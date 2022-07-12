За МКАДом: взгляд

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июля 2022, 08:46 Светлана Крылова

Живу в провинции. В хрущёвской пятиэтажке. Купила здесь маленькую квартирку в качестве рабочего кабинета – чтобы можно было работать ночами, не тревожа покой родных, кто ночами привык спать…

Я – писатель, я ночами не сплю, пишу, пока все спят, пока тишина вокруг.

Оказалось, что не все спят ночами. Не все. И – вовсе не писатели, как я, которые тихо сидят и стучат по клавишам ПК… а просто – узбеки! Да-да, узбеки, мигранты, сняли квартирку выше этажом. И жизнь моя превратилась в ад.

Честно!? Либо их убить, либо самой повеситься! Это уже невыносимо!

Хрущёв, конечно, был героем своего времени – расселил людей по квартиркам, где и туалет и кухня есть. После всеобщего жилья – коммуналок и общежитий – наверное, это был рай. Респект ему, Хрущёву.

Но теперь!? В 21 веке!? Когда человек среднего класса, не может по своим скромным доходам, позволить себе купить жилище круче «хрущёвки» – что ему делать!? Подскажите мне?

Мигранты.

В данном случае – узбеки.

15 человек в однокомнатной квартирке.

Не пьют. Улыбчивые, отзывчивые…. ЧУЖИЕ. Подчёркиваю: чужие.

Чужая громкая речь (в «хрущёвках» слышимость ой-ёй! Хоть вечно ходи в берушах) Раздражает. А ведь рот им не заткнуть!? Ну как!? Время позволяет – ещё и полночи нет, ну – разговаривают люди громко, на своём языке… Меня бесит? – мои и проблемы…

Не выдержала. Поднялась этажом выше.

Вышел узбек.

- Здравствуйте, - говорю. – Вы мне жить мешаете. Что делать будем? Очень громко говорите. И всё на своём языке, а мне слышится – как будто матом…

- Матом? – удивляется он.

- Да, как будто русским матом, - утверждаю я.

Молчание. Пауза. Потом «ответка»:

- А у вас полы скрипят. И мы это тоже слышим.

- Полы!??? – моя очередь удивляться. – Нет, это не полы, это кухонный шкаф… дверцы надо смазать, а некому.

- Пойдёмте, я сделаю! – предлагает узбек, и я киваю.

Спускаемся вместе, этажом ниже, в мою квартиру. Он серьёзно «скрипит» дверями кухонного шкафчика, капает в них маслом, открывает вновь… и радостно объявляет: - Ну вот! Без звука!

- Спасибо, - говорю я.

Узбек, ничуть не смущаясь, хватает меня за грудь и пытается расстегнуть юбку…

Честное слово! Я в полном недоумении.

Говорю ему (вру):

- Слушай, а ты давно в Туле живёшь?

- С 2015 года, - отвечает, - давно…

- Ну, это тебе очччень повезло, что ты жив, - авторитетно заявляю я, и в его глазах появляется обеспокоенность.

- В нашей культуре так не принято – женщин за грудь хватать… Это наказуемо, понимаешь!?

Узбек удивлённо смотрит на меня. Не понимает.

Тогда я говорю ещё проще:

- Вот я сейчас брату позвоню, скажу, что ты себе тут позволил – он приедет и убьёт тебя… И мы вместе ночью закопаем твой труп. И никто не найдёт и не узнает.

Узбек разволновался.

- Я думал, тебе будет приятно! Прости меня. Прости, если я обидел. А кто твой брат?

- Охранник Путина, - глазом не моргнув, отвечаю я, прямо смотря в раскосые глаза.

Узбек падает на колени:

- Прости! Я не знал! Я вообще сюда на год приехал, заработать… Мне 2 500 в день платят, но мы работаем с восьми до восьми без перекуров… Вот, у меня есть дом… (показывает фото в смартфоне), надо ремонт… Жена, пять дочек… Не губи!

- Иди, - смиренно разрешаю я, - иди домой, но запомни: нельзя так себя вести с русскими. Ты сильно рискуешь.

- Я понял. Спасибо, - кланяется узбек.

Ушёл Сосед.

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