612 году был не главным в вопросе прекращения Смуты, а скорее умное прекращение распрей внутри страны.



Весь исторический путь России – это борьба государства со смутьянами, которые были движимы самыми разными мотивами: личным стремлением к власти, личной ненавистью к правителям, запросами внешних врагов, вздорными «идеями» и «теориями» о свободе. В этой борьбе нет никаких «формаций», «классов», «объективных исторических законов». Есть практика неповторимых, но при этом ординарных ситуаций, из которых нужно делать выводы…

Во главе всего стоит сильное или слабое государство, которое может или нет противостоять Смуте во благо народа и сохранить то, что создано трудами многих поколений. А значит должна быть личность, которая должна оценить сущность момента.



В 1612-м году такой личностью явился Кузьма Минин – истинно народный герой. Ведь формирование ополчения не было столь простым делом, не было такого единства всех слоёв населения, как трактуется сегодня. Кузьма Минин с выбранными от народа людьми не побоялся взять на себя грех насилия над жёнами и детьми богатеев, пытавшихся остаться в стороне от народного движения и не тратиться на формирование русской власти. Жёны и дети были выставлены на продажу в холопы, и деньги на выкуп у богатеев нашлись. В результате ополчение было вооружено и организовано. Сегодня бы это назвали радикальными действиями.

Военная победа над иноземцами была обеспечена. Но в это время смутьянами выступали все влиятельные группировки, борющиеся за власть. Не имея принципа разрешения споров вокруг прав на престол, они были обречены на кровавый конфликт. При этом народ также оказывался без руководящей силы и метался между воюющими группировками, не зная, к какой пристать.



В такой обстановке государственную мудрость проявил князь Дмитрий Пожарский, имевший все шансы занять царский престол.

Дмитрий Пожарский отказался от претензий на верховную власть. И тем самым совершил величайший подвиг самопожертвования, который избавил страну от последующих волнений, которые были бы неизбежны, если бы Пожарский стал царём. Многие считали, что он не простит прежних сторонников самозванцев, переметнувшихся в ополчение. Сведение счётов между боярскими группировками, каждая из которых повинна в Смуте, не привело бы к миру. Пожарский понял это, и по этой причине его следует считать одним из главных героев, обеспечивших преодоление Смуты.



Избрание в марте 1613 года царём не причастного к борьбе за власть шестнадцатилетнего Михаила Романова разрешало все споры о власти. Фигура молодого царя символизировала освобождение от самозванства и смертельных схваток за власть между боярскими группировками, а также прощение взаимных обид между ними.

Я привёл только два момента из тех далёких времён, на которых мало акцентируется внимания. История имеет ещё много белых и чёрных пятен. Удивительно только одно – А что же получил основной герой – народ?



Он опять остался при своём закабалённом положении. Остаётся фактом, что история России это сплошные Смуты, и гасителем их являются народные массы, но выгодоприобретатели от этого всегда другие. Парадоксы или проведения?



Ведь в этом же месяце отмечается дата другой смуты. В ноябре 1917 года свершилось такое действо, которое одни называют Великой Революцией, другие переворотом. Но смысл один – наступили смутные времена Гражданской войны и интервенции. Но это уже другая тема. Но остаётся извечный вопрос – выиграл ли что от этого простой российский народ?!

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