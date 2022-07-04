Кто является чёрной кошкой для Армении

Говорят, если дорогу перебежит чёрная кошка, то жди неприятности. Быть может по вине чёрной кошки произошло охлаждение между Арменией и Россией? Охотно поверю, потому как, иначе не объяснить появившийся холод. Заметьте, я не пишу, между армянским и русским народами. Правители приходят и уходят - народы остаются.
Есть понятие государственные интересы, а если ты ещё и в государственном кресле восседаешь, то просто обязан учитывать это. Ты обязан подключать государственное мышление, и все свои шаги соразмерять не только с интересами своего народа. Умудриться в одночасье сломать сложившуюся многовековую традицию, традицию дружбы и взаимопомощи несложно. Сложнее восстановить былые добрые отношения и, главное, убедить товарища в искренности твоих поступков.
Как тут не вспомнить гениальную басню Ивана Андреевича Крылова “Лиса и журавль”: если протягивая руку для дружбы, ты игнорируешь интересы своего товарища, то со своими интересами и останешься.
Что и произошло с Арменией. Ещё триста лет тому назад представители армянской общественности убедились в полном безразличии к нуждам армянского народа со стороны европейских держав. Ан нет, опять на те же грабли наступаем. Доказательством чему является современный облик Еревана.
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Идёшь по городу и создается ощущение, что ты находишься в курортной зоне: на каждого ереванца по 10 по 15 светловолосых со вздернутым носиком парней и девушек, очарованно рассматривающих внешний облик города. И все они из России! Абсолютно. А глядя на вывески, названий кафе, ресторанов и прочих увеселительных заведений создаётся впечатление, что их не очень-то и ждут в Ереване. В ГОРОДЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЮТ ВЫВЕСКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. На армянском, иногда повтор на английском и никогда на русском. Спрашивается, с каких это пор мы стали интересны англичанам? Известно ли им что на территории Южного Кавказа есть государство Армения? А если известно, то готовы ли они провести свой отпуск в нашей столице? Сильно сомневаюсь.
Я спросил администратора гостиницы Эребуни, из какой страны туристы. Его удивил мой вопрос, и он простодушно ответил:
- Из России, конечно. А кто ещё к нам приедет?
- Англичане часто приезжают? - Мой вопрос ещё более удивил администратора:
- Я двадцать лет здесь работаю, не помню ни одного случая.
И я “выстрелил” ему в лоб:
- А почему на фасаде гостиницы название только на армянском и английском?
И вконец обескуражил администратора. Тот, помявшись, пробубнил:
- Я человек маленький. Такие вопросы не я решаю.
А я знаю, подумалось мне, кто этот “большой” человек, решающий подобные вопросы. Откуда дует ветер. Кто делает погоду в стране. И почему у здания правительства постоянно дежурят до сотни военных, охраняют “покой” представителей власти.
Говорят, умные знают, как выбраться из сложной ситуации, а мудрые, как не оказаться в ней.
В умственных способностях членов правительства я не сомневаюсь, остается только дождаться, когда они помудреют.
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