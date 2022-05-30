Академия наук отдаёт звания членкоров и академиков «пятой колонне?»

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30 мая 2022, 14:00 Павел Корешков, политический аналитик, Великий Новгород

Автор: Михаил Иванович Лукин, пресс-служба РАН, wikimedia.org

На выборах в члены РАН протаскивают "пятую колонну". Активнее всего этим занимаются руководители отделения общественных наук Абдусалам Гусейнов и Андрей Смирнов.

Своего фаворита Рубена Апресяна им пришлось снять с дистанции после публикации расследования о его деятельности как иностранного агента, которое переводит этот кейс из научного в прокурорский контекст. В такой ситуации дальнейшая поддержка Апресяна угрожала политическим скандалом, во избежание которого академики «переобулись в воздухе» и, по сведениям источников в руководстве РАН, стали рекомендовать членам отделения голосовать за другую кандидатуру. При этом они не отказались от своего плана отдать большинство новых мест "пятой колонне". Вместо ставшего токсичным Апресяна академики продвигают его учеников – Дмитрия Иванова и Андрея Прокофьева. Эти ребята идут по «молодежной квоте» и, учитывая пожизненное членство в РАН, намерены не одно десятилетие влиять на научную политику страны.

Прокофьев – лучший ученик Апресяна, специалист по теории справедливости и нормативной этике. В чем подвох? Как утверждает сам Прокофьев, «справедливость есть понятие, на основе которого происходит легитимизация социальных и политических институтов». Исходя из этого, Россия – страна с несправедливым режимом, т.к. здесь практикуется «нормативное насилие» по отношению к гомосексуалистам, которых лишают возможности вступать в брак друг с другом. Прокофьев указывает, что «нормальность господствующих идентичностей», т.е. традиционных ценностей – источник зла и насилия, а необходимое признание «альтернативных идентичностей» (сексуальных, этнокультурных) «не может быть сугубо формальным, но должно выражаться в категориях политического влияния и перенаправления финансовых потоков». Мало того: чтобы обеспечить права меньшинств, Прокофьев говорит о необходимости «ограничения индивидуальных прав представителей большинства». Если семейство мигрантов захватит ваш дом, а при трудоустройстве отдадут предпочтение геям и лесбиянкам – знайте, кому сказать спасибо.

Подробнее о том, что нас ждет, можно узнать в книге под редакцией Апресяна и Прокофьева «Справедливость и ненасилие: российский контекст», увидевшей свет при поддержке Института имени Кеннана Центра Вудро Вильсона, Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, Фонда Макартуров и Фонда Джорджа Сороса. Также при содействии научных программ западных фондов Прокофьев разработал нормативные принципы «климатической справедливости» и применил их к России. Эти изыскания призваны обеспечить западным странам научно обоснованное моральное право на захват российских природных ресурсов – прежде всего арктических. А также послужить обоснованием для удушения развития промышленного производства в России, которую Прокофьев называет «страной-безбилетником» – с точки зрения экологической этики и международного права. Философская аргументация кандидата в членкорры ставит под сомнение легитимность власти в России, дает этическое обоснование политического вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны, вплоть до военной агрессии.

Одноделец Прокофьева Дмитрий Иванов – такой же элемент "пятой колонны", тоже прослушал курс «нормативной этики» по американской программе. Не скрывает давнюю мечту переехать на Запад: «Не видя какой‑либо перспективы позитивных изменений в академической среде, я стал задумываться о том, чтобы уехать из России». Чтобы воплотить этот замысел, прошел ряд стажировок в западных университетах, первым из которых стал Центрально-Европейский: «Несмотря на то, что университет находился в столице Венгрии – Будапеште, аккредитован он был в штате Нью-Йорк, США, и вся программа обучения строилась именно по модели обучения в американских университетах», – с гордостью подчеркивает Иванов. Не лишне добавить, что Центрально-Европейский университет финансируется Дж. Соросом, это кузница кадров для его европейских программ. Затем была стажировка в университете Нью-Йорка по программе фонда Фулбрайта. Иванов настолько гордится этими фактами своей биографии, что в качестве иконки в Фейсбуке поместил собственное фото на фоне Нью-Йоркских небоскребов.

Очевидно, американцы объяснили Иванову, что пока он им нужнее в России, и патриот США активно включился в пропаганду у нас англо-американской аналитической философии. Ее продвижение аналитической философии – не просто один из инструментов американской интеллектуальной экспансии в мире, но еще и глобальная программа демонтажа традиционных культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей, подготовительный этап «великой перезагрузки». В рамках этой концепции разрабатывается идея «философского зомби» – компьютерного двойника человека; обосновывается проект трансгуманизма, включая перенос сознания на искусственно созданный носитель.

Аналитическая философия – не такая уже невинная вещь. Стоит отметить ее деструктивность как одного из наиболее «модных» и раскрученных философских направлений. Проблема заключается в самой направленности философии атлантического региона, которая концентрируется на проблематизации, ведет к релятивизму и расщеплению знания. В противоположность этому, в континентальной философской традиции, тем более – в русской философии, ценится предмет знания – бытие, благодаря чему она созидательна и обладает творческим потенциалом. Сегодня США тратят значительные ресурсы на аналитическое переформатирование системы философского образования и науки в странах и регионах, которые хотят поставить под контроль. Именно благодаря работе на этом участке у Иванова нарисовались и «перспективы в академической среде».

Кстати, подробности об Иванове взяты из его интервью для книги «Философские поколения» Юлии Синеокой – той самой, которая защитила докторскую по Ницше без знания немецкого языка, а на прошлых выборах в РАН благодаря поддержке Смирнова и Гусейнова стала членом-корреспондентом по молодежной квоте, несмотря на наличие гораздо более достойных претендентов. После начала СВО Синеокая обосновалась во Франции, продолжая дело Бориса Березовского – членкорра-диссидента, и не подумавшего отказаться от пожизненной академической стипендии ненавистного российского государства. Пополнение корпуса членов РАН после нынешних выборов такими персонажами как Иванов и Прокофьев обещает в скором времени увеличение численности западной колонии российских академиков-диссидентов.

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