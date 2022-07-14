Миннауки и Минсельхоз, не афишируя, тихонько обменялись «крепостными» учеными

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14 июля 2022, 12:39 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Очень утомительно, но профессионально полезно читать официальные новости министерств, которыми ты интересуешься. Например, новости Миннауки. Среди потока славословий министру (а даже там случается перлы!) иногда проскакивает информация, которую надо бы заметать под ковер.

Так, 11 июля, как мышка тихо, прошла новость о том, что министры махнулись не глядя научными и образовательными учреждениями. В Минобрнауки Минсельхоз передает аж 11 сельскохозяйственных вузов. Одиннадцать, леди и джентльмены! Взамен всего ничего: тоже одиннадцать "подведов" МОН.

"Подумаешь, - протянет сквозь дрему обыватель, - им наверху виднее". "Ипон Минсельхоза. Сиюминутное решение, которое очень дорого обойдется нашим детям!" - скажет специалист. "Пипец!" - уточнили эксперты. И правы, видимо именно последние.

Во-первых, обмен, конечно, не просто неравноценный, он унизительный. Миннауки отдали аграрные вузы, как говорится "широко известные в узком кругу". Чем, например, славен Государственный аграрный университет Северного Зауралья? А Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова? Наверное, в Северном Зауралье или в Пермском крае эти вузы действительно глыбы, утесы науки. Но только на региональном уровне.

А теперь "имена" тех, кто уходит из-под министра Фалькова. Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Федеральный исследовательский центр картофеля им. А.Г. Лорха, Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы; Всероссийский научно-исследовательский институт сои... И так далее и им подобные. Особняком стоит Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко. Его тоже - в Минсельхоз!

Ученые именно этих центров обеспечили России нынешнюю продовольственную безопасность. Ученым именно этих центров надо в ноги кланяться тем, кто сегодня наживается на экспорте зерна вообще, и пшеницы в частности. Именно они в 90-ые фактически повторили подвиг своих коллег из Института Вавилова: спасли коллекции.

В руководстве передаваемых Минсельхозу научных центров пока нет понимания: "Зачем? Почему? Что будет?"

"Трудно сказать, будет ли польза от переподчинения. С одной стороны может усилиться взаимодействие с сельхозпроизводством и результат наш будет оцениваться по реально созданным и внедрённым сортам и технологиям, а не по публикациям в иностранных и иных журналах. Но для нас важно будет ли реально увеличено долгосрочное финансирование на исследования и развитие материально-технической базы или чиновники продолжат «отжимать» лакомые куски земель и имущества", - емко прокомментировал решение один из руководителей.

Опасения ученых понятны. В Миннауки они занимались "загоризонтными исследованиями" в рамках и в духе госзаданий. Это был приоритет. В Минсельхозе приоритеты по определению иные: дай новые сорта здесь и сейчас. Это не хорошо и не плохо - это просто две разные задачи. Две разные науки: фундаментальная и прикладная. Можно, конечно, забивать гвозди электронным микроскопом. Можно, но зачем?

Конечно, нашего мнения о переподчинении сейчас никто не спрашивал", - рассказали ученые. И действительно - зачем? «Крепостные» должны быть всегда счастливы.

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