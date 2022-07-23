Арктика - территория пиара

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2022, 11:45 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Если набрать в любом поисковике "Арктика конференция", то вывалится несколько десятков ежегодных форумов и встреч по арктической теме. И проблемы микропластика, и обсуждение Северного морского пути, и добыча углеводородов, которая "вот-вот начнется" уже лет пятьдесят и т.д. и т.п.



На днях правительство должно утвердить и план развития Севморпути до 2035 года стоимостью под два триллиона рублей. В нем заложено много нужных и полезных инициатив: запуск регулярной линии по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск до портов Дальнего Востока и обратно частотой минимум два круговых рейса в год; строительство 12 портовых терминалов и модернизация двух существующих; постройка 153 новых судов, включая 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота; формирование арктической спутниковой группировки, развитие аварийно-спасательной инфраструктуры, гидрографическое, гидрометеорологическое, медицинское и кадровое обеспечение.



Как обычно, запланировано и привлечение частных инвестиций. На два триллиона бюджетных, частники должны вложить около 15,6 триллиона своих рубликов. Уже подсчитано, что это обеспечит прирост валового продукта на 28,5 триллиона рублей и налоговые поступления во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в размере 16,3 триллиона.



Одним словом - "жизнь кипит". Все при деле. И чиновники, и акулы капитализма, и эксперты, сидючи на диванах, рассуждающие об Арктике и ее потенциале. Понятно, что через 13 лет, когда настанет время подводить итоги, большинство действующих лиц поменяется. И спросить: "Где результаты, Зин?" будет просто не с кого.



А спрашивать, похоже, придется. Дело в том, что Арктика до сих пор рассматривается как сырьевой полигон 21-го века, как "кладовая ресурсов" на черный день. Поэтому ей занимаются все, кому не лень. Исключая, разумеется, профессионалов. Один знакомый академик, за плечами у которого под тридцать ежегодных северных экспедиций, недавно рассказывал, что на очередной арктической конференции из двух тысяч участников было всего два человека, которые так или иначе причастны к изучению "кладовой". Остальные к Арктике не имели отношения от слова "совсем".



Наука, особенно большая академическая наука, способная рассматривать вопросы в мультидисциплинарном разрезе не просто отстранена от арктических исследований, а даже от экспертной оценки. Бизнес, которому по закону требуется экологическая экспертиза, например, на углубление портов СМП, ждет только положительных результатов. Многие корпорации даже завели себе карманные научные отделы, которые на любые вопросы отвечают "одобрям-с". Неуправляемым же экспертам проекты просто не направляются.



Стратегией развития занимаются загадочные люди. Например, активно пиарит себя как эксперта некий Проектный офис развития Арктики. В руководстве которого нет ни одного, повторюсь, ни одного (!) ученого, имеющего хотя бы малейшее отношение к северным территориям. Одни журналисты, пиарщики и экономисты. Но туда же - всерьез обсуждают проблемы микропластика: "Ужас, ужас, ужас!"



Между тем, по пока неподтвержденной официально информации, в этом году впервые за многие годы Миннауки сорвана программа арктических исследований. Вновь не выделено денег на ремонт судов. В новостных лентах сообщается только об экспедиции загадочного плавучего арктического университета на судне "Профессор Молчанов", которая не имеет никакого отношения к фундаментальной науке. Зато к большому и дорогому пиару на арктической теме ещё как...

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