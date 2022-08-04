«Мёртвая петля» Нэнси Пелоси

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2022, 14:40 Михаил Смиренский,

Пожалуй, никогда единичный туристический авиатур-тур старенькой американки на Тайвань не вызывал такого геополитического мирового возбуждения: за ее полётом следили миллионы наблюдателей, росли тиражи таблоидов и рейтинги ток-шоу, от надрыва теряли голос политологи: такого ажиотажа не было даже во время полета Гагарина! И что же? Да, пожалуй, - ничего…

Сегодня, в век информационного изобилия секретов не бывает: чем активнее и напористее власти какой-либо страны начинают прилюдно врать, тем быстрее на свет является истинная правда. США в этом списке мировых дезинформаторов – бесспорный лидер.

Предстоящий провокационный визит конгресс бабушки Пелоси в Тайбей (безусловно досконально оговоренный в Белом доме – авт.), самим президентом США Байденом подавался миру как невинная предпенсионная и частная(!) поездка старушки по экзотическим мировым окраинам. О том, что для обеспечения этого «частного» тура были задействованы ударные корабельные соединения США, военная авиация, армия дипломатов, и вся агентурная сеть ЦРУ, Байден предпочел не вспоминать. Может, и впрямь забыл, может ему в шпаргалку эту информацию просто не стали вписывать, чтобы старик прилюдно опять чего-нибудь не перепутал: например, не назвал Тайбей Киевом.

Также нигде официально старались не упоминать и о том, что этот «частный» тур Нэнси Пелоси обошелся американской казне почти в 100 млн. долларов! Конечно, по сравнению с десятками миллиардов (!), уже разворованных совместным предприятием «Америка-Украина» - это пустяк, но американским домохозяйкам в ежедневно дорожающих супермаркетах или дальнобойщикам в очередях на пустых бензоколонках так не кажется. Из последних публикаций американских СМИ.

The Wall Street Journal: - «Пелоси объявила о своем эготуре. Байден был слишком слаб, чтобы остановить ее… Вся эта буря была ненужной и только подтверждает, что Байден не может ничего предвидеть, руководить или контролировать….»

- «… Эта поездка выглядит как целенаправленная провокация! Какую пользу это может принести? Это все равно, что в театре кричать «пожар»…»

- «… Америкой еще никогда не руководили так слабо. Поездка Пелоси ради собственного «эго» не только рискованная, но и безрассудна!» и т.д.

Конечно, газеты правы: Тайвань всегда был и до сих пор является неотъемлемой частью материкового Китая, несмотря на провозглашенную на острове «самостийность», и власти КНР никому не позволят эту целостность разрушать. США – тем более! Отсюда и недвусмысленные заявления Пекина об обязательном «жестком» реагировании на этот безрассудный визит 83-летней старушки на остров. Отсюда – и начавшиеся масштабные учения китайской армии на суше и на море вокруг острова. Отсюда – и громкие сигналы тревоги гражданской обороны на улицах китайских городов. Отсюда – и уже введенные первые экономические санкции против мятежного острова. И ведь это только начало: Китай никогда не бросался в «омут мести» с головой: его политические решения всегда были выдержанными и мудрыми. Уж что-что, а ждать в Азии умеют…

Она улетела и не обещала вернуться?

А зачем, собственно Нэнси Пелоси вдруг решила на 9-м десятке ломануться на Тайвань? Тем более, что с этим самопровозглашенным и самостийным «государством» у США нет даже дипломатических отношений (что не мешает Вашингтону регулярно поставлять туда неучтенное оружие – авт.), остров не находится под юрисдикцией США, а главной экономической ниточкой является, пожалуй, то, что Тайвань лишь обшивает весь мир джинсами с американскими наклейками! И ради этого старушка Пелоси гоняла туда государственный Боинг американских ВВС?

Конечно, нет. Просто американские старцы, ухватившие власть в США, до сих пор находятся в эйфории от того, что натворили на Украине, которая могла бы и сейчас быть «самостийной», гнать забористую горилку и разворовывать свой бюджет хоть и не так «щиро», как сейчас, но хотя бы достойнее.

Решив сделать Тайвань такой же бессловесной управляемой площадкой, США конечно просчитались: американскому послу в Пекине уже официально заявили, что Штаты «должны заплатить за свои ошибки!» Когда такие фразы произносят дипломаты, значит ситуация уже перешагнула «красную черту».

На фоне этого международного скандала о себе решила напомнить и переполошившаяся Украина: из какого-то бункера Зеленский обратился к китайским властям с призывом…поддержать и его лично, и европейские антироссийские санкции! Окончательно с ума что ли сошёл в своем подвале? Этак вскоре будет требовать от китайцев прилюдно орать: «Слава Украине!» - героин и не на такое безумие толкает…

А госпожа Пелоси, наделав так много шума, сверкнув надежной вставной челюстью и зачитав по затертой шпаргалке продолжение нескончаемой американской басни о «приверженности на десятилетия США демократическим принципам Тайваня», в том же арендованном Боинге ВВС свалила на родину.

С собой увезла врученную ей главой островной администрацией «Бирюзовую перевязь Ордена Благожелательных облаков». С ней бабушка к тем облакам и взмыла…

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