В Саудовской Аравии не приняли условия Джо Байдена

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июля 2022, 16:18 Михаил Смиренский,

wikipedia.org

Я с тоскою смотрю на бархан: вглубь песков ушел караван… Этот короткий куплет некогда модной советской песенки сегодня можно смело считать самым полным и достоверным отчетом провальной поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Почему провальной? Судите сами.

На ринг вызываются…

Для начала необходимо понять, что в условиях нынешнего катастрофически низкого рейтинга в США самого Байдена и постоянно ухудшающейся там экономической ситуации вынужденный визит президента США в страну, которую он лично пообещал некогда сделать «мировым изгоем» - унизителен и для него самого и, что главное, для тех, кто затащил его в Белый дом и сделал президентом. В мировой геополитике такие отчаянные «косяки» не остаются незамеченными и тем более – безответными. Нечто похожее произошло и со «спящим Джо».

На Ближний Восток он двинулся с единственной целью: упросить мировых нефтяных магнатов-саудитов примкнуть к его провальным санкциям против России, увеличить добычу арабского «черного золота» и тем самым обрушить мировой спрос именно на наши энергоносители.

Сначала Белый дом решил по привычке таковую задачу Эр-Рияду поставить одним телефонным звонком. Однако ни король, ни наследный принц Саудовской Аравии… просто не стали брать трубку «горячей линии», что уже было предвестником грандиозного и политического, и дипломатического международного скандала. Однако Байдену пришлось молча проглотить томительное ожидание с трубкой в руке, откуда бесстрастный робот вещал в президентское ухо о том, что «абонент недоступен». Скорее всего, более оскорбились те, кто и сделал на Байдена ставку, усаживая его на трон Белого дома. А таковые ставки исчисляются уже не деньгами, а геополитическим господством. Значит – миллионами человеческих жизней, среди которых и жизнь самого Джо Байдена не более, чем хилая искорка в огромном мировом пожаре, вспомним трагедию Джо Кеннеди…

Кураторы мирового закулисья просто «по понятиям» приказали своему ставленнику лететь на Восток и исправлять ситуацию «как хочешь». Для некоего опреснения фатальной поездки в трэвел-график Байдена вписали и посещение Израиля. Правда, ни премьер той страны, ни сам Байден, похоже, так и не поняли до конца – зачем?

На деле же получилось так, что и этот израильский заезд Джо по привычке опошлил до полной невозможности, сначала забыв, в какой стране он находится, а затем пообещав «хранить честь холокоста»! Для всех иудеев подобная оговорка – осознанная и звонкая пощечина их национальному самосознанию и памяти о миллионах загубленных жизней во время этого самого холокоста, которому впавший в острый маразм Байден собрался «хранить честь»! На фоне сказанного уже никого не удивило и очередное бессмысленное топтание американского президента в аэропорту Бен-Гурион, пока местная служащая не включила главе США необходимый «круиз-контроль» и не развернула его в нужную по протоколу сторону. В дополнение позора, один из охранников Байдена, очевидно напившись в местном баре, там же избил…израильтянку. Был немедленно отправлен в США, видимо в «действующий резерв», хотя любого другого наверняка надолго оставили бы на «земле обетованной» за решёткой.

С таким промежуточным не радостным багажом Байден прилетел в Саудовскую Аравию.

В горячей пустыне не видно следа…

О том, что его визит в нефтяное государство не вписан королевским протоколом в vip-мероприятие №1, стало понятно сразу после приземления президентского Боинга.

В отличие от шикарного приема, который саудиты оказали в 2018 году Владимиру Путину (с огромным российским триколором, почетным эскортом королевских гвардейцев на элитных арабских скакунах, предоставлением отдельного дворца из личного владения королевского семейства и т.д.), Байдена встретили как рядового чиновника Белого дома. Во-первых, на аэродром не приехал король Саудовской Аравии, не был выстроен почетный караул, а встречали президента США лишь…губернатор Мекки и посол Саудовской Аравии в США, что по табели о рангах положено разве что губернатору какого-либо американского штата. Почему?

Язык твой – враг мой!

Вступив в должность в 2021 году, Байден тут же пообещал превратить королевство в «страну-изгой» из-за убийства диссидентствующего журналиста «Washington Post » Джамаля Хашогги якобы по приказу наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана. Скандал случился нешуточный: на Востоке подобные голословные обвинения, тем более в адрес венценосной семьи, не прощают. И тем более – не забывают. С тех пор наследный принц, по сути уже давно управляющий всем королевством, с главой Белого дома лично не общался. Отсюда – безответные гудки в телефоне Байдена и позорное «абонент не доступен».

Нынешний визит мог бы как-то если не устранить напряженность между Вашингтоном и Эр-Риядом, то хотя бы несколько ее ослабить, тем более, что с протянутой рукой в горячие пески прилетел именно Байден, а не наоборот, но… Президент США уже и во время нынешнего визита не придумал ничего умнее, как громко продублировать свои прежние заявления, по сути снова обвинив и Эр-Рияд, и принца Мухаммеда в убийстве журналиста: «Я тогда был прямолинеен. Я сегодня был прямолинеен. Я пришел сюда не для того, чтобы встретиться с наследным принцем…»

Байден вновь слукавил: целью его визита, зашторенного встречей с другими представителями нефтеносных стран Персидского залива, конечно была попытка «уломать» именно саудитов помочь ему давить на Россию. Но попытка эта похоже провалилась: по прибытии в дворец Аль-Салам Байден вместо рукопожатия ткнул встречавшего его наследного принца сжатым старческим кулачком, что тут же было отмечено и журналистами, и наблюдателями как неуважение, если не как угроза. Остальным встречающим его официальным чинам Байден руки таки пожал…

Оскорбить хозяина в его же доме, тем более – на Востоке – поступок неосмотрительный, как и неверно вставленный в гранату запал. Безусловно, и будущий король Саудовской Аравии, ныне – наследный принц Мухаммед Бен Сальман этот визит оставил в памяти «на потом».

P.S. Горячее солнце. Горячий песок. Горячие губы: хоть нефти глоток!

А пока на все слезницы американского президента удвоить, а то и утроить добычу нефти в регионе в пику России, принимающая сторона туманно ответила, что если она и сможет увеличить нынешнюю суточную добычу «черного золота» в 12 млн. бареллей, то лишь до ….13 млн. баррелей в сутки и точка! Несмотря на это, Белый дом сразу успел выкрикнуть в мировое медийное пространство о том, что Байден своей «изысканной дипломатией» все же добился от саудитов увеличения добычи нефти на 50%: трепещи, Россия! Наврали конечно как всегда…

Сам президент США тут же уверил американцев в том, что результаты его визита в Саудовскую Аравию те смогут почувствовать уже «через пару недель».

Вполне возможно, что именно это обещание он сдержит, а потому не удивлюсь, если к тому времени на местных АЗС будут висеть таблички «Бензина нет, ближайшие доступные АЗС – в России».

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