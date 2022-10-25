Театр теней: провальная премьера английских премьеров

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 октября 2022, 14:35 Михаил Смиренский,

Британию снова лихорадит: госпожа Трасс, успевшая на посту главы кабмина лишь сделать селфи в шапке «А-ля-Маргарет Тэтчер» и каркнуть о своей готовности первой нажать ядерную кнопку (чем, очевидно, в прямом смысле до смерти перепугала старушку Елизавету), подала заявление «по-собственному».

Во власть – на танке! Обратно – на четвереньках?

С премьер-министрами Великобритании везло лишь дважды: сэр Уинстон Черчилль и «железная леди» Маргарет Тэтчер. Это были сильные политики, хоть и ненавидевшие Россию, но равно брезговавшие и заокеанским «братом» - США. Янки, говорившие по-английски и улыбавшиеся им фарфоровыми челюстями, бриттов тоже не жаловали. За что? За вековую чопорность, традиционное родословное высокомерие и плохо скрываемое отношение к нынешним американцам, как и их далёким предкам – преступникам, сосланным в индейские прерии в наказание.

А ещё наверное за то, что изобретя ядерную бомбу, янки так и не смогли создать даже собственные алфавит и грамматику, предпочтя пользоваться украденным английским языком. А может за то, что хваленый американский доллар, насильно признанный «мировой валютой», не только остается при этом вдвое слабее фунта, но и активно сдает позиции перед сборной командой из юаней, рублей, рупей, реалов и т.д. Ну и конечно коверный и коварный сэр Джонсон, окончательно выдернувший Англию из Евросоюза, не получив на это отмашки Вашингтона, убедивший Украину воевать «до последнего украинца» на деньги…американских налогоплательщиков и тоже сбежавший в отставку, чем подложил союзникам по НАТО жирную портлендтскую свинью.

Впрочем, остальные премьеры Великобритании остались в памяти и союзников, и самих англичан тоже не геройскими поступками.

Тори и виги показали фиги?

Выскочившая из страшной английской сказки тётка Тереза Мэй вгоняла в ступор избирателей дикими, как ей казалось – завлекательными телодвижениями под музыку АВВА, которые даже циничные телекомментаторы не осмелились называть танцами. Затем заглянула в закрома национальной экономики. Реформы не получилось: её освистали уже специалисты. Подала в отставку.

Гордон Браун оказался немощным организатором: так и не смог сформировать однопартийный кабмин. Склоки среди министров достали даже королеву: Брауну пришлось уйти.

Дэвид Кэмерон на высоком посту не глянулся землякам решением провести референдум по выходу из Евросоюза, его сравнивали с Чемберленом, который провалил переговоры с Гитлером в 1940 году. Сравнение оказалось не в пользу премьера, которого СМИ величали ещё и «шоуменом». Результат: уход на пенсию.

Тони Блэр раздражал бриттов своей излишней суетой, болтливостью, угодливостью США и некоторыми коррупционными шалостями. Итог: отставка.

В общем, не королевство, а отдел кадров заштатного ДЭЗа.

Теперь с заветного кресла на Даунинг-стрит ушла и Лиза Трасс, въезжавшая туда на танке, но так и не «въехавшая» в азы географии и склонявшая россиян тоже считать Воронежскую и Орловскую область частью Украины. Окончательную точку в неудавшейся карьере поставили её уверения в готовности первой нажать английскую ядерную кнопку (которая, к слову, полностью подконтрольна Вашингтону) и абсолютный провал налоговой политики.

Кто на новенького?

По закону – «свято место пусто не бывает», сразу активизировались желающие занять кресло премьера, среди которых первым оказался, конечно, Борис Джонсон. Экс-премьер, уход которого с поста инициировала даже его собственная партия, ради таковой возможности прервал свой отпуск на островах и примчался в Лондон. Впрочем, многие политологи уверены в том, что Борис напрасно сорвался с пляжного лежака: его однопартийцы уже записали все ошибки своей Консервативной партии лишь на ее лидера – Джонсона. (Ко всему прочему, он еще находится под следствием за вечеринки на Даунинг-стрит.) Но главное то, что спонсоры консерваторов прямо сказали ему: сунешься обратно – оставим партию без последнего пенса! Тот всё понял и свою кандидатуру снял.

Одним из реальных лидеров на пост главы кабмина наблюдатели считали проигравшего Лизе Трасс канцлера казначейства Риши Сунака: он хоть в экономике разбирается. И не ошиблись: в отсутствие претендентов тот им и стал. Но ждать от этого кандидата улучшения отношений с Россией вряд ли стоит: Консервативная партия Англии, которая полностью контролирует парламент, настроена отрицательно по отношению к нашей стране и ни один премьер не рискнет выступать против, даже если того возжелает новый монарх Карл. Пусть их: Россия веками живет в ауре зависти и ненависти зарубежных соседей, лишь своим присутствием на планете вольно или невольно спасая этих самых соседей от их кровавых междуусобиц, голода, нищеты и полного исчезновения с карты мира.

P.S.

Осенью меняется не только природа…

Кстати, в октябре и в России случилось новое кадровое обновление: на должность командующего объединенной группировки войск в районе проведения СВО назначен генерал армии Сергей Владимирович Суровикин, которого в войсках уже величают Георгием Константиновичем. А солдаты в оценках своих командиров ошибаются редко.

« - Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятие непростых решений!» - честно заявил новый командующий. Верим в то, что и рядовые, и генералы говорят только правду.

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