Импортозамещение всея Руси

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2022, 09:34 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Самое модное слово в текущем политико-экономическом сезоне - это "импортозамещение". "Любишь ли ты импортозамещение, как люблю его я?" - спрашивают друг друга при встрече участники Питерского экономического форума. "Я импортозаместился", - рассказывает политик, обзаведясь новой пассией взамен жены, давно живущей на Кипре. "Ты записался в импортозаместители?" - популярный мем с портретом министра промышленности Мантурова.

Состоящий только из "родных" комплектующих и систем, реактивный узкофюзеляжный самолёт успешно завершил все лётные испытания и в скором времени получит сертификат лётной годности для начала коммерческой эксплуатации. Испытания проходили с 2019 года, а первый аппарат сошел со стапелей в 2015 году. На сегодня уже есть твердые заказы на 815 таких машин с общей суммой более 70 миллиардов долларов.

Эта новость пришла из Министерства промышленности. Но не РФ, а, нетрудно догадаться, Китая. Это С919, прямой аналог нашего несчастного самолёта MC-21, а также Boeing 737 и Airbus A320. Все это уже сделано в рамках госпрограмм "Сделано в Китае 2025" и "Разработано в Китае 2030".

Интересно, что наши китайские "братья навек" разрабатывали свой С919 с нуля, делая ставку только на китайские узлы и агрегаты, да и свою китайскую авионику. Россия же, имея вековой опыт разработки своих самолетов, последнюю четверть века усиленно влезала во все возможные международные коллаборации и интеграции. На все наши госпрограммы по развитию гражданской авиации с 10-ых годов этого века (министр Мантуров сидит с 2012 года!), каждая более, чем по 100 страниц текста, потрачено более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Результат мы увидели в марте этого года, когда фактически вынуждены были воровать Боинги и Аэрбасы, эксплуатировавшиеся по лизингу.

В "СуперДжете" до сих пор порядка 70 процентов иностранных комплектующих (до 50% обещают только к 2030 году). МС-21 должны были поставить на крыло в 2017. Сегодня речь идет о 2025-ом. И то, как говориться, не факт.

Но Бог с ним, с небом. На грешной земле во время питерской мистерии, то есть форума, президент Владимир Путин провел совещание на тему: "На чем ездить будем?". Проклятые капиталисты ушли по политическим мотивам с нашей земли, и оказалось, что своих машин для народа (на "Мерседесы" власть имущих это не распространяется) у нас уже нет. То есть, были автомобили отечественные, о которых отчитывался Росстат (растет и крепчает, мол, производство), но как поганцы импортные сгинули, так и автомобили куда-то делись. Загадочны дела твои!

"Поэтому мы должны импортнозаместиться", - сказал Путин. "Ура! - в который раз ответили все министры. - Не боись, государь-батюшка, заместимся, на телегу Ладу пересядем. Только дай денег, дай денег еще и побольше на программу по пересадке в телегу!"

А для убедительности даже некоторые из совещавшихся на родной российской телеге и приехали. "Лада Веста" обзывается, импорто, как говориться, замещенная. Процентов на десять, конечно, не более. Но и то хлеб! Да и название такое, чисто российское. Все же Хиля помнят: "Даже если станешь бабушкой всё равно ты будешь Ладушкой, для меня ты будешь Ладушкой, Лада". Так победимЪ!

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