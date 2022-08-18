Джоан Роулинг: жизнь до и после Гарри Поттера

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18 августа 2022, 21:32 Антон Дубровский, Журналист

Жизнь Джоан Роулинг — классическая история «из грязи в князи». Ее родители не получили высшего образования. Джоан много лет жила как мать-одиночка на пособие и сначала преодолела дюжину отказов от издателей, прежде чем почти за одну ночь стать одним из самых успешных и читаемых авторов в истории мира.

После нескольких десятилетий существования «Гарри Поттера» Роулинг превратила мальчика-волшебника в развлекательную франшизу, включающую книги, фильмы, пьесу, тематический парк и многое другое. Вот как автор нашла свой путь к успеху.

В этой публикации мы не будет касаться обвинений в трансфобии, которые обрушились на автора в 2020 году. Тем более, что автор этой статьи считает, что Роулинг имеет право на собственное мнение и, по сути, говорит совершенно не о том, в чем ее обвинило множество знаменитых людей, включая актеров кинофильмов о «Гарри Поттере». Впрочем, в этом году выяснилось, что компания Warner Bros встала на сторону писательницы, как и некоторые другие актеры.

Самый успешный писатель современности.

Создатель волшебного мира.

История возникновения «Гарри Поттера».

Благотворительность и филантропия.

Детство, юность и первая работа.

Джоан Роулинг выросла в Глостершире, Англия, и всегда знала, что хочет стать писателем. Роулинг постоянно писала и рассказывала истории своей младшей сестре Дайанне. «Конечно, 1-ая история, которую я когда-либо записала (когда мне было 5 или 6 лет), была о кролике по имени Кролик», — сказала Роулинг в интервью 1998 года. «Он заболел корью, и к нему пришли его друзья, в том числе гигантская пчела по имени Мисс Пчела. И со времен «Кролика и Мисс Пчелы» я хотела стать писателем, хотя редко кому об этом говорила». Когда ей было 9 лет, Роулинг переехала жить недалеко от Королевского леса Дин, который занимает важное место в «Гарри Поттере и Дарах смерти», и провела там остаток своего детства.

Ее родители поженились, когда им было по 20: ее отец был авиационным инженером в Rolls Royce, а мать - научным техником в средней школе.

«Я была убеждена, что единственное, чем я когда-либо хотела заниматься, — это писать романы», — сказала Роулинг в своей речи на выпускном экзамене в Гарвардском университете в 2008 году. «Однако мои родители, оба выходцы из бедных семей и ни один из которых не учился в колледже, считали мое чрезмерно активное воображение забавной личной причудой, которая никогда не поможет мне выплатить ипотеку или получить пенсию.

У Роулинг были трудные годы, когда она была моложе. Конечно, в жизни Роулинг никогда не было так плохо, как у Гарри, жившего с Дурслями, но она описывает свои подростковые годы как время, полное трудностей.

«Я не была особенно счастлива. Я думаю, что это ужасное время в моей жизни», — рассказывала она изданию The New Yorker.

Когда Роулинг было 15 лет, у ее матери диагностировали рассеянный склероз. Она умерла 10 лет спустя, прежде чем Роулинг стала опубликованным автором. Позже одним из ее благотворительных проектов стало создание Клиники регенеративной неврологии Энн Роулинг в Эдинбургском университете с пожертвованием в размере 16 миллионов долларов.

Роулинг изучала французский язык в Эксетерском университете, который окончила в 1986 году. Согласно ее официальной биографии, она «настолько много читала вне своей учебной программы по французскому и классическим предметам, что получила штраф в размере 50 фунтов стерлингов за просроченные книги в университетской библиотеке». Ее знание классики позже с успехом использовалось, когда она придумывала названия заклинаний в серии «Гарри Поттер».

После окончания учебы Роулинг, занималась переводами в исследовательском отделе Amnesty International. Она считала эту работу важной: «Я читала торопливо набросанные письма, тайно вывезенные из стран с тоталитарным режимом мужчинами и женщинами, которым грозило тюремное заключение, чтобы сообщить внешнему миру о том, что с ними происходит». В более позднем интервью Джоан говорила, что эта работа не давала ей удовлетворения.

Она рассказывала: «Я один из самых неорганизованных людей в мире и, как я позже доказала, худший секретарь на свете. Все, что мне когда-либо нравилось в работе в офисе, — это возможность печатать истории на компьютере, когда никто не смотрит. Я никогда не была внимательна на собраниях, потому что обычно строчила отрывки из своих последних историй на полях блокнота и выбирала отличные имена для персонажей».

Взросление, начало писательской деятельности и рождение «Гарри Поттера».

В 1990 году Роулинг начала планировать серию «Гарри Поттер».

В задерживающемся поезде из Манчестера в Лондон Джоан пришла в голову идея «Гарри Поттера». В течение следующих 5 лет она набросала сюжеты для 7 книг серии. Она писала от руки и собирала написанные заметки.

По словам Роулинг, самым травмирующим днем в ее жизни был Новый год 1991 год, когда умерла ее мать. Тогда Роулинг было 25 лет.

«Папа позвонил мне в 7 часов утра следующего дня, и я знала, что произошло, еще до того, как он заговорил. Когда я бежала вниз по лестнице, у меня в голове была настоящая паника. Она звучала как белый шум. Я не могла осознать чудовищность смерти моей матери ... Не проходит и дня, чтобы я не думала о ней. Мне так много нужно было бы ей сказать, невозможно много», — сказала она The Telegraph в интервью 2006 года.

Устав от работы секретарем, Роулинг переехала в Порту (Португалия) преподавать студентам английский язык. Ей было 26 лет. Там она вышла замуж за португальского тележурналиста Хорхе Арантеса, и в июле 1993 года у нее родился ребенок, Джессика, названная в честь Джессики Митфорд, одной из ее любимых писательниц. В ноябре 1993 года пара рассталась.

В Порту Роулинг начала «книгу о мальчике, который узнал, что он волшебник, и был отправлен в «школу волшебников». Когда она вернулась в Британию в конце 1993 года, у нее уже было «полчемодана бумаг, исписанных историями о Гарри Поттере».

Джоан жила в маленькой квартирке и ходила в кафе писать 1-ую книгу серии о Гарри под названием «Гарри Поттер и Философский Камень».

Безработная Роулинг посещала разные кафе Эдинбурга и чуть ли не пряталась в них, чтобы написать свой 1-ый роман на пишущей машинке. Она часто брала с собой Джессику, которая спала рядом с ней в коляске. В этот период Роулинг жила на государственное пособие.

«Я не смогла бы написать эту книгу, если бы у меня не было тех нескольких лет, когда я была настолько бедна, насколько это возможно в Великобритании, не будучи бездомным», — сказала Роулинг в 2012 году. «Мы были на пособии. То, что мы называем благосостоянием, было этим пособием на пару лет».

Этот опыт помог определиться ее политической активности в более позднем возрасте. Роулинг часто критикует политиков, которые пытаются урезать государственные программы социального обеспечения. Она также рассказала о том, как ярлык «матери-одиночки» сопровождал ее на протяжении всей ее карьеры, и позже она стала президентом Gingerbread, организации со 100-летней историей, которая поддерживает родителей-одиночек и их детей.

«Я была родителем-одиночкой и «родителем-одиночкой на пособиях» в придачу. Покровительство было почти так же тяжело переносить, как и стигматизацию», — написала она в своем эссе. «Я бы сказала любому родителю-одиночке, который в настоящее время чувствует бремя стереотипов или стигматизации, что я больше горжусь своими годами матери-одиночки, чем любой другой частью моей жизни».

Как следствие, Роулинг даже подумывала о самоубийстве. Для нее это был не простой период. В 2008 году в интервью Sunday Times Роулинг сказала, что тогда у нее была тяжелая депрессия, и она обратилась за профессиональной помощью.

«Мы говорим здесь о суицидальных мыслях, а не о том, что я была, скажем так, немного несчастна», — сказала Роулинг. «Жизненные обстоятельства середины моих 20-х годов жизни были плохими, и я действительно резко падала вниз».

Другому изданию Роулинг сказала, что она использовала свой опыт депрессии, чтобы описать дементоров в своих книгах о Гарри Поттере.

«Это было совершенно сознательно, этот образ дементоров. И полностью шло из моего собственного опыта. Депрессия — самое неприятное, что я когда-либо испытывала», — сказала Роулинг The Times

По словам Роулинг, она посещала сеансы терапии для лечения депрессии и в другие периоды жизни, например, когда быстро стала очень известной.

«В течение нескольких лет я действительно чувствовала себя на беговой дорожке, пытаясь не отставать от того, где я была. Мне пришлось снова обратиться к специалистам, когда моя жизнь так внезапно изменилась — и это действительно помогло. Я поддерживаю терапию», — сказала она.

В 1995 году Роулинг закончила работу над 1-ой книгой о Гарри Поттере и отправила ее в издательство, где книга была отвергнута.

Начало карьеры и неожиданное, долгожданное признание.

12 издателей отвергли первую книгу Джоан. Ее книгу принял Кристофер Литтл, «малоизвестный лондонский литературный агент», как пишет The New York Times.

В конце концов Роулинг подписала контракт с небольшим издательством, которое заставило ее выбрать псевдоним. Через год Литтл заключил для Роулинг сделку на печать 500 экземпляров «Гарри Поттера и Философского Камня» с Bloomsbury, относительно молодой издательской компанией, и обеспечил ей аванс в размере 2500 фунтов стерлингов.

Издатель предвидел, что мальчики могут не захотеть читать книги, написанные женщиной, поэтому предложил выбрать псевдоним с 2-мя инициалами. Буква «J» означает Джоан, ее настоящее имя. У Роулинг нет 2-ого имени, поэтому она выбрала «К» вместо «Кэтлин», так звали ее бабушку по отцовской линии. «Гарри Поттер и Философский Камень» появился в печати в 1997 году и стал хитом.

К марту 1999 года в Великобритании было продано 300 000 копий. Книга «Гарри Поттер и Философский Камень» получила множество наград, в том числе книжную премию Nestlé Smarties Book Prize, за которую голосуют как взрослые, так и дети. В США Роулинг продала книгу компании Scholastic, которая распространила более чем за 100 000 долларов - беспрецедентную сумму в то время.

Гарри Поттер появляется в кино. Давление успеха и популярности.

В 1998 году Warner Bros. купила права на экранизацию первых 2-х книг о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и Тайная комната», 2-ая книга серии, появилась в продаже в Великобритании в июле 1998 года и так же имела огромный успех. Scholastic потребовался еще год, чтобы опубликовать ее в США. В октябре Роулинг объявила, что подписала семизначный контракт с Warner Bros. на экранизацию книг.

К тому времени, когда в 2011 году «Гарри Поттер и Дары смерти – Часть 2» завершил серию из 8 фильмов по7 книгам Роулинг, это была самая кассовая кино-франшиза всех времен. Весь процесс создания и продвижения этих картин был риском для киностудии: никто не знал, когда и как закончится эта экранизация, а Роулинг предъявляла серьезные требования к деталям, таким, как лицензирование тематических игрушек для компаний быстрого питания.

Выход «Кубка Огня» в 2000 году сопровождался огромным скачком популярности. Первые 3 книги Роулинг о Гарри Поттере — «Философский камень», «Тайная комната» и «Узник Азкабана» — сделали ее еще более популярной.

Создание следующей книги «Кубок Огня» было тяжелым испытанием. Она была вдвое длиннее «Узника Азкабана», но написана также за год. Издатели произведения впервые координировали выпуск книги одновременно по всему миру, оказывая на Роулинг давление, чтобы та закончила ее в срок. В этот период Роулинг также участвовала в создании киноверсии 1-ой книги о Гарри Поттере.

После выхода «Кубка Огня» темп написания работ замедлился. Роулинг сказала, что не сможет написать свою следующую книгу всего за год.

«Давление от всего этого стало непреодолимым. Мне было трудно писать, чего со мной никогда раньше не случалось. Интенсивность этой проверки себя была ошеломляющей. Я была совершенно не готова к этому. И мне нужно было немного отступить. Очень нужно было отступить», — сказала она The New York Times.

Позже Роулинг также рассказала о том, что у нее не было времени осознать уровень своей славы. Она пока не купила дорогой особняк или яхту и была сосредоточена на завершении своих книг и своих личных отношениях. Некоторое время передышки было необходимо для ее психического здоровья.

«Мне нужно было остановиться и попытаться принять то, что со мной произошло. Я не могла понять, что произошло. Многие люди также не могли этого понять. Все стало таким огромным», — сказала Роулинг The Times Of London в 2003 году.

Однако после «Кубка Огня» Роулинг продолжала писать. В 2001 году она опубликовала 2 дополнительные короткие книги: «Фантастические Твари и Где Они Обитают» и «Квиддич с Древности до Наших Дней». Прибыль от них пошла на благотворительность. «Гарри Поттер и Орден Феникса», ее самая длинная книга, вышла в 2003 году.

Релиз фильмов о Гарри Поттере. Еще больший успех. Новая жизнь.

Первый фильм о Гарри Поттере собрал почти 1 миллиард долларов.

Экранизация 2001 года книги «Гарри Поттер и Философский Камень имела огромные кассовые сборы. С Дэниэлом Рэдклиффом в роли Гарри Поттера, Эммой Уотсон в роли Гермионы Грейнджер, Рупертом Гринтом в роли Рона Уизли и группой британских актеров с классическим образованием, завершающих актерский состав, это было действительно грандиозное предприятие. Фильм, снятый знаменитым режиссером Крисом Коламбусом, собрал в прокате 974,8 миллиона долларов и проложил путь к тому, что станет самой успешной кино-франшизой в истории.

Через месяц после выхода фильма Джоан снова вышла замуж. Её избранником стал Нил Мюррей, шотландский врач. В 2003 году у них родился сын Дэвид Гордон Роулинг Мюррей.

Джоан становится миллиардером. Благотворительность.

В 2004 году журнал Forbes сообщил, что Роулинг - 1-ый человек, который стал миллиардером (в долларах США), написав книги. Позже она вышла из этого списка, потому что передала большое количество денег на благотворительность.

Помимо творческой деятельности, Джоан является крупным меценатом. На свое состояние Роулинг основала и поддерживала десятки благотворительных организаций. В 2003 году она решила, что выделяет 1 день в неделю на «благотворительные дела».

Одним из таких дел является Comic Relief, благотворительная организация по борьбе с бедностью, которая получает выручку от продажи книг «Квиддич с Древности до Наших Дней» и «Фантастические Твари и Где Они Обитают». Джоан также является президентом организации Gingerbread, которая поддерживает родителей-одиночек. Она пожертвовала миллионы на изучение рассеянного склероза, которым перед смертью страдала ее мать.

Ее самым большим достижением может быть проект Lumos, названный в честь заклинания из «Гарри Поттера», вызывающего свет. Организация стремится положить конец институционализации детей. Все доходы от продажи книги «Сказки Барда Бидля» идут на благотворительность.

Роулинг также написала и выставила на аукцион рассказ-приквел из вселенной «Гарри Поттера» о Джеймсе Поттере и Сириусе Блэке, сбежавших от нескольких маглов-полицейских (маглы – так в «Гарри Поттере» называют обычных людей, не имеющих способности к волшебству – авт.). Позже копия была украдена.

Завершения цикла о Гарри Поттере, отдельная Вселенная волшебства.

В 2007 году Роулинг заканчивает серию книг «Гарри Поттер и Дары смерти». Это самая быстро продаваемая книга всех времен. В общей сложности было продано более 450 миллионов экземпляров 7-ми книг, которые были переведены на 67 языков.

В этом же году выходит экранизация книги «Гарри Поттер и Орден Феникса», а в декабре Роулинг издает «Сказки Барда Бидля», книгу, дополняющую сериал.

Роулинг активно участвовала в работе над «Волшебным миром Гарри Поттера» в Universal Studios в Орландо.

В 2010 году Universal Studios был открыт тематический парк «Волшебный Мир Гарри Поттера», который воссоздал деревню Хогсмид из книг и фильмов. Там можно выбрать себе волшебную палочку, покататься на американских горках по Хогвартсу или даже на гиппогрифе (мифическое животное из книг о Гарри Поттере – авт). Парк стал настолько популярен, что посещаемость Universal Studios увеличилась на 66% за первый полный год его существования. Теперь он находится в пределах досягаемости от Disney, который десятилетиями управлял индустрией тематических парков.

Издательство Bloomberg сообщило, что Роулинг участвовала в разработке всех мелочей проекта, запретив гамбургеры, пиццу и кока-колу и вместо этого обеспечив подачу только британской еды. Инженеры объявили эскизы Роулинг для шатких, сюрреалистических зданий Хогсмида архитектурно невозможными, но, в конце концов, они все равно приняли их.

2011 год стал для нее еще одним важным годом: вышел последний фильм о Гарри Поттере.

8-ой и последний фильм о Гарри Поттере, «Гарри Поттер и Дары Смерти – Часть 2» (последняя книга была разделена на два фильма) побил рекорды самого большого премьерного уик-энда за все время. Рэдклифф, Уотсон и Гринт прощаются с ролями, которые определили их карьеру до конца жизни. Это конец большой главы для «Гарри Поттера» и для миллионов поклонников.

Дальнейшая карьера.

Затем Джоан занялась целой серией дополнительных проектов.

Роулинг давно обещала создать энциклопедию, в которой будут перечислены все факты из ее обширной волшебной вселенной. В конце 2011 года эта энциклопедия появилась в другой форме- в виде веб-сайта. Pottermore был запущен как своего рода гибридная игра и Википедия «Гарри Поттера», где пользователи могли зарегистрироваться, попасть в Хогвартс и выиграть баллы, а также прочитать фрагменты информации о различных элементах вселенной «Гарри Поттера».

Некоторые записи были показательными, например, трагическая предыстория профессора МакГонагалл. Другие, такие как ингредиенты, которые входят в различные зелья, были более тривиальными. Тем не менее, это порадовало самых преданных фанатов. С 2011 года Pottermore отошел от игровой составляющей и стал больше выступать в качестве хранилища материалов Роулинг. Она расширила его и добавила такие вещи, как рассказы об основании Ильверморни, американской школы волшебства, и семейную историю Гарри Поттера.

В следующем году Роулинг выпустила свой 1-ый роман, не относящийся к «Гарри Поттеру».

Релиз книги «Случайная Вакансия» ожидался с некоторой неуверенностью и трепетом. Говорили, что это написано о местной политике в маленьком британском городке, и определенно о взрослой жизни, сексе и других вещах, которые никогда не попадали в книги, которые она написала о детях-волшебниках. Когда в сентябре 2012 года произведение было выпущено, реакция была неоднозначной, но, в основном, положительной. Некоторые считали книгу примером ограниченности воображения Роулинг, другие хвалили за проницательный и обширный взгляд на социальные проблемы людей, живущих в Великобритании.

Роулинг также тайно написала книгу под мужским псевдонимом.

В 2012 году появились не подтвержденные автором сообщения о том, что Роулинг работает над криминальным романом.

В апреле 2013 года американское издательство Little Brown опубликовало книгу «Зов Кукушки» о вымышленном детективе Корморане Страйке и его амбициозном помощнике Робине Эллакотте. Предполагалось, что ее написал парень по имени Роберт Гэлбрейт. Отзывы были хорошие, но продажи были ничем не примечательны.

Друг семьи одного из адвокатов Роулинг обмолвился, что Гэлбрейт на самом деле был псевдонимом Роулинг. На Amazon продажи «Зова Кукушки» выросли более чем на 150 000%. С тех пор она написала еще 4 романа о Корморане Страйке: «Шелкопряд» (2014), «На Службе Зла» (2015), «Смертельная Белизна» (2018) и «Дурная Кровь» (2020). Джоан сказала, что планирует написать больше романов о Страйке, чем о «Гарри Поттере». Книги адаптированы в мини-сериал для BBC.

Взгляды и возвращение к волшебному миру.

Роулинг известна своими левыми политическими взглядами, в целом поддерживая Лейбористскую партию Великобритании (хотя она не поддерживала Джереми Корбина, лидера партии до 2020 года). В 2008 году она пожертвовала партии 1 миллион фунтов стерлингов и часто ссылается на свой опыт жизни за счет государственных пособий, когда политики угрожают сократить финансирование подобных программ.

В 2014 году Роулинг, гражданка Шотландии, открыто выступила против выхода Шотландии из состава Великобритании на шотландском референдуме. Она пожертвовала 1 миллион фунтов стерлингов на эту кампанию. А в 2016 году она выступала против Brexit.

В 2016 году Роулинг выпустила приквел к истории о Гарри Поттере.

2017 год стал еще одним знаковым годом для «Гарри Поттера». Премьера пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» состоялась в Лондоне в виде театральной постановки, а книжная версия была выпущена по всему миру в июле. Наконец-то у поклонников «Гарри Поттера» появилась еще одна возможность пойти в полночь в книжный магазин и купить новую книгу из серии.

Пьеса была написана с Джоном Тиффани и Джеком Торном. Её история начинается через 19 лет после событий «Гарри Поттера и Даров смерти» и касается следующего поколения волшебников, которые последовали за Гарри, Роном и Гермионой.

«Прошло 17 лет, и то, что я остановилась на заключительной странице 7-ой книги о Гарри Поттере, не означает, что мое воображение остановилось. Это похоже на очень длинную гонку. Вы не можете просто остановиться на финишной прямой. У меня был кое-какой материал, несколько идей и тем, и мы втроем написали историю», — рассказала Роулинг The Guardian.

Позже, в том же году, был выпущен 1-ый фильм спин-оффа Гарри Поттера «Фантастические Твари и Где Они Обитают».

Вместо того, чтобы отдать обязанности сценариста Стиву Кловсу, который написал сценарий для фильмов о Гарри Поттере, Роулинг сама написала сценарий для «Фантастических Тварей и Где Они Обитают». Кловс, при этом, остается продюсером новой серии. Действие происходит на 70 лет раньше, чем «Гарри Поттер и Философский камень», и повествует о приключениях Ньюта Саламандера, «магозоолога», чьи волшебные животные сбегают из его заколдованного портфеля, пока он находится в поездке в Нью-Йорк.

Фильм с Эдди Редмэйном в роли Саламандра имел кассовые сборы и успех у критиков. В фильме Роулинг еще больше расширила свою вселенную, представив новые магические концепции и персонажей.

В 2018 году вышел 2-ой фильм серии «Фантастические Твари: Преступления Грин-Де-Вальда», а в 2022 году «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора».

Все эти фильмы и их сюжеты указывают на то, что сюжетная линия, в конечном итоге, закончится дуэлью Альбуса Дамблдора (которого играет Джуд Лоу) с Геллертом Грин-Де-Вальдом (которого в первых 2-х фильмах играет Джонни Депп, а дальше - Мадс Миккельсен). Это важный момент, который предвещает события в «Гарри Поттере». Сценарии этих картин авторства Роулинг также будут продолжать публиковать в виде книг.

Самый успешный из ныне живущих авторов книг явно не остановится в ближайшее время, несмотря на все старые и новые трудности, которые ей пришлось пережить в жизни.

В публикации использованы исследования и интервью Джоан Роулинг для The New York Post, Guardian и материалы издания Insider.

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