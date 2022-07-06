Рейтинг топ-100 самых умных людей России

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6 июля 2022, 13:44 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Существует множество рейтингов, которые обожают во всем мире. Это и рейтинг миллиардеров журнала Forbes, и рейтинг 400 самых успешных американских предпринимателей журнала Fortune и его же рейтинг 500 самых успешных компаний США. Это и список 100 самых влиятельных персон года журнала Time, и ещё множество всяких занимательных наборов физических и юридических лиц, собранных и сравнённых по различным признакам. Есть даже список людей с самым высоким IQ, коэффициентом интеллекта, который возглавляет американский вышибала и самоучка Кристофер Ланган с 250 единицами умственности. Эти списки базируются на некоторых всё же объективных и измеримых данных: от размера капитала до результатов тестов. Мы же взяли на себя интересную задачу субъективной оценки: кто в России самый умный?

Весело о грустном.

Есть такой старый еврейский анекдот про урок логики, где учительница спрашивает: дети, вы едете по лесу на телеге, и у вас сломалась ось, что будете делать? Дети отвечают: нужен гвоздик и нужна веревочка. Учительница поясняет: нету ни гвоздика, ни веревочка. Дети говорят: тогда мы не знаем. Учительница: если вы что-то не знаете, надо спросить самого умного человека на этом свете. Дети хором: Сара Абрамовна, вот вы едете по лесу на тележке и у вас сломалась ось, починить нет ни гвоздика, ни веревочк, что вы будете делать? Учительница: таки да, это действительно трудно.

Задача отсортировать людей по уму - ещё более трудная задача. И очень чувствительная, потому что, как давно замечено, люди могут жаловаться на недостаток денег, недостаток счастья, недостаток здоровья, нехватку морально-волевых качеств, недостачу знаний, но никто никогда не жалуется на недостаток ума. Каждый человек априори считает себя либо умным, либо очень умным, а втихаря - и самым умным. Быть в России самым умным - это порицаемый недостаток. Человека, проявляющего недюжинную сообразительность и нестандартность мышления, спрашивают настороженно и враждебно: ты что, падла, самый умный? Если человек ответит утвердительно, то всё, кранты, пиши пропало, хорошие отношения с людьми испорчены навсегда. Самый умный ответ: ну что вы, что вы, я точно такой же идиот, как и вы!

Знать и видеть, что есть кто-то умнее тебе, большинству людей невыносимо больно, буквально физически нестерпимо. Но без умных людей никак нельзя, кто-то же должен знать ответ на главный вопрос - что же нам теперь делать? И иметь достаточно ума, чтобы умолчать ответ на другой вечный вопрос - кого назначить виноватым?

Если ум - это не глупость, то что тогда?

Эразм Роттердамский в своём труде “Похвала глупости” сообщил, что глупость - это ум такой. Но вот что такое ум? В чём его отличие от интеллекта, разума, рассудка, мышления, соображения? В том, что ум включает в себя все эти понятия, но не сводится ни к одному из них. Ум - это соединение всех этих качеств высшей нервной деятельности в систему, куда также включены знания, опыт, умение отличать, различать, сопоставлять, анализировать, синтезировать, прослеживать причинно-следственные связи, делать прогнозы, и всё это в рамках логики, даже если исследуемые умом сущности, события или явления противоречивы и нелогичны.

Развивая этот пассаж об уме, добавим, что ум - это умение сопоставлять, складывать из фрагментов бытия, явлений, знаний, наблюдений, обобщений, прямых и косвенных признаков проявлений невидимого и ненаблюдаемого, некую цельную картину, как из пазлов, и достигать понимания причин и следствий, выделяя главное, второстепенное и побочное, выявляя связи и иерархии между элементами исследуемых сущностей, событий и явлений. Ум приводит всё в систему, структурирует эту систему и на основании постижения механизмов функционирования этой системы может производить в ней изменения, давать точные прогнозы развития или деградации данной системы, предвидеть последствия вмешательства в эту систему с целью её трансформации, будь то развитие или ликвидация.

Говоря об уме как об умении эффективно жить и действовать в окружении людей и социальных групп, можно заявить, что ум - это свойство соотносить логику намерений с логикой обстоятельств; это умение производить оценку степени вероятности наступления событий; это предвидение влияния скрытых факторов и появления возможных помех/флуктуаций с оценкой их влияния на ожидаемое/прогнозируемое течение событийного ряда.

С древности люди пытались оценить степени ума, потому что в том или ином виде он проявлен у каждого человеческого существа, но есть, что называется, нюанс. Лао-цзы оперирует понятием “дэ” и говорит о совершенномудром человеке как о человеке высшего дэ. Это высшее дэ делает возможным следовать дао, то есть пути. Желающие могут ознакомиться с трактатом “Дао дэ цзин”, после чего лучше и точнее восприниматься трактат Сунь-цзы о войне, где ум уже должен присутствовать у полководца по определению. Сунь-цзы постоянно повторяет, что “это надо понимать”. Умение понимать - это ключевой свойство ума. Интересующимся рекомендуем к прочтению труд А.А.Зиновьева “О понимании”. Многие считают Зиновьева философом и писателем, но он прежде всего крупнейший специалист в области математической логики, заведовал кафедрой матлогики на философском факультете МГУ до середины 1970-х годов, когда мой отец учился у него, а я в отрочестве путался у всех этих многоумных философов под ногами, слушая всякую заумь вместо чтения “Мурзилки” и “Пионерской правды”.

Курт Воннегут ввёл понятие “каррас”. Люди высшего карраса - это те, которым объяснять ничего не надо, им и так всё понятно. Ибо умы бывают трёх порядков. Высший - это которому сразу всё ясно, хороший - это которому можно что-то объяснить, научить, и третий, обычный - это как у всех: что-то где-то как-то, может быть, когда-нибудь допрёт.

Немного - это мало или побольше?

Много ли умных людей? Опять-таки, что называть умным человеком. Если брать таких, как царь Соломон, Сократ, Цезарь, Марк Аврелий, Игнатий Лойола, Бальтасар Грасиан, Чезаре Борджия (с которого Макиавелли писал своего “Государя”), кардинал Ришелье, Джон Ди, лорд Честерфилд, Наполеон, Талейран, Фуше, Лебон, Парвус, то сравнимых людей совсем немного, ибо эпоха должна сложиться так, чтобы подобные люди могли раскрыться в предлагаемых обстоятельствах. Чуть побольше таких, как Мишель Монтень или Ларошфуко, Вольтер или Гюго. Но тоже не изобилие. И немного совсем архимедов, пифагоров, эвклидов, паскалей, лапласов, лобачевских, риманов, ландау и канторовичей. Как немного и дираков, боров, курчатовых, харитонов и пригожиных. Это штучные люди, это сокровищница человечества, они появляются несколько штук на эпоху. Поэтов и художников побольше, им большого ума не требуется, да от них никто и не ждёт.

Статистически, если взять сотню человек, то способных к чему-либо по-настоящему будут лишь три-четыре. Несправедливо? Это вопрос некорректный, к биологии мозга он неприменим; это как считать несправедливым, что у кого-то синие глаза, когда у большинства они чёрные. Что есть, то есть, приходится исходить из данности - умственные способности Господь Бог раздаёт по своему усмотрению. Умение хорошо соображать - это такой же талант, как хорошо петь, рисовать или сочинять музыку. Если задатков нет, то хоть Леонардо да Винчи будет наставником, всё равно выше среднего уровня не подняться. Никто не может стать вторым Бахом, Шопеном, Моцартом или Рахманиновым, это уникальный дар, не с чем даже сравнивать, каждый из них - сам по себе, неповторимый. Ум, как и любой талант, должен попасть в хорошие руки для воспитания, а потом в благоприятную среду для расцветания, где свои способности можно применить и раскрыть в полной мере. Что толку в полководческом гении, если его носитель, одноглазый мальчик с тремя пальцами, вынужден чистить нужники в Мухосранске, и нет ни малейшего шанса и даже понимания, что нужно попасть либо в военное училище, либо хотя бы в армию, да и кто его возьмёт, калеку, хотя он потенциально превосходит стратегическими талантами и Чингисхана, и Тамерлана, и даже самого товарища Сталина.

Таким образом, можно предположить, что количество состоявшихся умных людей на порядок меньше, чем потенциально умных. Допустим, из ста граждан трое стали кандидатами наук, и только один из них стал доктором наук. Но сколько докторов наук внесли реальный вклад в науку, а не просто обработали полторы сотни написанных до них монографий и полтыщи неизвестно чьих якобы научных статей? Если б я сам не учился в аспирантуре МГУ, то и не догадывался бы, какая халтура большинство диссертаций, и насколько невежественны и скудоумны бывают доктора наук, а ведь это на порядок более серьёзная степень, чем западный Ph.D., диссертации которых аналогичны выпускным дипломным работам добросовестных советских студентов. Если количество, кратное десяти, считать порядком, то людей, как-то могущих натянуть сову на глобус для получения степени доктора наук, на два порядка меньше общего числа граждан, а толковых - ещё на порядок меньше. А выдающихся, смею предполагать, ещё меньше в 10 раз, на ещё один порядок. Следовательно, людей с ценными мозгами - один на десять тысяч, из ста сорока миллионов их будет 10-14 тысяч. С учётом того, что умные люди часто пьют горькую, ибо затрудняются найти себе применение (шибко умных не жалуют особо и не поощряют повышениями по службе и всяки приятными плюшками), то они не актуализируют свои способности, не применяют мозги на полную катушку, и сидят тихо, деградируя от бесполезности. Простые соображения подсказывают, что людей, чей умственный потенциал используется, в России всего несколько тысяч, и не обязательно это первые лица в своих учреждениях или сферах деятельности. Первыми лицами назначаются по другим критериям.

Сколько раз будем делать ку?

В фильме “Кин-дза-дза” чатлане спрашивают прораба дядю Вову, как земляне, у которых нет цветовой дифференциации штанов, определяют, кто и кому сколько раз ку делать должен? На что дядя Вова отвечает: ну, это мы на глаз. Ясно дело, что чатлане тогда определяют землян как дикарей, раз у них нет качественных (цвет штанов) и количественных (много кц) критериев для определения места человека в обществе.

Как же мы составляем рейтинг умных людей без качественных и количественных измеряемых показателей? Мы взяли несколько критериев; хотя каждый из них несколько химеричен, в совокупности они образуют достаточно устойчивую конструкцию, некую сетку координат, в которой можно человека хоть как-то промерить, определить качество ума персоны.

Критерий первый: что именно человек говорит либо делает, насколько это свежо, ново, оригинально, неизбито, незаурядно, неожиданно и в то же время верно, точно, безошибочно, интересно.

Критерий второй: есть ли у человека яркий индивидуальный интеллектуальный почерк? Как не спутать картины Винсента ван Гога или Жана-Мишеля Баскии с чьими-либо другими, так и озвученные мысли либо поведение наших фигурантов не воспроизводимо никем другим.

Критерий третий: результативность. Это не множественность результатов, а качество результата и его влияние на смежные сферы или всё общество в целом.

Наш рейтинг всё же больше списочный, нежели соревновательный, потому что нельзя сказать, даже сравнивая выдающиеся умы на одном поприще, кто умнее: Платон или Аристотель, Гегель или Кант, Туполев или Илюшин, Макс Планк или Нильс Бор. Ну и тем более, как сравнивать дипломата и девелопера, блогера и аудитора Счётной палаты, государственного чиновника и артдилера? В нашем списке они объединены, потому что каждый из упомянутых есть не только эталонный спец своего дела, но его суждения, обобщения, ценные соображения выходят за рамки узкой специализации и носят универсальный, обобщающий характер.

По соображениям высшего, божественного порядка, мы не включаем в список Президента России, потому что он над критериями. Несомненно, его жизненная траектория - это траектория очень умного человека сначала во враждебных, потом в нейтральных, потом в более-менее благоприятных обстоятельствах, пока он не стал сам обстоятельством непреодолимой силы, меняющим не только судьбы людей и страны, но и всего человечества. И надо принять во внимание, что президент - это уже не человек, а институция; это уже не индивидуальный ум, а система лучших умов страны с неограниченными информационными и иными ресурсами. Президент - это олицетворение высшей справедливости в стране, выше только Господь Бог.

В силу невозможности сравнивать выдающиеся умы из-за их разноплановости, мы разместили фамилии в алфавитном порядке. В списке есть персоналии, которые многим покажутся спорными, дескать, какое-то эхо из девяностых. Да, девяностые - это наша жизнь, это наша история, которая тогда писалась слезами и кровью, потому что больше нечем было её писать. Без этих зверских лет не было бы в народе и в стране того запаса настоящей прочности и настоящей крепости. Крепости в том самом понимании, о котором дон Корлеоне спрашивал своего консильери Тома Хейгена: скажи, есть ли в этом человеке настоящая крепость? Напомним, что мы живём в правовом государстве, и никто не может быть назначен в чем-то виноватым кроме как по решению суда.

В список вошли люди более-менее публичные. Есть ещё сотни умнейших людей, которые не присутствуют в информационном пространстве в силу специфики их служения общему благу. Неафиширующие своих умных людей учреждения суть Администрация Президента, Аппарат Правительства, ФСБ, СВР, МО, Генштаб и военная разведка, МВД, Росгвардия, МЧС, СКР, Генпрокуратура и Судейский корпус. Это те, на ком держится государственный строй, порядок и законность.

Что ещё объединяет персоналии настоящего рейтинга? То, что это уникальный человеческий материал, который производится только в России и на сломах эпох, когда человек проживает не просто жизнь, но судьбу в исконно русском понимании этого слова, как полную перипетий драму, а порою и как трагедию. Ни в США, ни в Европе, ни в Азии таких людей нет и быть не может, это чисто русское ноу-хау. Это не люди-человеки, а люди-события, и каждое их слово, каждая их мысль дороже золота. Пока такие люди есть в России, ей ничего и ни при каких обстоятельствах не сделается, а ценность их в том, что они и есть нынешняя эпоха.

А

1. Абрамович Роман Аркадьевич, предприниматель

2. Агапцов Сергей Анатольевич, экс-аудитор Счётной палаты

3. Алференко Геннадий Петрович, учредитель Фонда социальных изобретений СССР

4. Арабов Юрий Николаевич, кинодраматург

5. Артамонов Александр Германович, публицист

6. Аскер-заде Наиля Вагифовна, журналист

7. Ашманов Игорь Станиславович, IT-предприниматель

Б

8. Барщевский Михаил Юрьевич, юрист

9. Белоусов Андрей Рэмович, госслужащий

10. Бесхмельницын Михаил Иванович, экс-аудитор Счётной палаты

11. Богданов Владимир Леонидович, нефтедобытчик

12. Бортников Александр Васильевич, госслужащий

В

13. Вавилов Андрей Петрович, финансист пот

14. Вайно Антон Эдуардович, госслужащий

15. Васильев Александр Александрович, историк моды

16. Вассерман Анатолий Александрович, депутат ГД

17. *Веллер Михаил Иосифович, литератор

18. *Венедиктов Алексей Алексеевич, журналист (признан иноагентом в России)

19. Волошин Александр Стальевич, экс-госслужащий

Г

20. Гарбер Марк Рафаилович, финансист

21. Гильбо Евгений Витальевич, консультант

22. Греф Герман Оскарович, банкир

23. Громов Михаил Леонидович, математик

24. Гурова Татьяна Игоревна, журналист

Д

25. Дерипаска Олег Владимирович, промышленник

26. Диденко Иван Николаевич, кинематографист

З

27. Зарьков Борис Константинович, ресторатор

К

28. Казиник Михаил Семёнович, просветитель

29. Калягин Александр Александрович, театральный деятель

30. Канделаки Тинатин Гивиевна, ТВ продюсер

31. Караулов Андрей Викторович, журналист

32. Карачинский Анатолий Михайлович, IT-предприниматель

33. Карпенко Анастасия Степановна, госслужащая

34. Касперский Евгений Валентинович, IT-предприниматель

35. **Кедми (Казаков) Яков Иосифович, общественный деятель

36. Кириенко Сергей Владиленович, госслужащий

37. Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси

38. Киселёв Дмитрий Константинович, журналист

39. Ковалёв Андрей Аркадьевич, девелопер

40. Конасова Катя, блогер

41. Кончаловский Андрей Сергеевич, кинематографист

42. Костин Андрей Леонидович, банкир

43. Кушанашвили Отар Шалвович, журналист

Л

44. Лавров Сергей Викторович, госслужащий

45. Лалакин Сергей Николаевич, благотворитель

46. Левитин Михаил Карлович, кинематографист

47. Левянт Борис Владимирович, архитектор

48. Леонтьев Михаил Владимирович, журналист

49. Логинов Андрей Викторович, госслужащий

М

50. Малявин Владимир Вячеславович, китаевед

51. Масалович “Кибердед” Андрей Игоревич, IT-предприниматель

52. Маслова Лидия Сергеевна, кинокритик

53. Механик Александр Григорьевич, журналист

54. Мизиано Виктор Александрович, арт куратор

55. Михайлов Сергей Владимирович, политтехнолог

56. Михайлов Сергей Анатольевич, благотворитель

57. Мишустин Михаил Владимирович, госслужащий

58. Могилевич Семён Юдкович, предприниматель

59. Молчанов Андрей Юрьевич, девелопер

Н

60. Нарочницкая Наталья Алексеевна, историк

61. Новиков Аркадий Анатольевич, ресторатор

П

62. Патрушев Николай Платонович, госслужащий

63. Перельман Григорий Яковлевич, математик

64. Перетолчин Дмитрий Юрьевич, публицист

65. Пискунов Александр Александрович, экс-аудитор Счётной палаты

66. Пищукевич Игорь Николаевич, архитектор

67. Погребинский Игорь Августович, девелопер

68. Поллыева Джахан Реджеповна, спичрайтер

69. Попов Сергей Викторович, арт дилер

70. Потупчик Кристина Андреевна, журналист

71. Привалов Александр Николаевич, журналист

Р

72. Ракова Анастасия Владимировна, госслужащая

73. Резник Владислав Матусович, депутат ГД

74. Романов Константин Владимирович, предприниматель

75. Рушайло Владимир Борисович, основатель РУОП, экс-сенатор

С

76. Савельев Сергей Вячеславович, мозговед

77. Сатановский Евгений Янович, востоковед

78. Сатья Дас (Яковлев Сергей Анатольевич), семейный консультант

79. Сельянов Сергей Михайлович, кинематографист

80. Сечин Игорь Иванович, госпредприниматель

81. Симоньян Маргарита Симоновна, ТВ продюсер

82. Смирнов Денис Конрадович, девелопер и издатель

83. Соколов Максим Юрьевич, журналист

84. Соловьев Владимир Рудольфович, журналист

85. Соломонов Юрий Семёнович, конструктор

Т

86. Тиллес Роберт Семёнович, учредитель “Чернобыль-Помощь”

87. Тохтахунов Алимжан Турсунович, благотворитель

88. Тюрин Владимир Анатольевич, предприниматель

У

89. Усманов Алишер Бурханович, инвестор

Х

90. Хазанов Михаил Давидович, архитектор

91. Хазин Михаил Леонидович, экономист

92. Харченко Олег Андреевич, архитектор

93. Хинштейн Александр Евсеевич, депутат ГД

94. Ходарёнок Михаил Михайлович, военный эксперт

Ц

95. Цискаридзе Николай Максимович, балетный педагог

Ш

96. Шаевич Адольф Соломонович, раввин

97. Школьников Андрей Юрьевич, геостратег

Я

98. Якобашвили Давид Михайлович, коллекционер

99. Ян Давид Евгеньевич, IT-предприниматель

100. Яновский Олег Сергеевич, преподаватель

*Не разделяя некоторых взглядов М.И.Веллера и не разделяя взглядов А.А.Венедиктова, мы отдаём им должное как очень умным людям, заслужившим право быть выслушанными.

**Я.И.Кедми хотя и не имеет российского гражданства, влияние его на умонастроения значительной части россиян весьма велико; он воспринимается как “наш”, как “свой”.

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