Академики толерантного насилия

16 мая 2022, 16:57 Александр Никишин, Заместитель руководителя Центра журналистских расследований Национального комитета общественного контроля член Союза журналистов России

Трагические украинские события, грозящие перерасти в глобальный ядерный конфликт, стали возможны благодаря новой мировой идеологии, над которой упорно трудилось научное сообщество Запада при руководстве и финансировании правительств и спецслужб западных стран. О теоретической основе происходящих событий СМИ практически не пишут, а уж тем более не пишут о том, что философские идеи, рожденные в западных университетах, путем их экспорта в неугодные страны, способны разваливать государства, провоцировать масштабные военные конфликты, изменять сознание целых народов до состояния зомби, подрывать, традиционные основы веры и нравственности, сам уклад жизни.

Как ни парадоксально, эта философская концепция называется «Этика ненасилия». Уже в самом ее определении, которое звучит как «борьба за справедливость, за права человека, за власть, но без применения силы и причинения вреда, прежде всего физического», присутствует оксюморон. Ибо борьба всегда подразумевает некое насилие, а нравственное и психологическое насилие над личностью не менее разрушительно, чем физическое. Подведение научной базы для широкого внедрения в России идеологии ненасилия было поручено Институту философии РАН под руководством Абдусалама Гусейнова и Рубена Апресяна. Последний собрал внушительную коллекцию иностранных регалий. Вот только некоторые из них:



• с 2017 года – член Научного консультативного совета (Science Advisory Council) Стокгольмского экологического института (Stockholm Environment Institute).

• 1999-2002 гг. член экспертного совета Подпрограммы по толерантности Института «Открытое Общество» – Фонд Сороса*.

• 1996-1999 гг. эксперт, председатель (1999) Правления Программы по среднему образованию Института «Открытое Общество» – Фонд Сороса*.

• 1992-1997 гг. иностранный член Консультативного Совета M.K. Gandhi Institute for Study of Nonviolence (США).

• 1992-1997 гг. член Комитета международных связей The Ethikon Institute.

• 1989-1991 гг. член Совета директоров конференции «Выживание планеты», Дубровник (при поддержке Фонда Сороса*).



Не секрет, что эти организации проводят работу в координации с политическими структурами западных стран, в первую очередь США. Из этого можно сделать вывод, что на протяжении более 30 лет Рубен Апресян на постоянной основе получает финансирование из-за рубежа и реализует проекты, запущенные правительственными и общественными организациями стран Запада и их спецслужбами.



Все началось еще до развала Советского Союза. Уже в 1988 году Рубен Апресян вместе с Абдусаламом Гусейновым с подачи западных партнеров создали на базе Института философии Научно-просветительский центр «Этика ненасилия», где Гусейнов стал руководителем, а Апресян – программным директором. В 2004 г., чтобы отмыться от шлейфа грантов Сороса, пришлось сменить вывеску, и при ИФ РАН стал работать Центр прикладной и профессиональной этики с примерно теми же задачами и в том же составе. Тем самым, еще во времена СССР в Академии наук была создана западная структура, которая готовила теоретические основы для развала не только самого Союза, но любой последующей российской государственности.



***



Сразу же после своего создания в 1989 году Центр «Этика ненасилия» провел международную конференцию с участием специалистов из Австрии, Великобритании, Италии, Канады, Польши, США, Франции и ФРГ, где собственной персоной выступил с докладом гуру «цветных революций» американский политтехнолог Джин Шарп, который поделился секретами «ненасильственной политической борьбы» и опытом ее реализации в Восточной Европе. При участии сотрудников Центра материалы конференции были распространены по республикам СССР, который вскоре распался в строгом соответствии с теорией Шарпа.



Идеи Шарпа получили распространение в СССР благодаря содействию верхушки Академии наук. И именно тогда была заложена нынешняя «бомба» под российскую государственность, активной фазой которой стал нынешний конфликт НАТО-Россия на Украине. Но это было только начало.



В последующее десятилетие под эгидой центра «Этика ненасилия» были проведены десятки мероприятий, посвященных теории и практике ненасильственных действий согласно теории Джина Шарпа, создающей основу для реализации различных сценариев «цветных революций», прежде всего уже в России и сопредельных странах. Большую часть проведенных мероприятий финансировал Фонд Сороса*, а отдельные тренинги в рамках летней школы и специально организованных курсов в 1993-1995-х годах проводили кадровые сотрудники спецслужб США Том Траут и Джим Харф.



Куратором этой деятельности со стороны европейских структур был Бруно Коппитерс – профессор департамента политологии Свободного университета Брюсселя (в 2015-2019 – руководитель департамента), главный редактор журнала «Геополитика», работавший также в качестве приглашенного профессора Белферского центра науки и международных отношений Школы государственной политики им. Кеннеди Гарвардского университета. Коппитерс входит в экспертный совет Европейского бюро связи по миростроительству (EPLO), финансируемого Евросоюзом, Фондом мира Мартти Ахтисаари, Фондом Бертельсманна и Фондом Сороса*, и занимается в рамках данной структуры проблемой сецессии на Украине и общими вопросами ненасильственного разрешения территориальных конфликтов в интересах ЕС.



Помимо всего прочего, Бруно Коппитерс является аналитиком Института исследований безопасности Европейского Союза, выступающего в качестве агентства ЕС по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, и готовит аналитические доклады Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по различным вопросам (политика ЕС на Южном Кавказе, грузино-абхазский и грузино-югоосетинский конфликт). Все аналитические исследования, статьи и доклады Коппитерса выражают откровенно антироссийские взгляды и подходы. Коппитерс активно демонизирует в них Россию и осуждает нашу страну за проводимую политику на постсоветском пространстве, приведшую, по его мнению, к нарушению территориальной целостности Грузии и Украины.



Сотрудничество Коппитерса с Апресяном началось в конце далеких 1990-х годов, когда он пригласил «российского философа» стать участником международного проекта «Теория справедливой войны», в котором также были задействованы философы и политологи из Бельгии, США и Китая. По итогам проделанной на протяжении 1999-2002-х годов работы Проектом была издана коллективная монография на русском, английском и китайском языке, в рамках которой был обобщен опыт военных конфликтов 1990-х годов. После этого проекта сотрудничество Рубена Апресяна и Бруно Коппитерса приобрело регулярный характер, они проводили совместные исследования и мероприятия.



Скорее всего, именно Бруно Коппитерс координирует научную деятельность Рубена Апресяна, придавая ей определенное направление в интересах иностранных спецслужб. К примеру, структурами Апресяна проводились исследования, нацеленные на продвижение в российском обществе толерантности по отношению к сексуальным и национальным меньшинствам, а также на разработку специфических «ненасильственных» методов разрешения конфликтов.



Вот так легким движением руки этика ненасилия превратилась в теорию «справедливой войны», «использования силы в конкретном случае» и «критериев справедливости». Естественно, все это относилось не к России, а исключительно к странам Запада. И никакие «двойные стандарты» не смущали «известного российского философа».



***



Такое долгосрочное и систематическое сотрудничество на постоянной основе никогда не бывает бескорыстным. Очевидно, одним из условий получения Апресяном западных денег является выполнение им роли одного из «российских» донаторов проекта «умное голосование» и ФБК** Навального, признанного в России иностранным агентом и экстремистской организацией, и еще ряда подобных организаций, о чем позволяют судить имевшие место в интернете информационные «сливы». Не вызывает сомнений, что правоохранительные органы найдут много интересного в иностранных «научных» связях и источниках финансирования Апресяна.

Самое забавное, что за свою деструктивную по отношению к России «научную» деятельность Апресян все это время получал не только западные гранты, но и знаки высокого признания в самой России, где его научная карьера развивалась с завидным успехом: сегодня Апресян – один из руководителей ИФ РАН, главный редактор журнала Президиума РАН «Человек» и без пяти минут член-корреспондент РАН. А в 2021 году он награжден медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За вклад в реализацию государственной политики (!) в области научно-технологического развития». Надо полагать, все это стало возможным благодаря протекции зарубежных покровителей, а также академика Гусейнова и ряда других влиятельных деятелей РАН и правительства России, которые разделяют взгляды Рубена Апресяна и финансируются из тех же зарубежных источников.



В 2021 году государство наконец-то озаботилось деятельностью ИФ РАН, в результате чего было отказано в пролонгации директорских полномочий Андрея Смирнова. Во избежание управленческого вакуума 22 декабря 2021 года приказом Министерства науки был назначен исполнять обязанности директора ИФ РАН Анатолий Черняев, известный своими патриотическими убеждениями. В ответ на это главные «этики» страны Гусейнов и Апресян молниеносно организовали масштабную компанию черного PR, направленную на критику решения министерства и дискредитацию фигуры нового директора любыми средствами, вплоть до явной клеветы. Причем, в качестве источников контента, зачастую откровенно сфальсифицированного, выступили СМИ-иностранные агенты, такие как Meduza**, Росбалт** и оппозиционная «Новая газета», некоторые авторы которой тоже входят в Реестр иностранных агентов. В результате через считанные дни появился новый приказ министерства о назначении директором ИФ РАН Гусейнова. Не получается ли, что решение министерства оказалось принято под давлением массированной информационной атаки СМИ-иноагентов и «ненасильственного протеста» ученых, организованного под руководством Рубена Апресяна, действующего по указаниям и при финансовой поддержке зарубежных структур?





Пропагандируемые Апресяном идеи по широкому кругу политических вопросов, замаскированные под академическую науку, соответствуют императивам западных правительств и спецслужб. С точки зрения этики ненасилия, внедряемой в России Апресяном и Гусейновым, российская специальная военная операция на Украине абсолютно нелегитимна. Более того, Россия должна попросить прощения за свое имперское прошлое у Украины, а также у других государств постсоветского пространства за оказанное давление на их народы в период СССР и Российской империи, а также признать радикальных украинских националистов и нацистов в качестве представителей меньшинства, имеющих право на выражение своего мнения. Апресян не скрывает этих взглядов – он поставил свою подпись под открытым письмом ученых «против войны с Украиной», ведет активную пропаганду в социальных сетях против политики России.

«Тут вспоминается давний вопрос: «Хотят ли русские войны?» Во-первых, их самих уже давно никто не спрашивает. Во-вторых, стоит послушать песню до конца, чтобы понять, что смысл в ней отнюдь не пацифистский. Ну, а в-третьих, как можно видеть по ФБ, вся та пустая риторика, которая звучит из утюгов в объяснение происходящего, многих бравирует и дает повод гордо расправлять плечи. Вот такой русский мир». Рубен Апресян.



Безжалостен Апресян и к нашей истории. По его мнению, политический строй СССР должен быть приравнен к нацистскому режиму, потому что они являются одинаково преступными и тоталитарными. Природные ресурсы России, по убеждению Апресяна, нужно поставить под международный контроль и лишить страну возможности ими распоряжаться, что, по сути, откроет дорогу всевластию транснациональных корпораций и различного рода международных неправительственных организаций, как мы уже видели в 90-е года прошлого века. Помимо этого, он призывает к ограничению государственного суверенитета при реализации проектов в космической сфере. На его взгляд, государства, и в первую очередь Россия, должны также раскрыть мировому сообществу всю информацию о своей деятельности в космосе, что может создавать угрозу нашей национальной безопасности.



Мне абсолютно непонятно, как в нынешних практически военных условиях в Российской академии наук на руководящих должностях могут работать люди, которые продвигают идеи, противоречащие национальным интересам России, формируют идейную основу для реализации сценариев «цветных революций» на постсоветском пространстве и в РФ, в частности. Которые открыто выступают за толерантное отношение к пропагандистам гомосексуализма, что противоречит положениям российского законодательства, а также традиционным ценностям, разделяемым подавляющим большинством граждан России.

Ну и сакраментальный вопрос: а куда смотрят наши правоохранительные органы? Ведь Академия наук — это кузница научной мысли страны, которая должна развиваться для его процветания и гармонии, а не порабощения, развала и смерти. Такую вот своеобразную «этику ненасилия» пытаются внедрить нам «известные российские философы». И если наше государство и общество имеет хоть в какой-то степени чувство самосохранения, то «Калибры» должны повернуть совсем в другую сторону, а денацификация прийти в высокие научные коридоры Академии наук.





* - организация, признанная нежелательной в России.

** - организация, признанная иностранным агентом в России.

