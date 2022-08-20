Деградация или фарс? Европа в Зазеркалье: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 августа 2022, 15:56 Елена Головань, корреспондент

Ох, же ж, кто бы подумал?! Пару недель назад писала о «новых» гендерах, а также о том, как на Западе могут вообще определять степень готовности к примеру, деревьев или животных к сожительству (в сексуальном плане) с человеком. И тут вот оно – в Германии прошёл митинг в поддержку… зоофилов. И да, до сих пор помню глаза несчастной собаки, которую, простите, пользует какой-то немец, рассказывающий о том, что с людьми он не может… ну в сексуальном плане. Что-то с трудом подбираются слова – и это у меня, у журналиста!!! Ах, ну да, я же в данном случае чайник. Но всё равно не подбираются. Твою мать? Мандец? Жесть? Конец света? Уж не знаю… Выразилась бы, конечно, и покрепче, но закон не позволяет.

Больше всего потрясает та скорость, с которой старый свет вкупе с новым (слава Богу, пока нас не слишком захватывают) скатываются в пропасть. Скажете, Содом и Гоморра? Я вас умоляю – там, возможно, и слыхом не слыхивали о том, что сегодня происходит в мировом сообществе.

Вчера были ЛГБТ – в Германии даже на мечеть умудрились их флаг повесить, что вообще-то противоречит законам ислама. Да и христианства тоже, но об этом как-то очень многие забыли – в храмах (я сейчас не православные имею в виду) уже давно однополые браки практически норма – даже Папа сказал как-то, что можно в принципе даже венчать.

Страшно, что и в России ростки всего этого появились – недавно у нас в Воронеже задержали двух подростков, которые оскверняли могилы. Но дело не в этом – наверное, тут тема для отдельного размышления. Я о том, что один из мальчиков вышел к следователям в девчачьей одежде и рассказывал о том, что одна из российских блогеров писала о том, что так можно и более того, нормально. Вот что страшно! К счастью, пока у нас такие случаи единичны и не приветствуются под лозунгами всевозможных свобод, а подвергаются остракизму обществом. По крайней мере, большей его частью.

Но идём дальше. Сегодня на митинги выходят зоофилы – мол, мы не можем с людьми, мы хотим с собаками, кошками, крокодилами, хомячками… И мы тоже имеем право – говорят они. Как я уже писала, странно, как это соотносится с заботливым отношением к животным. Мне непонятно – кто определит, что собака или кошка, простите, получает наслаждение или мучается от… блин, даже думать не хочу о подобном – противно. И жалко животных до слёз – они-то в отличие от людей не могу сказать, «за» они такое обращение или «против».

Нам методички не нужны.

Педофилия тоже как-то становится чуть ли не нормой. Уж не знаю, может и фейк те методички, которые якобы печатают в Европе и Штатах для детей – что, мол, не надо обижаться на взрослого, который к тебе подходит с какими-то поползновениями. И не надо его обзывать «педофилом» - он нормальный мужик – ну, или баба, там вообще сейчас не разберёшь, кто есть кто – и лучше вообще подружиться и пригласить его домой.

Нам с мужем (на всякий случай я женщина, он – мужчина, такие от природы, не придуманные) в этом плане методички не нужны. Детям говорим, чтобы сразу орали во всё горло, просили вызвать полицию, а если всё-таки зажал такой урод в тёмном углу, били изо всех сил в пах. Если вдруг станем свидетелями поползновений такого рода сами – не задумываясь, оторвём ему тот отросток, что ему спокойно жить, судя по всему, мешает.

Кстати, я вообще-то не против гей-парадов в России. Но исключительно в день ВДВ. И желательно на тех же площадках. Хотя, чего это я так других-то обижаю. Чуть ли не каждую неделю у нас праздник каких-нибудь родов войск. Пусть тоже порадуются! Лётчики, моряки, танкисты… Кстати, помимо представителей ЛГБТ можно туда же призывать тех же педофилов, зоофилов, геронтофилов, ну, короче, всяких «филов», которых очень «рады» будут видеть наши бойцы.

Но пугает другое – повторюсь, та скорость, с которой значительная часть мирового сообщества скатывается в пропасть. Вчера радужные, сегодня зоофилы. А завтра? Завтра кто-то выйдет на улицы той же Германии с заявлением о том, что его и его «товарищей», наконец-то определившихся с полом, теперь надо допустить в морги? Ну, по аналогии с зоофилией – потому что они не могут с живыми людьми и им надо только с трупами?! Или в дома престарелых? А может, геронтофилов можно допустить в хосписы?! Ну а что? Там пациенты всё равно умирают, так что же от них убудет?! Извините, читатели, за цинизм, но просто наболело. И это сейчас мои слова кажутся плодом неуёмной фантазии, так же как и чуть раньше все дружно смеялись над перспективой легализации множественных гендеров и от души кошмарили пид…сов. А сейчас это наша с вами реальность.

Странный выбор.

Ну, хорошо, пройдём все эти ступени. А что дальше? Сейчас говорят о том, что у ребёнка закладывается гендер… в утробе матери. Порой удивляешься, слыша такие заявления – как же до вас, до умников, раньше жили и умудрились заселить всю планету?! Ну уж точно, не трах…ясь, простите, не совокупляясь с деревьями и животными. Ну да ладно. Вот в США дитёнок в 4-5-6-7 лет (разные примеры есть) заявляет, что он не тот, кем родился, а другого пола. А родители радуются – вот, мол, в таком раннем возрасте и такое осознанное отношение к своему будущему. Если честно, в этом месте вышла на перекур, потому что писать одни матерные слова нельзя…

Знаете, я в детстве тоже, к примеру, была больше «пацанкой». И многие мои подруги – тоже. С одной из них поговорила, учитывая сегодняшнюю повестку: «Свет, говорю, мы же с тобой пацанками в детстве были. С мальчишками всё больше бегали. Прикинь, если бы в нашем тогдашнем обществе вот такое же было, как в нынешней Европе?! Ну, всё дозволено? Иногда ведь правда в детстве, смотря на большую ловкость мальчишек, спрашивали себя – блин, ну почему я не родилась пацаном?! А у меня в детстве был знакомый мальчишка, который страстно увлекался шитьём для пупсиков – и, возможно, иногда тоже в сердцах жалел, что не родился девчонкой. Сейчас у всех у нас дети, у кого-то внуки. А что было бы, если бы нам разрешили когда-то выбрать, какого пола мы хотим быть?! Тьфу, даже думать противно!».

И вот что в связи с этим думается. Что будет завтра? Послезавтра? Через неделю? Через год? Ну, в общем, через какое-то время, возможно, кто-то вообще скажет, что убийцы тоже рождаются чуть ли не в утробе матери – мол, воспитание и окружение тут вообще ни при чём. И вот будет такой выходить на митинг и заявлять – да, я убийца, я таким родился – какое право вы имеете мне мешать?! Ну, подумаешь, при его «становлении» как личности пострадают пара-тройка, а то и десяток человек. Не беда – он же так самовыражается!

О людоедском бутерброде.

Кстати, уже разгоняют в некотором роде эту повестку. С беженцев украинских. Недавно то ли в Штатах, то ли в Европе украинский беженец, обкурившись вусмерть и сев за руль, угробил семь человек. Ничего, отпустили – бешенец же (с буквой «ш» вместо «ж» я не ошиблась, это и имела в виду). Ну дык и ладно бешенец – а там своих идиотов что ли мало? Кстати, у нас и своих полно – ну это если «по чесноку», как говорится. Вот, к примеру, у нас в Воронеже, как пишут местные блогеры, недавно сотрудница ГИБДД в действиях водителя, вылетевшего перед автобусом на «выделенку», не усмотрела никакого нарушения. Пострадали пять человек, у одного – перелом позвоночника. Ну не усмотрела, ага. Бывает. Как, наверное, и те, в США, не увидели никакого состава преступления в действиях укуренного или обколотого нарушителя. Хотя, возможно, будь он не из Украины, «выписали» бы и штраф, и срок по самое небалуйся.

Отвлеклась. Так что продолжу. Где-то еще в Европе, кажись, в Швеции – придумали людоедский бутерброд. То бишь, со вкусом человеческого мяса. Интересно, с чем сравнивали при разработке «рецепта»? Но не сказала бы, что швейцарцы в этом прямо новаторы – украинские нацисты уже давно потчуют в кафе, к примеру, тортами с изображениями окровавленных русских младенцев. Ничего, в мировом сообществе прокатывает, судя по всему. Но смысл в том, что эти повара людоедской направленности получили все мыслимые и немыслимые награды. Правда, оговорюсь, что бутер при этом веганский. Но посыл каков? А?! Мощно?! Слава Богу, что сейчас в Европе пока больше набирает популярность поедание подобно азиатам всяческих насекомых. И то ладно. А иначе кто их знает, до чего они в своей кулинарии ещё дойдут?! Ну и не только в ней.

Смесь сурка, барсука и штопора.

Знаете, пока всё это писала, меня не покидало ощущение, что я это где-то уже видела. Ну, какое-то чувство нереальности что ли… Вспомнила. Льюис Кэролл. «Алиса в зазеркалье». Правда, там всё по-доброму, хоть и перевёрнуто с ног на голову. Но всё-таки… Помните, Шалтай-Болтай, с которым Алиса встретилась, объяснил ей смысл стихотворения про «шорьков», которые оказались помесью хорька, барсука и штопора? Вот новые гендеры примерно что-то подобное и напоминают. Да, кстати, и сам Шалтай-Болтай вызывает ассоциации с неким президентом – несёт чушь, падает и теряется в пространстве.

Но больше всего поражает то, что совсем скоро в своей просто невероятной толерантности ко всяческим отклонениям (извините, но у нас в России, к примеру, мужика, который решит жениться на берёзе, скорее всего, отправят в психушку, и правильно сделают), Европа и США просто рискуют вымереть. Потому что пока они будут цацкаться со своими «гендерами», ну то бишь «шорьками», мигранты не дремлют. Может, конечно, и они иногда шашни с животными или деревьями водят, но не забывают главного – размножаться.

Так что, боюсь, совсем скоро при таком раскладе, встретить беременную женщину на улицах, к примеру, Германии, будет сложно. Хотя, что это я?! Там, в Европе, уже нужно называть «беременным человеком» того, у кого в утробе находиться будущие мальчик или девочка. Ой, я, наверное, снова совершенно нетолерантна – потому что хрен его знает, кем они решат впоследствии быть – вот так обидишь кого ненароком, потом ещё в суд подадут. Взрыв мозга просто! У нас, кстати, тоже в одном из российских телеграмм-каналов, проскочила информация о том, что наш Минздрав якобы выпустил методичку о том, что подобно западным коллегам, нельзя указывать пол «беременного человека». Но это, к счастью, совершенно очевидный фейк – мы ещё до такого не докатились.

Впрочем, вымирание вполне может грозить и нам – пока не будет внятной политики государства по поводу поддержки многодетных семей и вообще рождаемости. А «внятной» это не просто заявления высших лиц государства по телевидению о том, что «мы поддерживаем». Это долгая, трудная и планомерная работа, которая, если её правильно делать, причём во всех регионах, обязательно принесёт свои плоды. Радует, что она всё-таки начинается. Но пока, к сожалению, мы тоже вымираем, хоть и не разрешаем всевозможные извращения, которые становятся нормой на Западе. Так что хвалиться, увы, пока нечем.

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