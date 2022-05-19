Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: «Нет препятствий включения Херсонской области в состав РФ»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2022, 17:53

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Вассерман считает, что в Украине многие русские хотят присоединиться к России. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«В России уже несколько официальных лиц заявили, что решать свою судьбу должны решать жители Херсонской области. Из этого, на мой взгляд, следует, что в РФ не видят препятствий включения Херсонской области в состав РФ, также считают, что это должно быть сделано на основе референдума, а как еще могут принять решения все жители области? Ну и РФ считает, что все препятствия других государств на этом пути преодолимы».

«Зачем Херсонской области двигаться в сторону РФ? Ну, затем, что в области, как и по всей Украине, громадное большинство жителей – русские. Собственно, старая польская фальшивка «Украина – это не Россия, породила множество катастрофических последствий. Но это совсем не так, так как большое количество граждан Украины – русские. Это доказано множеством исследований, включая американских. Соответственно, любая попытка отделить Украину от России, бьет по самим гражданам Украины».

Ранее руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, что в будущем регион станет субъектом России.

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