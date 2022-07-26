О чем молчит ВИР?

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26 июля 2022, 15:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Журналисты высокопоставленных пулов знают, что эпоха открытости чиновников закончилась. "Меньше слов - больше дела" - вот лозунг сегодняшнего дня. Тенденция золотого молчания докатилась и до уровня на порядок ниже, например, до традиционно открытых директоров научных институтов. Вероятно, собственная судьба нынешних научных управленцев волнует их сильнее, чем судьба порученного дела. Что же: "Бывали хуже времена, но не было подлей".



Несколько дней назад начался снос "уникального, не имеющего аналогов, инновационного, прорывного и прочая" фитотрона Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, проще говоря, ВИРа. "АН" написали об этом в материале "ВИР рубят, фитотроны летят". Написали, очень надеясь получить конструктивный ответ от директора ВИР госпожи Хлесткиной.



Действительно - если всего четыре года назад построили дрянь, которую надо сносить, истратив пару сотен миллионов рублей на постройку и несколько миллионов на снос, то где обращения в прокуратуру и МВД? Ведь налицо некие незаконные действия предыдущего руководства. Но если фитотрон хороший, рабочий и нужный стране, то зачем его сносить и что будет на его месте?



Как бы поступил руководитель, который действительно отвечает за вверенное ему государственное дело? Позвонил бы, благо телефон имеется, или, если лень сходить с Олимпа, поручил бы ответить своему советнику и пресс-секретарю объяснить позицию института. Но внятного ответа от сибирячки Хлесткиной, которую неожиданно для многих несколько лет назад глава ФАНО Котюков вдруг поставил командовать головным ВИРом, мы так и не услышали.



"Скромность" нынешнего директора когда-то легендарного Института растениеводства вообще не знает границ. Она предпочитает говорить о чем угодно, кроме проблем ВИРа. Любимая тема интервью, которые легко найти в Сети, грандиозные успехи института, сделанные под ее, Елены Константиновны, чутким руководством. Именно сейчас деревья стали зеленее, вода мокрее и так далее. В научной компетенции г-жи директора, которая при этом до сих пор почему-то носит скромное звание профессора РАН, мы, конечно, нисколько не сомневаемся, но вот, скажем так, гражданская позиция вызывает вопросы.



Конечно, после реформы РАН от того печального 2013 года, всеми имущественными и земельными вопросами научных институтов ведает не Академия или сам институт, а чиновники из Миннауки. Но путем многолетнего эксперимента и согласно законам отрицательной селекции установлено, что последним как минимум безразлично, что происходит в российской науке. Они привычно берут под козырек под любое решение своего начальства.



Например, по данным "АН", сейчас в правительстве рассматривается предложение о расширении федеральной территории «Сириус» для создания Национального центра по подготовке сборных команд Российской Федерации. Дело очень важное и нужное. Особенно сейчас, когда национальные сборные выступают на крупных соревнованиях (если их допустят международные спортивные преступники!) без флага и гимна. Проблема в том, что в зону расширения попадают Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр Российской академии наук, Федеральный научный центр пчеловодства, Адлерская опытная станция Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова.



Директор последней Александр Бойко на парламентских слушаниях рассказал, что на землях Опытной станции сегодня сохраняется несколько тысяч образцов субтропической флоры, часть из которых уже не встречается в естественной среде, расположены эталонные посадки фейхоа, киви, инжира и других субтропических плодов. Такой коллекции в России больше просто нет. Ученый совет ВИР, руководство РАН просят, думая о расширении "Сириуса", не забывать и о науке. Не слышно только аргументов самого директора ВИР, как не слышно и позиции подчиненных министра науки Фалькова. Зато потом как удобно все будет валить на правительственное решение!



Конечно, возможно, мы ошибаемся и Елена Константиновна вместе с 17 своими заместителями, помощниками и советниками на несколько сотен научных сотрудников и работников аппарата бьется как лев за Адлеровскую станцию. Просто молчит из скромности. Но тогда еще вопрос: почему лидер «Эсеров» Сергей Миронов направил обращение министру Фалькову с просьбой провести аудит центра генетических ресурсов, который возглавляет профессор РАН Елена Хлесткина?

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