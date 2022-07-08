Дети придут, а клоуна-то и нет

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июля 2022, 15:20 Михаил Смиренский,

Похоже, мировое политическое цирковое искусство понесло таки тяжелую утрату: всепланетный гаер №1 Борис Джонсон уходит с манежа.

Подданный Её Величества, которого даже в Лондоне земляки величали… «рыжим коверным», сделал все возможное и невозможное, чтобы таковым остаться в памяти всех англичан: от сэров и пэров до портовых докеров.

И ты, Бо́рис?

Не исключаю, что именно этим перефразированным воплем Юлия Цезаря сопроводил известие о политической кончине друга Бориса Владимир Зеленский. Спасительная была мыслишка о том, что новость не более, чем навеянный кокаиновой вечерней дозой лишь сон «президента», не оправдалась: мировые СМИ с наслаждением уже донесли сенсацию до всех уголков планеты.

Осознав, что «друга Бориса» он потерял, Зеленский начал тут же врать, что «все украинцы» тоже грустят по этому поводу. Очевидно имел в виду своих шестерок по офису, но это не «вся Украина». По правилам похоронного этикета украинский как бы лидер банально отписался в Telegram-канале: «Мы искренне благодарны (Джонсону – авт.) за решительную и бескомпромиссную помощь... Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины…» и т.д. (Такими дежурными фразами от имени профкомов и парткомов обычно провожали на советский погост чиновников).

Даже шмыгающая по всем политическим мировым помойкам Ксения Собчак успела каркнуть в том же Телеграмме несколько сочувственных слов в адрес оскандалившегося англичанина, связав его уход почему-то с нынешним лидером ЛДПР Слуцким: «У нас с вами есть очевидная история со Слуцким… И что? Слуцкий был с позором изгнан из Думы? Но зато уход Джонсона у нас обсуждают политики всех масштабов!» При чем тут Слуцкий, дочь своего знаменитого многословностью отца почему-то пользователям пояснять не стала.

Так что же такого натворил озорник Джонсон, что даже его верные подчиненные министры стали пачками подавать «по-собственному», доводя дело до того, что у премьера практически не осталось т.н. «кабинета министров»? Говорят, даже официально состоящий на госслужбе главный крысолов на Даунинг-стрит кот Лари объявил забастовку пока в кабмине витает дух Бориса…

А сделал Джонсон на всех своих госпостах действительно немало: и на велосипеде с арматурой в руке за городскими хулиганами гонялся, очевидно таким оригинальным способом решив дать местным полицейским внезапный выходной.

Будучи еще мэром Лондона, решил преподать «мастер-класс» по уборке мусора в Темзе местным волонтёрам. Облачившись в болотные сапоги, решительно, «не зная броду», шагнул в речную муть. Чуть было не утоп. Его кое-как вытащили и откачали охранники и журналисты. Единственный плюс от этой смешной показухи был в том, что принцип «не зная броду, не суйся в воду» оказался многообразен в житейском применении. Как и правило «Семь раз отмерь, один раз – отрежь!», чему именно Джонсон в своей и внешней и особенно-внутренней политике так и не научился следовать. Финал мы видим сегодня.

В 2012 году Джонсон в преддверие Олимпийских Игр решил подобно Бэтмену промчаться над горожанами на новом аттракционе – подвесном тросе. Облачившись в защитный шлем, взяв в руки по национальному флажку, упакованный в страховые ремни Джонсон победоносно взмыл над английской столицей. На середине 320-метровой дистанции в механизме аттракциона что-то хрюкнуло (наверняка китайцы делали) и движение остановилось. Зависший на высоте 45м мэр столицы размахивая флажками, что-то орал обалдевшим горожанам и демонстрировал им же свои дряблые икры в добротных казенных носках. (Видимо, уже тогда в голове будущего премьера и зародилась мысль о дальнейшей демонстрации и всего своего простите за выражение «торса» на зло Владимиру Путину. Слава Богу, мир этого ужастика не увидел.)

- «Снимите меня отсюда! Принесите лестницу, в конце концов. Бросьте мне веревку!» - взвывал к зевакам тогда мэр и кандидат в премьеры. Зеваки веселились и за веревкой не спешили. Джонсона из воздушного коварного плена извлекли хихикающие в рукав спасатели.

В 2018 году, уйдя с поста главы МИДа, Джонсон успел оскорбить исламских женщин, сравнив их хиджабы и паранджу с масками «грабителей банков». Мусульманская диаспора Великобритании оскорбилась, был большой шум. Журналисты приехали к дому Джонсона в Оксфордшире с единственным вопросом: готов ли он извиниться за свои слова? Будущий премьер встретил их…в пижаме и трусах с подносом в руках, где было шесть чашек чая и молоко. Сказав, что ему нечем ответить за свою «шутку», Борис спрятался в доме. Возможно, за спиной жены. В ту же копилку легли его пьянки на Даунинг-стрит во время ковидного локдауна. И объединяющее их оголтелое вранье англичанам самого Джонсона: дескать «я не я и пьянка не моя…»

«Вишенкой на торте» стало предложение уже премьера Джонсона коллегам по «Большой семёрке» в германском замке Эльмау…прилюдно раздеться «по пояс» для общей фотографии. Как он пояснил, «мы должны показать, что мы круче Путина»! При этом, как впоследствии прокомментировал очередную глупость англичанина сам Путин, осталось неясным «до пояса, или ниже пояса» призывал обнажиться коллег английский сказочник. Инициативу поддержал лишь подобострастный премьер Канады Джастин Трюдо, готовый было уже расстегивать брючный ремень, чем вогнал в тяжкий ступор коллегу по антироссийскому кликушеству Урсулу фон дер Ляйн, мать семерых детишек, которые старческий стриптиз маман конечно бы не поняли, согласись она на призыв английского проказника. Очередной публичный комикс «от Джонсона» к счастью для физиологически брезгливых зрителей не состоялся. Зато состоялись другие.

Ой, Вань, гляди какие карлики!

Заигравшийся в «войнушку» на Украине Джонсон похоже забыл о том, что премьером его избрали совсем для другого: улучшения жизни самих англичан. Короткая память премьера, его общеполитическая дремучесть и тяга к популизму сыграли злую шутку не только с самим автором, но более всего – с самой Великобританией.

Сначала – малопонятный и сумбурный выход страны «по-английски» из Евросоюза, хилые правила вакцинации во время эпидемии ковида, где лишь жесточайший локдаун стал главной пилюлей в борьбе с недугом (не принесший обещанной победы – авт.), и резкое при этом падение экономики, рост цен и инфляции в стране, консервативно привыкшей к сытой и спокойной жизни ускорили бесславный политический финал Джонсона.

Логика англичан вполне понятна: на кой хрен нам какая-то Украина, о социальном и географическом существовании которой в Англии и знать не знают, если жизнь у подданных Её Величества катится в преисподнюю? Сам премьер в Киеве стал проводить времени кратно больше, чем в своем лондонском кабинете, чмокаясь на весь мир с опухшим от кокаина небритым Зеленским и не на словах, но на деле отправляя тому и сотни миллионов фунтов, и военную технику, оголяя и бюджет, и оборонку самой Британии. Кому же понравится такое пренебрежение к собственной стране и народу? Бриты и возмутились. Особенно оскорбило нацию вечное вранье самого премьера.

Точку в противостоянии Джонсона и народа поставил громкий секс-скандал с его протеже Крисом Пинчером, который после добротной порции виски в пабе начал пытаться активно залезть в штаны к стоящим рядом мужикам. Даже архитолерантная к пидо…, пардон геям, лесбиянкам и прочим трансгендерам Англия этого стерпеть не сумела. Один за другим в отставку стали уходить министры кабмина, жители Лондона вышли на улицы и Джонсон, поняв, что его «шутки» более не работают, позвонил королеве Елизавете II, сообщив уже почти столетней и тоже плохо соображающей старушке о своем решении уйти. Поняла ли Елизавета бурные телефонные всхлипы своего премьера, уже не важно: Джонсон таки «спёкся», успев насторожить англичан заклинанием о том, что Лондон и без него «продолжит оказывать помощь Украине».

Возможные его приемники на посту – это Грэм Брейди – глава «Комитета 1922 г.» в Консервативной партии, министр иностранных дел «танкистка» Лиз Трасс и глава Минобороны русофоб Бен Уоллес. Захотят ли эти люди пойти бесславной дорогой своего экс-патрона, покажет время и здравый смысл самих англичан. Если таковой еще остался.

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