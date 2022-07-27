О толерантности, новых гендерах и… выхухолях: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июля 2022, 16:20 Елена Головань, корреспондент

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мне кажется, даже за последние десять лет у нас в России столько не говорили о различных сексуальных… хм… как бы это потолерантнее… разновидностях, сколько с конца февраля этого года. Людских, конечно, разновидностях, я имею в виду – зверушки до такого пока не додумались.



Я, по крайней мере, не слышала о том, чтобы какой-нибудь слон решил жениться на мыши, леопард – на дереве, а крокодилица воспылала страстью к жителю прибрежного села настолько, чтобы пойти с ним под венец. Как мне кажется, воспылать, конечно, могла, но исключительно как к обеду или ужину, а не как к объекту матримониальных поползновений. Впрочем, и для секса, как правило, животинки выбирают себе подобных. Если, конечно, хотят как-то продолжить свой род – а это вообще-то заложено в них эволюцией.



Как, впрочем, изначально и в нас, в людях. Только, как мне кажется, где-то произошел сбой. Уж не знаю, в какой момент. Но то, что раньше считалось извращениями, сегодня стало нормальным. Не у нас, к счастью – на Западе. Там женятся на животных. Выходят замуж за деревья… Правда, не совсем понимаю, как в этом случае всё это согласуется с толерантностью, о которой они всё время талдычат. Ну потому что, скажите, а кто спрашивал разрешения у осины? Или у собаки? Или у того же крокодила? Почему вы нарушаете их права? Хотя, может, там работники ЗАГСа (ну или не знаю, как они там называются) оснащены каким-нибудь новомодным словарём, или как в сказках братьев Гримм, съев кусочек змеи, понимают язык всех тварей божьих без исключений? Ага, так прямо и видится улыбающаяся – ну, к примеру, бегемотиха на бракосочетании с тщедушным афроамериканцем: «Клянусь быть с ним и в радости, и в горе…» Работник ЗАГСа понимает, кивает не менее счастливо, чем невеста, и все вокруг чуть не плачут от умиления. Ну хорошо, у бегемота можно хотя бы предположить наличие улыбки на морде. А по дереву как определишь? Кивнуть оно что ли должно в знак согласия?



И ведь это не для красного словца. «Бракосочетание» вышеупомянутых пар вполне себе нашумело на просторах интернета – ну разве что бегемотиху сама придумала. Каюсь. Мне, наверное, очень уж её привидевшаяся улыбающаяся морда понравилась. Вы только ничего не подумайте… тьфу ты, скоро уже извиняться начнёшь, если чужого кота ненароком погладишь – котассмент в пику харассменту придумают. Не у нас, конечно – там, на Западе. Ну а что, вдруг и там мои чайниковские размышления читают?!



Кстати, в качестве лирического отступления сообщу – реально читают. По крайней мере, после одного из интервью с моим спикером, по её словам, связались чуть ли не все мировые таблоиды, включая государственные зарубежные издания. Просили тоже дать интервью – мол, «Аргументам недели» вы же дали. Дама оказалась в отношении СМИ стойкой патриоткой, потому отказала всем без исключения. Но мне об этом, конечно, рассказала. В общем, я до сих пор, вспоминая об этом, иногда спотыкаюсь – нос, наверное, слишком высоко задираю.



Ну да ладно, что-то я отвлеклась. Мне вот интересно, как они, эти самые новые гендеры, объекты для своих поползновений выбирают? Ну вот, предположим, я житель какой-нибудь западной страны – не будем уточнять, говорю же, читают, заразы. Для разнообразия – мужик. Приспело мне время жениться. К кому податься? Бабы? Ну, я вас умоляю – это скучно и как-то слишком обыденно. Соседский сын нравится, это да. То, что одного со мной пола – не страшно, говорят, кое-где у них даже методички печатают в школах, наглядно демонстрирующие то, что и мужик с мужиком, и баба с бабой – это так же хорошо, как и традиционные отношения. Только этот самый сын что-то постоянно с хомяком ходит – а вдруг он уже на нем женат? Ну там, убежали тайком от родителей, повенчались и все такое… У другого соседа – пёс ничего так. Но за него тот точно морду набьёт. Отличная идея – женюсь-ка я на яблоне. Во-первых, далеко ходить не надо – прямо в моём огороде растёт. Во-вторых, голову морочить не будет – купи мне, дескать, брильянтовое колье и сапожки с леопардовым принтом. Полил, окопал на зиму, убрал листья и красота – лопай яблоки без передыху!



Тьфу ты… пакость какая. Для любого нормального человека. Но почему в некоторых странах это считается нормальным? Вот это я, хоть убей, не пойму. Как мне кажется, любой мало-мальски думающий человек любой национальности должен заботиться о том, чтобы сохранить традиции своего народа, культуру, историю… А как это сделать, если уже нормальные отношения между мужчиной и женщиной не в чести? Кто будет продолжать этот род? И народ, соответственно? Дети в пробирках – от зачатия до рождения? А чего тогда ограничиваться? Можно вообще ребятишек до – ну, к примеру, семилетнего возраста – в каких-нибудь инкубаторах выращивать. А там он уже потом тоже решит, кем ему быть – мужиком, бабой или хрен вообще пойми кем – кто его знает, сколько ВОЗ к тому времени видов гендеров придумает?! Даже думать об этом страшно – тем паче, что те же американцы, к примеру, о таких вот инкубаторах понаснимали кучу всего. И о том, к чему всё это может привести. Но тут-то речь не о кинематографе – о жизни!



Тут кстати, как мне кажется, нашей армии стоит опасаться – и в Канаде, и в США и где-то там ещё – уже забыла – в армии разрешают всякие пирсинги, татухи. Так это ещё полбеды – мужикам разрешили в юбки облачаться (речь не о шотландцах, заметьте). Вот и представьте себе: выходит такое чудо в перьях – может и в прямом смысле – мало ли что там к костюму может прилагаться – непривычные к такому наши армейцы могут помереть невзначай со смеху. Хотя, да, в этом случае, пожалуй, такой вид противника будет оправдан. Любая армия будет повержена, даже не начав войну. Хотя… а если противоборствующая армия будет выглядеть примерно так же? Тут чревато: командиры могут не уследить за подчинёнными, которые кинутся выяснять, у кого макияж круче, тату моднее или юбки короче… Короче, ну её на фиг, такую армию.



Если бы братья наши меньшие занимались такой же хренью, как и «продвинутые» во всех отношениях люди, то вымерли бы все ещё несколько столетий назад. Ну разве что самые консервативные остались бы. Или глухие и слепые, которые не слышали и не видели бы новомодные веяния.



И да, вот прямо навеяло. Представьте себе замечательного зверька – выхухоль. Почему именно её? Да фиг знает, наверное, просто название смешное. Интересный, кстати, вид – нечто среднее между кротом, крысой и утконосом. Давайте предположим, что в процессе эволюции сей лютый зверь решил, что он теперь представляет какой-нибудь другой выхухолиный гендер. И вместо того, чтобы «жениться» на соседской выхухольке, стал жить со всеми подряд – с деревьями, лягушками, крокодилами… Выхухольная мадам тоже решила не отставать, ведь в зону её «любовных флюидов» попадали камни, червяки и даже стрекозы. Думаю, что исход вида был бы очень печален. Что касается других товарищей из их ареала – они бы, скорее всего, были рады – потому что пока один пускал слюни при виде крокодила, а другая нюхала с упоением одуванчик, другие виды бы попросту размножались. Думаю, что дальнейшие комментарии здесь излишни, потому как исход совершенно очевиден. А Содом и Гоморра нервно курят в сторонке…

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