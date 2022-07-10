Рейтинг топ-50 самых умных людей США

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10 июля 2022, 16:19 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Самые умные люди Америки - юрист, финансист, землевладелец

Некоторое время назад мы опубликовали рейтинг топ-100 самых умных людей России, где перед списком персоналий пояснили, какими критериями руководствовались; с этим текстом можно ознакомиться здесь. Было бы интересно сравнить русские умы с американскими, понять, кто умные люди в США. Америку, как она есть на самом деле, а не в кино и в сериалах, мало знают даже сами американцы. В абсолютном большинстве своём ни сами американцы, ни тем более любые иностранцы не понимают реальный расклад жизни в США. Попробуем пролить свет на настоящую Америку и тамошних умных людей.





Я таких людей вообще не знаю!





В фильме “Сбежавшая невеста” герой Ричарда Гира, журналист, подходит к одной богатой тетёньке, которая пересекает тротуар Пятой авеню, направляясь из своего удлинённого “Линкольн Таункара” с шофёром в подъезд своего роскошного дома со швейцарами. Гир спрашивает на ходу: “Я пишу статью о лимузинах. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о людях, которые не ездят на таких вот больших лимузинах?” Тётка, едва поворачивая к нему голову, с презрением цедит сквозь зубы: “Извините, я не знаю таких людей!”

В Америке классовое расслоение очень жёсткое, хотя пропаганда и массовое сознание категорически отрицают наличие непроходимых социальных барьеров. Тут надо понимать, что если человек занял высокую должность или разбогател, это не значит, что он совершил скачок из класса в класс. Со времени написания Торстейном Вебленом книги “Теория праздного класса” сменилось пять поколений, прошло почти 125 лет, со времени написания Райтом Миллсом “Властвующей элиты” прошло три поколения, и два поколения со времени выходы книги Пола Фассела “Класс. Путеводитель по статусной системе Америки”. Если что и изменилось, то только в том, высшие классы стали вести себя тише. Соответственно, мало что изменилось в классовой системе общества - она очень ригидна, это заметил ещё Фердинанд Ландберг в своей книге “Богачи и сверхбогачи”, вышедшей в 1968 году (на русском она была издана в 1971).

Райт Миллс - Властвующая элита

Власть в Америке принадлежит тем, кого называют “старые деньги”. Их ряды пополняются потихоньку представителями тех семейств, которые остаются богатыми в течение нескольких поколений. К старым деньгам уже относятся Кеннеди, хотя Джозеф, папаша Джона Фитцжеральда, пристреленного президента, был бандитом и бутлегером. К старым деньгам можно отнести уже и Уолтонов, держателей некоторого количества акций сетевых универсальных магазинов Walmart; скажем, Элис Уолтон, хотя лишь второе поколение, научилась вести себя прилично, занимается лошадьми и музейным делом.



Почему это важно - понимать классовое расслоение Америки? Потому что принадлежность к определенному классу - это определенный уровень культуры, образования и общего кругозора. Но, самое главное, в элитарных школах детей учат думать, напрягать мозги. А потом отдают их в лучшие университеты, входящие либо в Лигу Плюща, либо подобные им, такие как Стэнфорд, Беркли, Райс и вроде того.

В телесериале “Сплетница” есть эпизод, когда в частную нью-йоркскую школу приезжают рекрутеры из Лиги Плюща, и один юный негодяй делает умное лицо, отвечая на вопрос, почему он там должен учиться: “Потому что я - Чак Басс”, то есть принадлежит к семейству Бассов, родовитой американской как бы аристократии. Надо всегда принимать во внимание, что “старые деньги” и “новые деньги” - это разные социальные страты, которые нигде и никогда не пересекаются, разве только на благотворительных мероприятиях. Новые деньги - это и компьютерно-технологические гики вроде Билла Гейтса и Илона Маска, и шоу-бизнес, и разбогатевшие в первом поколении предприниматели всех мастей.

Пол Фассел



В 1983 году американский литературовед и весьма проницательный мыслитель, которого мы упомянули выше, Пол Фассел (1924-2012), выпустил книгу свою книгу “Класс”, где поделил все американское общество на следующие классы: невидимый высший класс, высший класс, верхний средний класс, просто средний класс, нижний средний класс, а дальше ещё три градации людей плохо образованных и мало зарабатывающих, либо вообще ничего на зарабатывающих и выпадающих из поля зрения. Другой американский проницательный человек из самых верхов, Льюис Лэпэм, написал сценарий документально-игрового фильма “Американский правящий класс” (2005). Двух этих авторов объединяет общий взгляд на современное американское устройство, при котором высший слой руководствуется принципом Медичи “деньги дают власть, власть сохраняет деньги”. И что очень важно: ни деньги, ни образование сами по себе не дают власть, а власть не приносит деньги; в Америке все три реперные точки - деньги, власть и образование - определяют ту высшую плоскость, на которой незыблемо расположилась правящая аристократия (или меритократия, или олигополия, или как угодно ещё, и всё будет правильно отражать сложившийся порядок вещей, это всё будут причудливые и неафишируемые особо формы специфической американской демократии - кто сказал, что высшие слои не выражают чаяния всего американского народа?). Что очень плохо понимают русские, да и весь остальной мир - в эту прослойку невозможно вписаться со стороны, это кастовая замкнутая система, где все друг друга знают, где все, пускай отдалённая, но родня. Неудивительно, что если приезжие и становятся миллиардерами, то, как правило, этнические евреи, у которых тоже прослеживается родство с некоторыми представителями местного истеблишмента, который в большинстве своём остаётся белым англосаксонским протестантским (WASP).





Умный, ещё умнее и совсем тупой.



Покойный Михаил Задорнов очень любил высмеивать Америку и тупых американцев. Но вот ведь в чём дело: тупые люди не производят летающие в космосе телескопы Hubble и James Webb, не отправляют марсоходы искать следы жизни на Марсе, не производят самолёты B-2 и F-35EX Eagle, авианосец USS Gerald R. Ford, роботов-гуманоидов Boston Dynamics, суперкомпьютеры Cray и ещё кучу всякой всячины. Когда в России поносят Америку, дескать, она враг России, она страна-агрессор, она страна, поработившая другие народы и высасывающая соки из всего остального мира, то никто не задумывается, что это лишь отражение активности ничтожно малой части американского общества, некоторых кругов политиков и связанных с ними военных и промышленников. Большинству американцев нет никакого дела до всего остального мира; как россиянам не сильно интересно, что там новенького в Зимбабве, Йемене и Папуа-Новой Гвинее, так и американцам не волнительно следить за новостями даже соседней Канады, родственной Британии, а уж европы с австралиями и бразилиями им совсем неинтересны. Про Россию новости нахлобучивают насильно - она тоже там никому не интересна, как не обидно слышать русскоцентричным патриотам. При Трампе Россия была гадкой, потому что насадила американскому народу внесистемного миллиардера-телезвезду в качестве первого лица, теперь Россия гадкая, потому что из-за неё цены на бензин взлетели, да ещё и детского питания из-за неё нет, и ещё русские солдаты где-то по степям катаются на танках, только вот не можем вспомнить, как это место называется, но ужас-ужас, прямо как в Ираке, хотя тоже неизвестно, где этот дурацкий Ирак. Или Иран? Кто их там разберёт.

Уровни образования в США очень разные. В дорогих районах, так называемых суперЗИПах (super ZIP), хорошие школы, преимущественно белое население и в этих школах есть так называемые академические классы - то есть с преподаванием предметов с повышенной сложностью, типа хорошей советской школы с углубленным изучением каких-либо дисциплин. В этих школах, равно как и в частных, учат очень хорошо. На совесть. И там учат думать. Дети пишут эссе, как в Великобритании в лучших boarding schools, сиротских приютах при живых богатых родителях, типа Итона или Хэрроу. То есть деток вынуждают включать мозги и осмысливать материал, самостоятельно искать ответы на вопросы, сопоставлять и анализировать. Потом эти дети идут в приличные университеты, а оттуда уже рассасываются по отраслям и индустриям. Самые умные и способные идут в финансы - все хедж-фонды забиты ядерными физиками, математиками, астрономами с докторскими степенями, там доходы у бывших учёным измеряются миллионами долларов в год, в то время как даже нобелевскому лауреату платят жалкие 350 тысяч (хороший профессор получает максимум 100 тысяч долларов в год минус налоги, и в зависимости от штата ему остаётся 75 тысяч (Техас) либо 60 (Калифорния), а это очень средний доход, а для Калифорнии - просто нищета). Родовитые дети из незримого высшего класса идут управлять семейными капиталами. Незримый высший - он прячется от всех, это люди с сотнями миллионов и миллиардами в поколениях, они избегают всяческой публичности и стараются вообще не отсвечивать ни при каких обстоятельствах. Простой высший класс идёт зарабатывать в финансы, юриспруденцию, ну и ещё куда-нибудь. Верхний средний класс точно идёт зарабатывать в юриспруденцию, в медицину, тоже в финансы, старается соответствовать высшему классу, для них существуют целые индустрии, паразитирующие на желании приобщиться к миру богатых и влиятельных - это и всё для игры в гольф, для верховой езды, для яхтенного парусного спорта, есть даже специальный стиль PREPPY, имитирующий манеру одеваться как высший класс (бренды Ralph Lauren, Brook Brothers etc). Средний класс идёт куда возьмут, любят госслужбу, там неплохо платят и они там и растут, на этой госслужбе, поэтому образ мыслей американского государства и манеры как у среднего слоя среднего класса и ещё ниже. На военную службу идут те же, и ещё более обездоленные. Высший класс любит военных, но считает их полезным стране пролетариатом. Что характерно - классы не смешиваются, особенно самые верхние. Брак Билла Клинтона с Хиллари - это пример удачного брака среднего класса (Билл) с верхним средним (Хиллари): оба были отпетыми карьеристами с юных лет, куда более целеустремлёнными, чем освобождённые секретари комсомольских организаций при Брежневе. Вот они выросли сначала в губернаторскую, потом президентскую чету, но как они были средним классом по повадкам и менталитету, так и остались. И то, что Билл сам по себе очень, очень умный человек, никак не сказалось на его классе; про Ричарда Никсона Джон Кеннеди как-то сказал: "Ба, да этот парень начисто лишён класса!" То же самое говорила в сериале “Карточный домик” мамаша Клэр Андервуд своему зятю Фрэнку, пытающемуся быть президентом - как ты был безродной хамской деревенщиной, так и остался. И то же говорит доктор Лектер (урождённый остзейский граф) спецагенту ФБР Клариссе Старлинг: “Знаете, на кого вы похожи с этой дорогой сумочкой и дешёвых туфлях? На тщательно отмытую жутко деятельную деревенщину”. И то же самое ей говорит высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции Пол Крендлер, дескать, в этом городе (Вашингтоне) полно кукурузной деревенщины и без тебя. Русские в силу длительно насаждаемой социальной однородности под соусом социальной справедливости не в состоянии читать эти американские культурные коды и потому не понимают, что такое американское общество и насколько оно разное, и с каким презрением и сарказмом высшие классы относятся к низшим. И наличие денег ничего не определяет - можно стать богатым пролетарием, накупить себе домов, автомобилей и реактивных самолётов, стать кумиром и ролевой моделью для миллионов (как, скажем, разбогатевшие риэлторы из пролетариев как весьма смышленый Грант Кардон), и всё равно не быть ровней реальным властителям ни при каких обстоятельствах.

Грант Кардон



Пара слов за облико морале.



Ещё один аспект, который в России мало кто понимает - это совершенно иные морально-нравственные установки в США. То есть они похожи на российские, маленьких детей не едят на завтрак, а очень даже любят. Может, даже больше, чем в России. Но вот что надо понимать и принимать как данность.



Слова “совесть” в русском понимании в английском нет. Слово “совесть” имеет ту же основу, что и слово “сознание”, сравните “conscience” и “consciousness”. Так же нет слова “подлость” в российском понимании. Слово mean, которое переводят как “подлый”, точнее значит “злой, злонамеренный”. Но “подлость” в русском понимании - это совсем другое, прежде всего, в неожиданно некрасивом, умышленно злоупотребляющем доверием поступке, приводящим к крайне тяжёлым и неприятным последствиям для человека, в отношении которого совершается подлость. Также нет эквивалентов - с той же коннотацией, с той же эмоционально-смысловой окраской - понятий “стыд”, “неудобно” и “неловко”. Там больше оперируют другими понятиями - “законно” и “незаконно”, legal и illegal. То есть разрешено законом или не разрешено.





Как учил один из самых умных людей Америки, ныне покойный маркетолог Дэн Кеннеди? Он говорил: если вы приходите к человеку что-то продать, и видите трёх детей, играющих на грязном полу, нищету, почти что голод, кучу неоплаченных счетов на столе, но этот человек хочет купить у вас нечто дорогостоящее, вы обязаны ему это продать и сделать так, чтобы его деньги перекочевали в ваш карман до последнего цента. Ибо это не ваша проблема, что у него нет денег - у него не было денег до вас и не будет после вас; ваша проблема - это получить с него свои деньги.

Дэн Кеннеди



В Америке в порядке вещей выкинуть человека с работы ни за что, по каким-то наветам или потому, что он где-то что-то сказал, просто за слова, за высказанное суждение. Или просто начальство решило, что он тут больше не нужен. То, что у человека нечем будет платить за квартиру, не на что купить еды, заберут машину за пропущенные платежи по кредиту - это его проблемы, а не проблемы тех, кто его увольняет. То, что жизнь человека и его семьи может быть разрушена в одночасье, никого не волнует - бизнес есть бизнес, а если ему плохо, пусть обращается в благотворительные организации или в государственные службы поддержки малоимущих и обездоленных.



Нельзя сказать, что американцы жестокие. Наоборот, очень даже в массе милостивые и милосердные, жертвуют ежегодно сотни миллиардов, жалеют всех по-человечески. Но вот как-то это всё уживается в одной стране и в одном обществе. Очень показателен эпизод сериала “Во все тяжкие”, когда два брата-кузена из наркокартеля пытались убить агента Управления по борьбе с наркотиками Хэнка Шрейдера, которого только что несправедливо выгнали со службы. Его покалечили, он не мог ходить, но никто не собирался оплачивать реабилитацию, и её оплатил его шурин Уолтер Уайт, зарабатывавший деньги на наркопроизводстве. Вообще, этот сериал - энциклопедия американской жизни, равно как и “Карточный домик” и “Миллиарды”, а энциклопедия англосаксонского менталитета - это “Игра престолов”.

Ради карьеры запросто можно и погубить человека. Наставник и учитель Дональда Трампа, умнейший человек ушедшей эпохи Рой Кон, прославившийся в ранней юности тем, что отправил на электрический стул Юлиуса и Этель Розенбергов, сливших советской разведке ядерные секретики. Это были единственные гражданские лица, с натянутыми доказательствами и судебными ошибками, казнённые во времена Холодной войны за шпионаж. Ну и что, что казнили? Зато Рой стал знаменитым и сделал карьерочку.

В американском порядке вещей, что какой-нибудь стукачок или секретный агент подбивает невинных людей совершить преступление, вынуждает их фактически к этому, а потом радостно их сажает в тюрьму. В очень правдивом фильме “Донни Браско” показана эта изнанка американской жизни; в сериале “Миллиарды” показано, как прокурор Южного округа Нью-Йорка изо всех сил, из личной неприязни к богатым и успешным, роет под умного миллиардера яму и изо всех сил пытается натянуть сову на глобус, чтоб хоть мытьём, хоть катаньем засадить человека на много лет в тюрьму. Никто не жаловался на миллиардера, никому он ничего плохого не сделал, не было никаких заявлений, но прокурор сам пытается высосать дело из пальца и получает наслаждение, отравляя и портя человеку жизнь.





Оглашаем не весь список.



В Америке гораздо больше, чем полсотни умных людей. Но непрофессионалам их имена ничего не скажут. Сюда мы поместили тех, о ком россиянин может навести справки на русском языке. И этот список даёт самое общее представление, что такое умный человек в Америке. Как мы уже отмечали выше, умные люди, вынужденные в силу разных причин засвечиваться в публичном пространстве, как правило, идут туда, где можно заработать деньги, прикладывая умственные усилия: в финансы, в юриспруденцию, в журналистику, в кинематограф, в высокие технологии и бизнес. В этих областях они сконцентрированы в значительной степени.

В списке персоналии приведены в произвольном порядке.





1. Джерри Брукхаймер, кинопродюсер



2. Билл Клинтон, политик



3. Джордж Мартин, писатель



4. Бо Уиллимон, кинематографист



5. Рэй Далио, финансист



6. Роджер Стоун, лоббист, политтехнолог



7. Джеймс Саймонс, финасист, математик



8. Роберт Мерсье, финансист



9. Майкл Милкен, финансист



10. Айвен Боски, финансист



11. Томас Харрис, писатель



12. Стивен Кинг, писатель



13. Клинт Иствуд, кинематографист



14. Арне Глимчер, арт дилер



15. Леон Блэк, финасист



16. Стивен Шварцман, финансист



17. Генри Кравис, финансист



18. Джордж Робертс, финансист



19. Кэтлин Кеннеди, кинематографист



20. Джордан Белфорт, коуч, экс-финансист



21. Сэм Зелл, предприниматель



22. Джек Абрамофф, экс-лоббист



23. Грант Кардон, коуч, предприниматель



24. Ларри Финк, финасист



25. Стивен Кольбер, шоумен



26. Эдвард Лозанский, общественный деятель



27. Алан Гринспен, финансист



28. Ларри Саммерс, экономист



29. Питер Тиль, IT-предприниматель



30. Макс Левчин, IT-предприниматель



31. Такер Карлсон, журналист



32. Скотт Риттер, военный эксперт



33. Кевин Брэди, конгрессмен



34. Харви Вайнштейн, кинопродюсер



35. Кристофер Нолан, кинематографист



36. Патрик Бен-Дэвид, блогер



37. Майкл Франчезе, общественный деятель



38. Джордж Фридман, политолог



39. Джон Пол Деджориа, предприниматель



40. Рудольф Джулиани, юрист, политик



41. Даниэль Либескинд, архитектор



42. Фрэнк Гери, архитектор



43. Гленн Стернс, предприниматель



44. Эм Джей Демарко, писатель



45. Кип Торн, физик



46. Том Форд, дизайнер



47. Ральф Лорен, дизайнер



48. Джейкоб Арабо, дизайнер



49. Анна Дельви (Сорокина), инфлюенсер



50. Анна Винтур, журналист

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