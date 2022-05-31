Все вокруг российское, все вокруг свое?

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 мая 2022, 09:23 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

"Тонна пшеницы на континентальных биржах стоит небывалых 435 евро!". "Из-за санкций запада миру грозит голод!". "Президент сказал, что в этом году в России будет собран небывалый урожай зерна. Министр подтвердил!". Таковы телелозунги последних дней: "пусть все в мире дорожает. Нам это выгодно".

Моральную сторону оставим, простите, в стороне. Мы с вами капиталисты, а, значит, нет преступления на которое нельзя не пойти из-за трехсот процентной прибыли. Но разобраться кто и сколько заработает наш долг, как гражданина.

Урожай действительно ожидается приличный. Даже очень - около 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России. Нам столько не съесть. И курам нашим не съесть. Около 24 млн. тонн надо оставить на производственное потребление, то есть отправки зерна на семена и на корм скоту. Внутреннее потребление - 55 -56 млн. тонн на переработку на муку, крупу и другие изделия для потребления. То есть нам, в России, нужно около 78-80 млн тонн только для внутреннего употребления при сборах зерна в размере 120,7 млн тонн (в 2021 году).

То есть, в принципе порядка 40 миллионов тонн можно отправить на экспорт. Но кто же вырастил весь этот замечательный урожай зерновых, тонна которого вполне может вырасти до 500 долларов? 69,8 процента, согласно справочнику Росстата "Сельское хозяйство России 2021 год", принадлежит сельскохозяйственным организациям. И только оставшиеся 30 процентов фермерам.

Сельхозорганизации, на эзоповом языке чиновников, это гигантские агрохолдинги. Именно они, получая основную часть госдотаций, являются серьезным игроком на международном зерновом рынке. Именно они контролируют большую часть экспорта. Но, внимание, все крупные холдинги имеют не российскую, а офшорную прописку. Получая, напомним, львиную часть господдержки.

Большая часть переработки и хранения зерна в России, как неоднократно писали "АН" принадлежит дочкам транснациональных корпораций. Эти тоже выиграют от роста цен на биржах. Практически все зерновые экспортеры, продающие российское зерно за кордон, либо офшоры, либо иностранцы. Так куда уходят деньги, в какие города?

Так что выиграет моя страна от роста цен? Практически ничего, кроме небольшого роста налогов и сборов. А могли бы грести деньги в закрома Родины большой лопатой. Увы, уже ушедший от нас экономист Василий Симчира, предлагал совершено иные формы работы государства и частника.

Об этом поговорим отдельно. Только на сайте "АН".

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