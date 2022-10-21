Стрессы 2022 года: как с ними бороться

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2022, 15:27 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Поток тревожных новостей, связанных с известными событиями в текущем году, словно торнадо, закручивается в воронку и, набирая скорость, сметает на своём пути привычный образ жизни россиян. Военные действия на Украине отдаются гулким эхом в России и становятся частью жизни многих мирных людей. Последние исследования социологов показали, что психоэмоциональное состояние россиян, мягко говоря, оставляет желать лучшего и далеко от нормы.



В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводил данные о том, что спецоперация армии России на Украине вызывает стресс в основном у представителей высокообразованной части населения, предпринимателей и самозанятых россиян. Тем временем стали известны результаты других исследований, проведённых в октябре.



По итогам опроса «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья», о котором сообщил РБК, около 80% (!) работников различных компаний в России испытывают стресс, а некоторые из них – вспышки паники. Тревожное состояние приводит к приступам паники 27% опрошенных россиян. А это, как мы понимаем, практически каждый четвертый работник компании. Руководители организаций стали запрещать своим сотрудникам в рабочее время обсуждать политику.



По данным исследования «Работы.ру» и крупнейшего в России сервиса онлайн-психотерапии «Ясно», с проблемами концентрации на работе из-за негативного психологического фона сталкиваются более половины опрошенных – 52%. При этом 49% респондентов отмечают падение мотивации.



В сервисе «Ясно» заявили, что к настоящему моменту стали получать в 7-8 раз больше заявок от компаний из самых разных сфер деятельности на проведение психотерапии среди своих сотрудников.



А теперь давайте попробуем оглянуться назад и представить, что могло привести нас к такой статистике. Поводов к этому, как оказывается, предостаточно:



- начало военных действий на Украине, несомненно, стало стрессом даже для самых радикально настроенных россиян;



- беспрецедентные экономические санкции;



- потеря работы или боязнь её потерять в связи с уходом из России иностранных компаний;



- проблемы с импортозамещением;



- обстрелы российских территорий военными формированиями Украины;



- возникшие проблемы с возможностью и местом проведения летних отпусков;



- частичная мобилизация;



- взрыв на Крымском мосту;



- введение военного положения на недавно признанных Россией территориях и режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО.



Поводом для стресса россиян, помимо прочего, могут быть и не связанные с СВО и экономикой обстоятельства, среди которых – потеря любимых, смерть близких, проблемы с собственным здоровьем и многое-многое другое.



Некоторые россияне, по известной традиции, начинают искать выход из сложившихся трудностей на дне стакана. По данным Национального союза защиты прав потребителей, только в первые шесть месяцев 2022 года в России продано 36,7 миллиона декалитров водки, что на 7,5% больше, чем за тот же период в 2021 году. Потребление коньяка увеличилось на 3,5% - до 5,8 миллиона декалитров. Шампанского и игристых вин россияне приобрели на 6,3% больше - 8,1 миллиона декалитров. Реализация алкоголя крепостью до 9 градусов выросла за полугодие в 1,8 раза!



Психологи, конечно же, не приветствуют подобных методов ухода от стресса и дают свои рекомендации. Специалисты предлагают россиянам по мере возможности ограничивать себя от потока новостей и ни в коем случае не раскручивать в своих мыслях негативные сценарии их развития. Сами же россияне, согласно данным опросов социологов, предпочитают бороться с чувством тревоги посредством прогулок на свежем воздухе и общения с близкими людьми.





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