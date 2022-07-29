«Бермудский треугольник» научного флота

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29 июля 2022, 10:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: artinvestment.ru; Научно-исследовательское судно «Академик Сергей Вавилов»

Материал "АН" "Арктика - территория пиара" наделал удивительно много шума в Миннауки и выше. Говорят, что команда "На выход с вещами" уже отдана замминистру, "герою" многочисленных публикаций в нашем издании Алексею Медведеву. Удивительно не то, что его "ушли", удивительно, как он почти десять лет удерживался в своем кресле. Но вот хватит ли у министра Фалькова желания и аппаратного веса разгрести эти авгиевы конюшни до конца?



Скажем тривиальную вещь – ведь состояние отечественного научного флота, его экспедиционный потенциал, определяющий присутствие России в Мировом океане, дело, именно с большой буквы, Государственное, и делать его так, как делали до сих пор недопустимо.



Несколько лет назад в "АН" прошел цикл материалов о плачевной ситуации с научным флотом России под общим названием "Научная Цусима". Суть в том, что регулярно выделяемые из бюджета деньги явно недостаточны, да и те, Министерство доводит до исполнителя с колоссальным запозданием, научный флот ремонтируется через пень колоду, постоянно на грань срыва ставятся важнейшие экспедиции. Ответственная за весь этот хаос с научным флотом страны министерская «команда», где ключевую роль играют зам. министра А. Медведев и клерк госпожа Наталья Голубева, по образованию и стажу работы никакого отношения к организации океанологических исследований не имеет. Выделенный по прямому распоряжению Президента Путина ежегодный миллиард рублей расходуется волюнтаристически и очевидно непродуктивно.



После скандала только назначенный министр Валерий Фальков сумел как-то немного смягчить ситуацию, но то ли по приказу свыше, то ли "по щучьему веленью по чьему-то хотенью, оставил всех игроков на поле борьбы с научным флотом России при своих должностях и погонах. И как говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин: «Никогда такого не было и вот опять!»



В год проведения СВО, последовавших за этим санкций, в том числе и логистических, все внимание государства вынуждено и закономерно приковано к "северам", приковано к морской Арктике. Это и Северный морской путь, это и разведка ископаемых, и потепление климата на арктической погодной кухне, и крупнейшие в мире захоронения радиоактивных отходов и пятое, десятое, сотое. Минобороны ставит атомные подводные лодки на охрану СМП, МИД говорит, что наши научные арктические открытия - архиважнейший геополитический фактор! И это справедливо не только для Арктики, но и для всего Мирового океана с его огромными ресурсами.



А что творят подчиненные Валерия Фалькова из креатуры его зама Медведева? А вот что (пока лишь несколько примеров!):



Из-за невыделенных Миннауки средств НИС «Академик Сергей Вавилов» тупо стоит у причальной стенки и его передвижение запрещено службой Морского регистра (РМРС). Второй флагман «Академик Мстислав Келдыш» уже два месяца не может выйти в море в плановые экспедиции из-за технических неисправностей. А за этими экспедициями государственные задания огромной важности. В Дальневосточном научном центре основной научный флот – два крупных НИС мертво «прикованы» к причалу. Неисправности судов (о чудо!) возникли из-за того, что кто-то в Миннауке не перечислил вовремя денег на ремонт. Судя по всему и запланированная федеральным проектом "Наука" модернизация этих судов накрылась, как говорят в народе, медным тазом.



Суда стоят, экспедиции сидят на берегу. Бюджетные деньги на них выделены и зачастую уже потрачены на подготовку к экспедиции. Например, на "Вавилове" в сентябре запланирована уникальная климатическая программа с привлечением самолета-лаборатории Ту-134 «Оптик». Работа "тушки" уже оплачена из госбюджета, а это 25 млн. рублей.



Кто конкретно ответит за эти 25 миллионов? Уходящая натура Медведев? "Надежная", как весь научный флот г-жа Голубева? Что будет докладывать министр Фальков президенту Путину о ходе выполнения нацпроекта "Наука": "Все хорошо, вот только сорваны к чертям госзадания по Арктике?" Не думаю. А врать самому президенту Фальков не будет. Чревато.



Грустный-прегрустный анекдот о руководителях российской морской наукой. Довелось в прошлом году науки и технологий прочитать официальное письмо чиновницы Т. Дабижи из Миннауки, в котором она требует назвать ей имя и отчество учёного по фамилии Персей, в честь которого названо первое научно-исследовательское судно Плавучего морского научного института в двадцатых годах прошлого века! Имя и отчество "ученого Персея"! Помилуйте меня, но это уже даже не смешно...



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