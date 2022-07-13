Критика «нечистого» разума

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2022, 12:56 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Предстоящие выборы Президента РАН вызывают неоднозначную реакцию в научном сообществе. И дело даже не в личностях кандидатов, во многих откликах "с мест" критикуется само существование Академии в ее нынешнем виде и с наличным личным составом. И, право, некоторые из претензий вполне справедливы.



Далее просто приводим цитаты из письма в редакцию, подписанном Сабиром Тишаевичем Захировым, доктором биологических наук, профессором.

Самое лучшее, что может сделать сегодня или завтра президент Российской академии наук – это возглавить ликвидационную комиссию или вместе с Правительством разработать план масштабного сокращения РАН.



Научных достижений нет. Ученых кот наплакал. Зато академиков уже больше, чем старших лаборантов, а число вице-президентов РАН превышает число Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации.

Так вот, пусть в Российской академии наук, как в свое время в АН СССР, будут 300-350 высокооплачиваемых ученых, достигших высот Большой науки, чем кормить за государственный счет 2000 кого попало.



И еще хочу сказать, что в Российской империи члены Академии наук, в отличие от нынешних академиков и членов-корреспондентов, не были обременены «пожизненными академическими стипендиями и бесплатным отпеванием». Императорские академики имели только три скромные привилегии: вязанка дров на зиму, ежедневный бесплатный обед в университетской столовой и право внеочередных публикаций в академических изданиях.



Также в те далекие времена в Академии наук действовало правило: если академик надолго уезжал в заграницу, то он освобождал академическое кресло. В сегодняшней РАН некоторые ее члены, разбежавшиеся по разным америкам и работающие на чужого дядю, продолжают сохранять за собой рабочее место и получать академические выплаты.

Недавно президент РАН А.М.Сергеев заявил, «…что отношение членов РАН к очередной антирановской волне откровенно брезгливое», и что он, Сергеев, это, естественно, разделяет. В этой связи хотелось бы знать, а испытывают ли члены РАН, в том числе и уважаемый Александр Михайлович, чувство брезгливости к тем своим коллегам, которые превратили штаб научных исследований в дойную корову для себя и бездарных членов своей семьи.

Праздновать в 2024 году 300-летие со дня учреждения Российской академии наук с нынешним ее составом стыдно и позорно".



Позиция профессора Сабира Захидова, крайне резкая позиция, не единична. Ее разделяют столь достаточное число представителей научной общественности, что не обращать внимание на нее, означает просто дуть против ветра.



Любая критика со стороны всегда на чем-то основана. Например, в начале этого года Президент РАН Александр Сергеев попросил Президента Владимира Путина увеличить стипендии аспирантам, влачащим нищенское существование. Прошу прощения, это мне приснилось. Конечно, не аспирантам, а академикам и член-корреспондентам. Первые получают 100, вторые 50 тысяч в месяц.

Неуместность просьбы отметили очень многие. "Разве члены РАН бедствуют? Нет, не бедствуют. Живут себе припеваючи. Иначе не выстраивалась длинная очередь за академическими стипендиями каждый раз при объявлении выборов в РАН.

Более того, многие члены РАН работают в Московском университете и других вузах страны, занимая высокооплачиваемые должности ректоров, деканов, заведующих кафедрами, профессоров и т.д. и т.п.

Члены РАН занимают руководящие места в академических институтах, а по истечению срока пересаживаются из директорского кресла в кресло так называемого Научного руководителя Института, и на этой позиции продолжают получать немалые денежные вознаграждения.



Практически все члены РАН имеют по несколько грантов, получают огромные стимулирующие надбавки за участие в бесчисленных публикациях, прикреплены к ЦКБ, где лечат бесплатно и качественно. У членов РАН пенсии по старости в несколько раз выше, чем у ученых.



Кстати, уважаемый Александр Михайлович, почему бы Вам не обнародовать суммарные доходы руководства РАН и членов РАН".



Кстати, предложение профессора Захидова об открытости доходов представляется вполне конструктивным. И пошло бы на пользу, особенно сейчас, в разгар предвыборной борьбы.



Есть ещё один вопрос, крайне щепетильный. Публикационная активность, столь любимая начальниками науки, некоторых научных руководителей у простого люда вызывает удивление.

"В 2020 ковидном году опубликовал 29 (!?) статей, а за 2021 год - 22 статьи. А всего у уважаемого академика 525 статей и 25 книг (!?)". Не буду продолжать цитату о том, что Толстой и Горький в гробах крутятся - оба были весьма писучими писателями. Не буду также и говорить о каком академике-секретаре это сказано, кому надо поймут.



Эти и другие претензии к Академии со стороны профессора Захидова и многих представителей простой не академической научной общественности - не наезд на РАН, не участие в заказной "антиакадемической" компании. Это мнение народа, которое как известно, "глас божий". И претендентам на пост Президента РАН можно было бы снизойти и ответить. Спокойно, взвешенно и профессионально.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции