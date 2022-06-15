Последствия травли: чем опасен школьный буллинг

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2022, 19:29 София САВИЦКАЯ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Травля в школе – довольно давняя и часто встречающаяся проблема, по статистке каждый третий ребенок страдает от издевательств своих сверстников. Об этой существенной проблеме заговорили только сейчас, поскольку факты такого насилия звучат все громче и чаще, выявляя слабости системы образования. С недавнего времени травля в школе даже имеет свой термин – буллинг.

Понятие «буллинг» ввел норвежский психолог Дан Ольвеус. Он описывает буллинг, как особый вид насилия, при котором один человек угрожает или физически нападает на человека слабее себя, с тем, чтобы тот чувствовал себя изолированным, напуганным, лишенным свободы действий длительное время. Буллинг не всегда выражается физическим воздействием, чаще его можно встретить в психологической форме, например, словесные унижение, бойкот, угрозы, травля в интернете (кибербуллинг) или же распространение слухов и сплетен. Все это может привести к появлению у детей депрессии, нарушения сна и аппетита, низкой самооценке и нанесению самому себе травм (селфхарм). Что не мало важно - буллинг часто называют провокатором суицида у подростков.

Становится очевидным то, что буллинг, как и любая другая травма имеет последствия не только в настоящем, но и будущем, независимо от того, в каком формате она проявляется. При вмешательстве и борьбе с травлей в момент ее зарождения, появляется больше возможностей уменьшить пагубное влияние на жизнь не только отдельного человека, но и общества в целом, так как страдает каждый – агрессор, жертва и наблюдатели.

Взрослые, которые страдали в детстве от травли своих сверстников, более склонны к депрессии и тревожности, а также имеют проблемы из-за социальной изоляции, иногда можно встретить признаки антисоциального поведения. Кроме того, самое ужасное из последствий буллинга – является желание отомстить, которое может вылиться в насилие над другими людьми. Зарегистрировано много страшных и ужасных случаев стрельбы в школах, где стрелки мстили тем, кто над ними издевался.

Те, кто являются агрессорами, тоже сталкиваются с проблемами в дальнейшей жизни. Возможно они сами жертвы травли, ведь травля порождает травлю, невозможность справиться с давлением провоцирует реакцию, такую как агрессия. По данным многих исследований, в будущем у таких людей выше риск алкогольной и наркотической зависимости, участия в драках и вандализма. Чаще всего у агрессоров наблюдаются проблемы с работой и общением с людьми. Помимо этого, агрессивное поведение связано с ранним началом половой жизни и в будущем, насилием по отношению к своим родным, например, детям и супругам. Так что своевременное вмешательство родителей в ситуации буллинга помогает не только жертвам, но и агрессорам.

Подводя итоги, травля в школе – является серьезной социальной проблемой, которая влияет на благополучие каждого участника, вне зависимости агрессор или жертва. Чтобы избежать эту проблему, родителям нужно принимать участие в жизни своих детей. Пытаться разговаривать, слушать и отвечать на любые вопросы, интересоваться, делиться эмоциями, как негативными, так и положительными. Если вы заметили, что в школе у ребенка что-то неладно, он пришел в порванных вещах или с плохим настроением, возможно не хочет ходить в школу и учиться - начните разговор об этом, ведь это огромный шаг к исправлению ситуации. Буллинг превращает жизнь детей в страдания, поэтому нужно как можно раньше предотвращать эту проблему и с ней бороться.

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