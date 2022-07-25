Надо выявлять и поддерживать эффективные патриотичные неправительственные структуры

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июля 2022, 23:37 Источник: Дмитрий Михайлин

Хозблок у меня на даче строили баптисты. Я, разумеется, нанимал их не как баптистов, а как хороших строителей, но выяснилось, что они - баптисты. Несколько парней лет по 25-30. Я с ними беседовал. Все, как один - патриоты России, поддерживают Путина и СВО, "ватники" похлеще меня.

Я про них вспомнил, когда узнал, что Совбез решил устроить шмон в религиозных организациях на предмет иностранного влияния. Ясное дело, что "мои" баптисты попадут под проверки одними из первых - западное влияние, то-се. И я сильно сомневаюсь, что у мелких чиновников, особенно в регионах, достанет такта, знаний и опыта определить - волки перед ними в овечьей шкуре или агнцы. Просто нет таких процедур, которые позволяют понять - любит человек Родину или нет. А уж какой он религии принадлежит - вопрос десятый.

Как справедливо заметил православный богослов Сергей Худиев, "идея, что российские протестанты хорошо подходят на роль «агентов влияния» правительства США, устарела лет на двадцать. Скорее, протестанты в США подходят на роль агентов влияния России – в чем их и обвиняют. Христиане (разных исповеданий) – естественная опора той политики «умеренного консерватизма», которую проводит Россия".

Но многие ли из компетентных органов способны разобраться в этих тонкостях?

Или вот проводят проверки российских НКО. У нас в «Русских репортерах» тоже проводили. Зампрокурора оказался интеллигентнейшим человеком, толково объяснил, в чем мы неправы и вынес предписание устранить мелкие нарушения, не применив никаких санкций.

Но у наших коллег в одном из регионов страны (пока не буду называть, но если возникнут фатальные проблемы, назову, конечно) ситуация была прямо противоположная. «Со мной разговаривали, как с преступником, — рассказывает коллега, директор околожурналистского НКО. — Провели выемку документов. Допросили всех сотрудников и партнеров. Не на основании ничего, без подозрений в чем-либо — просто «текущая проверка». При этом стилистика общения такая, что мы просто враги народа. А мы, сам знаешь, про культуру и за наших».

Разумеется, глупо давать врагу шанс подрывать себя изнутри. Но еще глупее — и сильно опаснее — настраивать против государства абсолютно лояльных ему людей. Я не про то, чтобы заигрывать, я про то, чтобы осознавать, что своих гораздо больше, чем чужих. И не делать из своих-чужих.

Это тот случай, когда кнутом надо действовать сильно ограниченно, а пряником — анлимитед. Надо выявлять, вычислять и поддерживать эффективные и патриотичные неправительственные структуры, и делать это крайне бережно, чтоб не сказать — нежно. Не столько искать врагов, сколько вычислять друзей. Придавать ускорение этой пассионарной энергии, а не глушить её.

Потому что любовь — а мы про любовь — категория крайне тонкая. От ненависти до любви известно, сколько. И обратно — ровно столько же.

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