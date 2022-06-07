Как читать роман «Мастер и Маргарита»

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 июня 2022, 13:36 Никита Пименов

С романом «Мастер и Маргарита» я познакомился ещё в средней школе.

Однажды, пробегая глазами по корешкам книг, я рассматривал заставленные стеллажи в книжном магазине, увидел издание в мягкой обложке с яркими и красочными иллюстрациями под заглавием «Мастер и Маргарита» и решил его приобрести. Эта книга пролежала у меня несколько лет, прежде чем я её открыл, и примерно столько же – прежде чем прочитал. У меня было несколько попыток приступить к чтению этого романа, но дальше первой главы я не продвигался. Попытки с шестой, наверное, я всё-таки осилил эту книгу, и впоследствии я её до десяти раз перечитывал. Она стала одной из моих самых любимых и самых перечитываемых, с неё началась моя любовь и мой интерес к творчеству Булгакова. Впоследствии я прочитал и другие его произведения, такие как «Собачье сердце», «Белая гвардия» и «Роковые яйца» и многие другие. Я помню, как я всё своё свободное время проводил в Булгаковском доме, на тот момент, ещё до коронавируса и всей этой эпидемиологической ситуации, вход туда был бесплатный, а музей работал до поздней ночи. Ты платил только за экскурсию. Но, как мы знаем, в то нелегкое для всех нас время все негосударственные музеи выживали как могли, и Булгаковский дом не стал исключением. К сожалению, в псевдоинтеллектуальной среде бытует мнение о том, что Булгаков – писатель посредственный и недостойный внимания.

Например, Бродский свою нелюбовь к Булгакову объяснял тем, что:

Булгаков – это массовый писатель, а всё массовое – это плохо. Если бы Бродский знал, что спустя время его стихи будут самыми читаемыми и самыми цитируемыми среди русской молодежи, он бы, возможно, пересмотрел свои взгляды. Сам я очень долго метался между «Булгаков – переоцененный и недостойный внимания писатель» и между «Булгаков – гениальный писатель, который в своих произведениях так тонко и так сатирически отобразил главные приметы своего времени». Мне кажется, что для начала нужно знать хорошо биографию самого Булгакова, особенного его отношения к религии, потому что оно постоянно менялось, особенного в студенческие годы, когда дарвинизм начал набирать обороты. В то время в голове русского обывателя теологическая теория происхождения человека и эволюционная теория не уживались вместе, и поэтому медики (а Булгаков, как известно, имел медицинское образование) отходили от религии, а её место занимала научная картина мира. Потом еще нужно знать о том, что оба дедушки Булгакова были священниками, и что в семье каждое воскресенье проводились так называемые воскресные чтения. В общем, семья была очень религиозной, и, конечно, Булгаков превосходно знал Священное Писание и Евангелие. Не просто так Мариэтта Чудакова, один из первых булгаковедов и автор самого первого жизнеописания писателя, говорила, что если хотя бы на минуту забыть о том, что оба дедушки Миши были священнослужителями, то из его романа вы не поймете ничего.

Потом роман «Мастер и Маргарита» отчасти автобиографический. Булгаков писал этот роман с тысяча девятьсот тридцать девятого по сороковой год, то есть вплоть до собственной смерти, и роман официально считается незаконченным. Роман восстанавливали из рассказов третьей жены Булгакова и ориентируясь на оставшиеся черновики и записи. Имеет смысл говорить о том, что мастер – это альтер-эго автора, а прототипом для его подруги Маргариты послужила третья жена писателя Елена Сергеевна. Конечно, и без всех этих деталей, о которых я более подробно расскажу позднее, роман как художественное произведение самодостаточен, его можно читать и наслаждаться им, не зная всех этих нюансов, но чтобы углубиться в понимание этого произведения, наверное, всё-таки стоит об этом знать. «Фауст» была любимой оперой Булгакова. Он очень много раз её слушал, и в его романе есть немало отсылок именно к «Фаусту» Гёте, поэтому, чтобы понимать вот эти отсылки, нужно сначала внимательно познакомиться именно с «Фаустом».

Впоследствии я приведу отрывки из «Фауста» и соответствующие куски из «Мастера и Маргариты», которые, подчеркиваю: по моему личному мнению, Булгаков мог позаимствовать из «Фауста». Так как я не литературовед и не филолог, я снимаю с себя всю ответственность за всё, что будет сказано ниже. Это исключительно мое мнение, исключительно то, как я лично прочувствовал эти два произведения и как я их осмыслил. В таблицах привожу цитаты из «Фауста» и «Мастера и Маргариты» соответственно.

«Да просто пудель перед нами:

Хозяина он ищет по следам.»

«Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя.»

Впрочем, образ пуделя будет часто встречаться в обоих произведениях. В «Фаусте» Мефистофель – оборотень, который умеет превращаться в пуделя, а в «Мастере и Маргарите» этот образ встречается как минимум два раза: первый – при упоминании внешности иностранца и набалдашника в виде головы пуделя, и второй – на великом балу у сатаны.

«Часть вечной силы я,

Всегда желавший зла, творившей лишь благое.»

«Так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет

зла и вечно совершает благо.»

Здесь же видно, что Булгаков в качестве эпиграфа ко всему роману решил взять строчки из «Фауста». Различаются они потому, что это разные переводы. Я привожу цитаты из «Фауста» перевода

Холодковского, потому что именно в таком переводе я читал его.

«Признаться, я б уехал хоть сейчас

Назад: все эти стены, коридоры

Мучительно мои стесняют взоры;

Так неприветлив, тесен этот дом:

Ни зелени, ни деревца кругом!

А в залах, на скамьях - в одно мгновенье

Теряешь сразу ум, и слух, и зренье.»

Здесь я привожу цитату только из «Фауста», поскольку в «Мастера и Маргарите» нет какой-то одной конкретной цитаты относительно подвальчика, а есть скорее собирательный образ. Не знаю, как у вас, но у меня, когда я читал эти строки, возникло вполне конкретное ощущение, что я читаю про тот самый подвальчик, в котором жили Мастер и Маргарита.

«Топор не вырубит, что писано пером.»

«Рукописи не горят.»

Думаю, тут комментарии излишние. Просто сравните цитату из «Фауста» и всем известную реплику Воланда, давно ставшую общеизвестным афоризмом.

«Но отчего прихрамывает он?»

«Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.»

А теперь сравните ремарку, относящуюся к Мефистофелю, и сводку с описанием внешности иностранца.

«Какого же вина отведать вам угодно?»

«Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны предпочитаете в это время дня?»

Как видно, Мефистофель с Воландом даже отведать вина предлагает одинаково.

«Сударыня, судил не по цепочке я!

Осанка, взгляд ваш - как у дамы знатной.»

«Да, прав Коровьев! Как причудливо тасуется колода! Кровь!»

Что в первом, что во втором случае обеим Маргаритам намекают на их принадлежность к голубой крови.

Это еще не весь список аллюзий, которые можно встретить в романе. Резюмирую все вышесказанное, вкратце отмечу, что для того, чтобы более углублённо прочитать роман, сначала надо ознакомиться с «Фаустом», затем с биографией самого Булгакова, поскольку, как я уже раньше упоминал, роман отчасти автобиографичен, ну и при возможности, конечно же, иметь хоть какие-то минимальные знания в области священного писания, поскольку в романе также присутствуют отсылки и к священному писанию, хотя ершалаимские главы противоречат Библии. Эти отсылки являются хрестоматийными, их достаточно легко будет самим найти в интернете без каких-либо усилий, поэтому сюда я их не буду помешать.

В конце я хочу отдать дань уважения своему гиду в прекрасный мир творчества Булгакова и оставляю вам на самостоятельное ознакомление ссылку на некоторые видеоматериалы и лекции Мариэтты Чудаковой, которая лично для меня является неоспоримым авторитетом во всем, что касается творчества Булгакова и осмысления его наследия.

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