Индустрия кино: пути спасения

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17 августа 2022, 08:24 Антон Дубровский, Журналист

Фото: pixabay.com

Кто виноват, что на сегодняшний день в нашей стране можно по пальцам перечесть свои, достойные внимания фильмы? Как произошло, что нашим кинотеатрам сложно выжить без продукции Голливуда? И есть ли пути спасения киноиндустрии от банкротства кроме пиратства?

Реальность такова, что летом посещаемость кинотеатров людьми понизилась намного больше, чем в годы пандемии, учитывая, что в тот период кинотеатры были частично освобождены от налогов, страховых взносов. Им помогали выплачивать персоналу зарплаты через беспроцентные кредиты. И даже если у государства вновь получится профинансировать нашу киноиндустрию, то результат от этого вливания можно ждать только примерно через 1,5-2 года. Много времени уходит на съемку фильма, его продюсирование, операции дистрибьюции и маркетинга.

Кинотеатры в очень сложной ситуации. Миллионы зрителей остались без премьер любимых фильмов про супергероев. Посещения кинофильмов сократилось больше чем в 10 раз. А арендная плата за помещения, в том числе и в торговых центрах, осталась той же.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в одном из своих интервью сказал: «На рынке есть угроза того, что кинотеатры в столице могут перейти на работу только по выходным. Мы ожидаем, что это может произойти уже к осени. Регионы уже переключаются на такой формат. Ситуация развивается на фоне резкого сокращения иностранных фильмов для проката. Только отечественные фильмы не могут поддержать интерес людей так, чтобы кинозалы могли работать всю неделю».

В Москве есть возможность работы кинотеатров только по выходным, как во многих регионах

В Петербурге кинотеатры массово вынуждены закрываться.

Почему так происходит? Кто виноват?

Каковы перспективы репертуаров в кинотеатрах в отсутствие фильмов Голливуда, есть ли возможность изменить предпочтения зрителей для улучшения ситуации в киноиндустрии?

Прогнозы по киноиндустрии на осень и конец года

В Москве есть возможность работы кинотеатров только по выходным, как во многих регионах

В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах.

Пресс-служба сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» сообщила 1 августа, что акция, по которой зрителям можно было просмотреть российскую картину и одновременно голливудские фильмы ушедших из нашей страны киностудий, отменена. Пресс-служба отметила, что этой акцией хотели привлечь внимание к сложнейшим проблемам сегодняшней индустрии кинопроката.

«Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует», — прокомментировали в компании.

Алексей Васясин, генеральный директор сети пояснил, что «в 1-ый «кинопродукт» войдут мультфильмы «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» (Universal Pictures)». Мировая премьера последнего была в июне, но мультфильм не был показан в России, так как работа студии в стране приостановлена. Прокатное удостоверение новым «Миньонам» не выдавалось. Откуда сеть могла взять копию мультфильма неизвестно.

«Синема парк» и «Формула кино» — одна из самых крупных в России. У нее 76 кинотеатров на 585 кинозалов.

В Петербурге кинотеатры массово вынуждены закрываться.

В Петербурге массово закрываются кинотеатры. То, что сейчас происходит просто добивает индустрию, не успевшую прийти в себя от ограничений из-за ковида. В связи с этим всё чаще предлагают показывать фильмы без разрешения правообладателей.

В соседних странах демонстрируют голливудские фильмы, и получить оттуда оригинал не сложно, а потом нужно переозвучить их и показывать.

В Петербурге, по сообщениям ресурса «Невафильм Research», уже закрылся каждый 7-ой кинотеатр. Среди них - 2 филиала «Мираж Синема». «Невский Синема», «Аврора» в Петергофе, киноцентр SkyFilm, кинотеатры сетей «КАРО» и «Мягкий Кинотеатр».

После спада пандемии кинотеатры остались без кассовых премьер из-за ухода из страны киностудий Warner Bros, Disney, Sony, Paramount, Universal,

А по словам операционного директора сети Mori Cinema Анны Титовой «на 80% примерно доход российских кинотеатров зависит от голливудского кино».

ТК «Великан Парк» выходит из ситуации аналогично московским коллегам. Он устроил «Синема Пати», где решили показать марвеловских «Доктора Стрэнджа» и «Морбиуса», «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом и «Соника 2». Билеты модно было купить только в кассах. Будет ли продолжена подобная практика дальше – неизвестно.

Правда, владельцы ТК «Великан Парк» выставили свой торгово-развлекательный центр, вместе с 6-зальным кинотеатром на продажу. Этот факт говорит о том, что их перестал интересовать вопрос об авторских правах.

Сейчас кинотеатры просто не могут платить за аренду.

Почему так происходит? Кто виноват?

Часто приходится слышать, что прокатчики сами приучили публику к не отечественному кино, демонстрируя зарубежные блокбастеры вместо отечественных хороших картин. Так ли это?

Алексей Рязанцев, компания которого «Каро-Премьер», была партнером Warner Brothers по прокату фильмов в России вспоминает: «Я помню, в нулевые у меня состоялся любопытный разговор с одним из руководителей студии Warner Brothers. Он поинтересовался, какова доля национального продукта — нашего российского кино — в общих сборах в России. К тому времени мы уже выпустили первую часть трилогии «Властелина колец» и «Гарри Поттера». Точную долю отечественных фильмов в нашем кинопрокате тогда никто не считал, настолько она была мизерной. С учетом фильмов «Сибирский Цирюльник» Никиты Михалкова, позже — «Ночного Дозора» и «Дневного Дозора» Тимура Бекмамбетова составляла приблизительно 1,5–2%. Руководитель Warner Brothers очень этому удивился. Он сказал, что даже при абсолютном главенстве проката Голливуда во всех остальных странах, тем не менее, там цифра национального кино составляет примерно 20–25%. И это нормально с точки зрения национального результата для зрителей.»

Рязанцев продолжил: «Не всё так однозначно. Да, в 1990-е в Россию пришло американское кино. Причем американский кинематограф так здорово универсально устроен: понятный сюжет, всегда можешь идентифицировать себя с героями. При этом во весь экран — звездно-полосатый флаг. И нравственные традиции США ненавязчиво — а где-то и навязчиво — продвигались. Становясь уже основой привычки и элементом потребления, без которого как бы не можешь обойтись. Как «Макдоналдс» или американская жвачка. Но какие у нас были варианты? Давайте вспомним, что в СССР, по статистике, один человек посещал кинотеатр в среднем 18,5 раза в год. Это значимые цифры. А, допустим, такие картины, как «Пираты ХХ Века», посмотрели более 100 миллионов человек. Или «Москва Слезам Не Верит»... Фильмы, опускавшиеся ниже 30-миллионной планки зрительского посещения, считались картинами 2-ой и 3-ей категорий. Была стройная, понятная система управления и координации действий в кинопромышленности. Существовало Госкино — общая структура управления. В каждой из союзных республик имелась своя база кинопроизводства и четкий план, формировался сценарный портфель. Была сильная школа подготовки специалистов. Когда Союз распался, государство отпустило на вольные хлеба всё, что связано с кинофикацией. При этом старое советское кино для молодежи оказалось малоинтересно, потому что время изменилось. А новое российское кино еще не появилось. Прокатчикам приходилось выживать в условиях жесткой конкуренции. Зритель, приходя в кинотеатр и выбирая между фильмом отечественного режиссера и, скажем, «Пиратами Карибского Моря», предпочитал второе. Требовать от частного бизнеса, чтобы он еще и терпел убытки, показывая не очень кассовое кино, тоже странно.

Отечественных фильмов, которые реально зарабатывали бы деньги в прокате, единицы. Так что прокатчик ни при чем. Если «Последний Богатырь» собирает 2,5 млрд рублей, разумеется, ни один кинотеатр не будет уменьшать количество сеансов даже в угоду иностранному фильму. Если же относиться к ситуации так, что «пусть прокатчики сами спасаются», тогда легче государству национализировать все кинотеатры. Просто выкупить их и вернуться к советской системе госуправления кинозалами. Она же работала, эта модель. Почему ее забыли? Или есть вариант государственно-частного партнерства на условиях, которые устроили бы обе стороны. Ведь в какой-то момент государство стало фактически спонсором некоторых фильмов российского производства. Но процесс построения успешной модели российского кинопроизводства невозможно запустить по щелчку, просто дав денег. Это длительный процесс, требующий глобального подхода и подробной реконструкции. Должен быть, в том числе огромный пласт подготовки специалистов, которых мы планомерно теряли, начиная с 1990-х годов.»

Каковы перспективы репертуаров в кинотеатрах в отсутствие фильмов Голливуда, есть ли возможность изменить предпочтения зрителей для улучшения ситуации в киноиндустрии?

Переломить ситуацию в киноиндустрии с репертуаром кинотеатров пытались русскими популярными фильмами - «Брат», «Братом-2» и другими старыми шедеврами. Пытались привлечь индийское и китайское кино. Но толку от этого мало. Люди хотят новинок.

С весны в российской киноиндустрии обсуждают перспективы принудительного импорта американского кино. В июле идею «параллельного импорта» иностранных фильмов официально озвучил Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Но это не так просто и требует дальнейшего анализа.

Ответственность за подобные нарушения есть в административном и в уголовном законодательстве.

Юристы сообщают: «Привлечение к административной ответственности грозит наложением штрафа на сумму до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении риски более высоки — возможен как штраф, так и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Уголовный кодекс также предусматривает ответственность за незаконное использование объектов авторского права — в случае привлечения к уголовной ответственности возможны как штрафы на существенные суммы, так и привлечение к обязательным или принудительным, или исправительным работам».

Считается, что в настоящей ситуации такие риски невысоки, так как государство практически не заинтересовано в препятствовании распространению без лицензии голливудских фильмов. Но есть еще сами иностранные правообладатели. Они могут потребовать взыскания убытков и компенсации «как в фиксированном размере (до 5 млн рублей), так и в двукратном размере стоимости права использования». Эта сумма, как сказал юрист, может быть и намного больше 5 млн рублей. И, если запреты снимут, то подобная практика может испортить отношения с партнёрами.

По словам юриста, есть ещё вариант добросовестного использования с расширением российской концепции (fair use). Можно без согласия автора произведения использовать его, если произведение обладает социальной или культурной значимостью. Но подобный подход также требует дополнительного анализа, так как художественная ценность — субъективный критерий.

Есть еще и финансовая сторона вопроса. Для получения видео хорошего качества нужно подождать выхода фильма, но к тому времени первоначальный спрос уже упадёт. Но выход искать надо, так как каждую неделю закрываются всё новые точки.

Есть еще интересные предложения о создании структуры с ролью посредника между голливудским производителем и российским дистрибьютором, с отчислением процентов от проката.

Кинотеатры вынуждены использовать разные форматы. Зрителям предлагают фестивали, ретроспективы, благотворительные показы для детей.

В некоторых иллюзионах в репертуар внесли показы театральных постановок, что имело успех у зрителей.

Запускаются выдающиеся ретроспективы на пленке до 1952 года: кино довоенной Франции, Золотой век Голливуда, послевоенные шедевры Японии, великая авторская анимация, много совершенно неожиданных оригинальных картин.

Некоторые кинотеатры сдают кинозалы в аренду, работают со студентами и школами, переводят кинопоказы на определенные дни, но от этого тоже толку мало, потому что зритель привык приходить в киноцентр и выбирать фильм, который хочет посмотреть, учитывая, что кинотеатр многозальный. Это работающий проект мирового проката.

В мае Ассоциация владельцев кинотеатров попросила правительство о выделении субсидии в 6,5 млрд рублей, но пока ответа нет. Ещё поставили вопрос о досрочном расторжении договоров аренды с ТЦ. Они теперь не выгодны из-за падения выручки.

Еще один путь — увеличить финансирование нашего кинематографа и выйти на кинорынки Латинской Америки, Турции, Китая, Индии и других стран. Но все это длительные процессы, а предпочтения зрителей не легко так просто изменить.

Пока лёгкого выхода из кризиса не видно.

Прогнозы специалистов для улучшения ситуации на осень и на конец года

1) В связи с тем, что сам голливудский кинематограф много зарабатывает на романтизации пиратства, некоторые кинотеатры, чаще всего региональные сдают третьему лицу свой зал для проведения закрытого мероприятия, а это третье лицо на свой страх и риск показывает новые фильмы всем собравшимся, а владелец здесь ни при чём.

2) Создание в Российской Федерации государственных компаний, которые будет закупать зарубежный контент из других стран, в том числе и без согласия правообладателя.

3) Не нужно строить новые кинотеатры достаточно хотя бы сохранить старые.

4) Насущной необходимостью стало создание российских конкурентоспособных лент, учитывая то, что в силу изменившихся обстоятельств и длительного ковидного периода, они могут быть созданы не ранее 2023–2024 годов.

5) Есть смысл вернуться к зарекомендовавшей себя в прошлом системе больших студий со своими собственными творческими объединениями, воспитывать новые кадры, находить молодых талантливых режиссеров.

6) Необходимо возрождение всей кинематографической структуры — от штучных, несетевых кинотеатров с разнообразнейшим репертуаром до создания новой телевизионной «Кинопанорамы», нового Музея кино и здорового киносообщества.

7) В кино и у нас всегда было сложно попасть. Также, как и в шоу-бизнесе, где есть много талантливых исполнителей, но на сцену они не попадают. В кино тоже есть уже готовый список известных режиссеров, имеющих возможность получить бюджетные деньги для снятия фильмов. А молодежи - нет. Надо привлекать такие кадры, устраивать больше всероссийских конкурсов с реальными предложениями работы в отрасли для дипломантов.

Есть возможность возврата голливудских фильмов года через полтора-два. Но будет правильно выбирать среди них для демонстрации не более 50 лучших картин.

Но на сегодня ситуация складывается так: по ожиданиям Ассоциации владельцев кинотеатров «к концу 2022 года совокупный убыток кинотеатров составит более 11,1 млрд рублей. Российским фильмам прогнозируют сборы не более 6,142 млрд рублей.»

С проблемами сталкивается и действующая Программа по поддержке культурных объектов. Государство, в первую очередь в малых городах, увеличивает численность кинотеатров. Но Виктор Рудман, представитель Ассоциации владельцев кинотеатров в Санкт-Петербурге, обращает внимание на следующее: «Начиная с марта 2022 года, субсидии по этой программе ещё увеличили. С 5 млн на кинозал до 9 млн. Это связано, конечно, со сложностью логистики, доставки оборудования для кинозала. Но, практически, купить легально оборудование сейчас просто невозможно. То есть деньги будут выдаваться, а реализовать это будет просто невозможно».

Но не все так безнадежно. По словам экспертов, крупные кинокомпании действительно ушли с отечественного рынка. Но это на словах. Официальных запретов на показы зарубежного кино в России, по словам экспертов, до сих пор нет. Драмы, комедии и боевики по-прежнему входят в репертуар кинотеатров. Но сейчас, в основном, нашего производства. Кинокритик Владислав Пастернак утверждает: «Прошлый год был чрезвычайно успешным для отечественной киноиндустрии. Наши картины были успешны даже во время пандемии. И за время пандемии было снято огромное количество картин. На огромном подъёме находились и российские платформы. Успехи говорили сами за себя. Мы и награды получали, и кассу собирали. Сейчас правительство обещает влить ещё несколько миллиардов рублей в кинопроизводство».

Но все выше перечисленное носит временный характер. Потому что на съёмки новых отечественных блокбастеров нужно большое количество времени. И, если кинотеатры закроются, то где зритель сможет увидеть демонстрацию премьер этих фильмов?

И как итог ко всему выше сказанному: необходимы федеральные проекты поддержки кинотеатров.

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