ВИР рубят, фитотроны летят

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28 июня 2022, 13:00 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

К извечным российским бедам: "дураки, дороги, воруют", необходимо причислить еще одну - обманывают руководство страны. Обманывают настолько беспощадно и цинично, что законодателям пора подумать об изменении УК РФ. Например, чиновники, отвечающие за промышленность, на докладе Владимиру Путину говорили о миллионах "отечественных автомобилей". А тут раз, мировые автогиганты ушли топ-топ ножками из России, и оказалось, что своих то и нет. Теперь зовем китайца авто "Москвич" делать. И несть числа таким примерам...

Несколько лет назад Михаил Котюков, тогда главный чиновник от науки, докладывал президенту Владимиру Путину, что в стране создан "Современный программно-технологический комплекс по изучению генофонда растений в искусственно регулируемых условиях в несколько раз ускорит селекцию отечественных сортов овощей и зерновых для российских фермерских хозяйств". Проще говоря: институт растениеводства (ВИР) им. Вавилова.

Федеральная и специальная пресса заходилась в восторге: "эта грядка накормит весь мир", "не имеет аналогов в мире", "импортозамещение", "продовольственная безопасность"... Одним словом: "Ура! Мы победили!" На строительство этой теплицы Котюков, в частности, выложил тогда 28,2 миллиона бюджетных рублей. Добавили и федеральных денег.

Но "что-то пошло не так", и прорыва не получилось. Вот что писали "АН" спустя некоторое время после открытия этого, прости господи, фитотрона: "За 118 миллионов рублей построили обычную стеклянную теплицу площадью 1460 кв. метров. При этом 1 гектар – 10 тысяч «квадратов» – современной автоматизированной селекционной теплицы стоит примерно 120 миллионов. И дело даже не в зарытых деньгах. Проблема в том, что никаких прорывных сортов там вывести невозможно. Господин Котюков просто сказал неправду". Это слова бывшего директора ВИР, академика Драгавцева.

И вот буквально на днях на сайте госзакупок появилась новая информация о фитотроне. Увы, печальная. "Выполнение работ по демонтажу программно-технологического комплекса по автоматизации обработки и контроля качества высокоценных экспериментальных культур «Фитотрон» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московское шоссе, д.11". Заказчик тот же ВИР, только ныне он какой-то там очередной федеральный центр супер мирового уровня и даже круче! "Мы строили, строили и наконец построили"...

То есть, больше сотни миллионов рублей вбухано в никому не нужные теплицы, которые ржавели семь лет и ещё почти 6 миллионов надо отдать парням из солнечной Средней Азии, чтобы их сломать! Такая вот экономика по-русски.

Может быть, кто-то ответил за это? Нет. Котюков считает госбабки в Минфине. Его зам по сельхознауке Вугар Багиров до сих пор в своем теплом кресле уже при новом начальнике Фалькове. Бывший директор ВИР Дзюбенко, который пробил с помощью Багирова это масштабное разбазаривание госсредств, то ли в безмятежной эмиграции, то ли на сытой пенсии.

Нынешнее руководство "центра супер мирового уровня", который накормит весь мир, молчит, как партизан на допросе. Их можно понять: не состоявшийся член-корр РАН директор "центра мирового уровня" Хлесткина, вероятно, думает как обеспечить 17 (!) своих замов, помощников и советников хотя бы какими-то трудовыми обязанностями (с зарплатами, уверен, у них все в порядке!). "Молчание - золото" - это вообще девиз Елены Константиновны. Но об этом стоит поговорить отдельно.

Возвращаясь к истории со злосчастным фитотроном. Растраченные деньги это не самое страшное в этой мерзкой истории. Самое страшное, что руководство страны, похоже, уверено, что такая необходимая штука у нас есть. Ведь о его сносе президенту никто не докладывал? Так ведь, господин министр Валерий Фальков? И, следовательно, разработка действительно серьезного фитотрона федерального уровня, которую академик Драгавцев вел много лет, уйдет в болото чиновного отношения: "Не видим потребности". И молчание Хлесткиной в этой ситуации уже не золото, а полная ему противоположность.

И ещё вопросик. Интересно, а что собираются построить на этом "пушкинском месте"? Когда-то оно было вожделением предшественника ДОМ.РФ. Место, уже расписанное под коттеджи, удалось отстоять. Неужели все возвращается на круги своя?

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